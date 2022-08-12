Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников - 12.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников
Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников
ВКС России удается одним ударом накрывать от 200 до 400 представителей ВСУ за счет работы технической и агентурной разведки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T15:13
2022-08-12T15:13
новости
вкс
россия
украина
минобороны рф
летчики
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Когда удается установить объект, где базируется батальон или полк противника, ведется доразведка. Мы ждем, когда они все будут там находится, разведка дает соответствующие целеуказания и по объекту наносится удар. Если удар удачный, нам удается уничтожить большое количество техники, личного состава и боеприпасов, рассуждает специалист.Понятно, что каждый день такие удары не получаются и сведения об уничтоженном противнике могут быть не вполне точны, но если они удаются, то Минобороны есть, чем похвастаться, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, вкс, россия, украина, минобороны рф, летчики
Новости, ВКС, Россия, Украина, Минобороны РФ, летчики

Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников

15:13 12.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня образования ВВС
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ВКС России удается одним ударом накрывать от 200 до 400 представителей ВСУ за счет работы технической и агентурной разведки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Когда удается установить объект, где базируется батальон или полк противника, ведется доразведка. Мы ждем, когда они все будут там находится, разведка дает соответствующие целеуказания и по объекту наносится удар. Если удар удачный, нам удается уничтожить большое количество техники, личного состава и боеприпасов, рассуждает специалист.
"Таких ударов было немало. Мы помним историю с ударом по Яворовскому полигону, где застали спящих наемников. Наносились удары по Ровенскому полигону для подготовки боевиков, уничтожение казарм 79-ой бригады в Николаеве, где было более 300 убитых. Такая работа ведется", - указал Рожин.
Понятно, что каждый день такие удары не получаются и сведения об уничтоженном противнике могут быть не вполне точны, но если они удаются, то Минобороны есть, чем похвастаться, заключил собеседник издания.
 
НовостиВКСРоссияУкраинаМинобороны РФлетчики
 
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