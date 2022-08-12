https://ukraina.ru/20220812/1037605326.html
Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников
Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников
ВКС России удается одним ударом накрывать от 200 до 400 представителей ВСУ за счет работы технической и агентурной разведки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T15:13
2022-08-12T15:13
2022-08-12T15:13
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Когда удается установить объект, где базируется батальон или полк противника, ведется доразведка. Мы ждем, когда они все будут там находится, разведка дает соответствующие целеуказания и по объекту наносится удар. Если удар удачный, нам удается уничтожить большое количество техники, личного состава и боеприпасов, рассуждает специалист.Понятно, что каждый день такие удары не получаются и сведения об уничтоженном противнике могут быть не вполне точны, но если они удаются, то Минобороны есть, чем похвастаться, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вкс, россия, украина, минобороны рф, летчики
Новости, ВКС, Россия, Украина, Минобороны РФ, летчики
Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников
ВКС России удается одним ударом накрывать от 200 до 400 представителей ВСУ за счет работы технической и агентурной разведки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Когда удается установить объект, где базируется батальон или полк противника, ведется доразведка. Мы ждем, когда они все будут там находится, разведка дает соответствующие целеуказания и по объекту наносится удар. Если удар удачный, нам удается уничтожить большое количество техники, личного состава и боеприпасов, рассуждает специалист.
"Таких ударов было немало. Мы помним историю с ударом по Яворовскому полигону, где застали спящих наемников. Наносились удары по Ровенскому полигону для подготовки боевиков, уничтожение казарм 79-ой бригады в Николаеве, где было более 300 убитых. Такая работа ведется", - указал Рожин.
Понятно, что каждый день такие удары не получаются и сведения об уничтоженном противнике могут быть не вполне точны, но если они удаются, то Минобороны есть, чем похвастаться, заключил собеседник издания.