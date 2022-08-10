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Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар
Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар - 10.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар
ВСУ ждали наступление русских войск на Северск. Они мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-10T10:55
2022-08-10T10:55
2022-08-10T10:55
новости
россия
всу
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Эксперт подчеркнул, что эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту.То есть, затормозив продвижения наших сил в районе Северска, мы сконцентрировали значительные силы в районе Соледара и Артемовска и смогли войти в эти города. Более того, мы почти взяли Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песков будет означать крушение фронта на этом направлении. Появляется возможность движения вперед к Славянску и Краматорску, добавил специалист.Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом, уточнил аналитик.Это решение снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт рассказал, как Россия перехитрила ВСУ и нанесла по ним сокрушительный удар
ВСУ ждали наступление русских войск на Северск. Они мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту.
То есть, затормозив продвижения наших сил в районе Северска, мы сконцентрировали значительные силы в районе Соледара и Артемовска и смогли войти в эти города. Более того, мы почти взяли Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песков будет означать крушение фронта на этом направлении. Появляется возможность движения вперед к Славянску и Краматорску, добавил специалист.
"Все считали, что мы будем обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Если у Народной милиции ДНР казармы находятся под слоем земли в 30 метров, что бомба или 155-мм снаряд никогда не пробьет и не возьмет, то у Украины такие позиции с бетоном и еще глубже. По мнению киевского режима, такие позиции взять было невозможно, поэтому они не переживали", - указал Кнутов.
Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом, уточнил аналитик.
Это решение снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным, заключил собеседник издания.