https://ukraina.ru/20220810/1037484127.html

Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар

Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар - 10.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар

ВСУ ждали наступление русских войск на Северск. Они мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-10T10:55

2022-08-10T10:55

2022-08-10T10:55

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Эксперт подчеркнул, что эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту.То есть, затормозив продвижения наших сил в районе Северска, мы сконцентрировали значительные силы в районе Соледара и Артемовска и смогли войти в эти города. Более того, мы почти взяли Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песков будет означать крушение фронта на этом направлении. Появляется возможность движения вперед к Славянску и Краматорску, добавил специалист.Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом, уточнил аналитик.Это решение снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу