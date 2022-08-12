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Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников

Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников - 12.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как русские летчики за раз денацифицируют 300 всушников

ВКС России удается одним ударом накрывать от 200 до 400 представителей ВСУ за счет работы технической и агентурной разведки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T15:13

2022-08-12T15:13

2022-08-12T15:13

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Когда удается установить объект, где базируется батальон или полк противника, ведется доразведка. Мы ждем, когда они все будут там находится, разведка дает соответствующие целеуказания и по объекту наносится удар. Если удар удачный, нам удается уничтожить большое количество техники, личного состава и боеприпасов, рассуждает специалист.Понятно, что каждый день такие удары не получаются и сведения об уничтоженном противнике могут быть не вполне точны, но если они удаются, то Минобороны есть, чем похвастаться, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вкс, россия, украина, минобороны рф, летчики