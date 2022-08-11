https://ukraina.ru/20220811/1037559189.html

Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами

Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами - 11.08.2022 Украина.ру

Шаляпин объяснил, в чем на самом деле виноват Галкин перед россиянами

Поклонники и соотечественники могут простить артисту Максиму Галкину его предательство, если он покается перед Родиной, заявил певец Прохор Шаляпин. Об этом 11 августа сообщает издание "Слово и дело"

2022-08-11T16:46

2022-08-11T16:46

2022-08-11T16:46

новости

галкин

шаляпин

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По мнению Шаляпина, юморист может изменить свое мнение, так как просто заблуждается.С начала спецоперации на Украине Галкин покинул страну и, активно выступая в Израиле и Прибалтике, регулярно делает антироссийские заявления.В комментариях к его фото и постам в соцсетях регулярно появляются тысячи комментариев россиян, осуждающих позицию артиста.

https://ukraina.ru/20220811/1037534227.html

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новости, галкин, шаляпин