https://ukraina.ru/20220811/1037559189.html
Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами
Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами - 11.08.2022 Украина.ру
Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами
Поклонники и соотечественники могут простить артисту Максиму Галкину его предательство, если он покается перед Родиной, заявил певец Прохор Шаляпин. Об этом 11 августа сообщает издание "Слово и дело"
2022-08-11T16:46
2022-08-11T16:46
2022-08-11T16:46
новости
галкин
шаляпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037559041_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_aee3afadbc54b8f3143645e1681861e8.jpg
По мнению Шаляпина, юморист может изменить свое мнение, так как просто заблуждается.С начала спецоперации на Украине Галкин покинул страну и, активно выступая в Израиле и Прибалтике, регулярно делает антироссийские заявления.В комментариях к его фото и постам в соцсетях регулярно появляются тысячи комментариев россиян, осуждающих позицию артиста.
https://ukraina.ru/20220811/1037534227.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037559041_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_fba93303e8c51c7d2879c031fd41299e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, галкин, шаляпин
Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами
Поклонники и соотечественники могут простить артисту Максиму Галкину его предательство, если он покается перед Родиной, заявил певец Прохор Шаляпин. Об этом 11 августа сообщает издание "Слово и дело"