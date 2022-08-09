"Города мертвых птиц". Украинка в Австрии о радостях и трудностях беженцев - 09.08.2022 Украина.ру
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"Города мертвых птиц". Украинка в Австрии о радостях и трудностях беженцев
"Города мертвых птиц". Украинка в Австрии о радостях и трудностях беженцев - 09.08.2022 Украина.ру
"Города мертвых птиц". Украинка в Австрии о радостях и трудностях беженцев
На минувшей неделе управление ООН по делам беженцев представило отчет по количеству переселенцев, выехавших с территории Украины. По самым скромным подсчетам,... Украина.ру, 09.08.2022
2022-08-09T08:57
2022-08-09T09:36
эксклюзив
беженцы
австрия
украина
сирия
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На минувшей неделе управление ООН по делам беженцев представило отчет по количеству переселенцев, выехавших с территории Украины. По самым скромным подсчетам, страну покинуло около 10 миллионов человек, что является примерно четвертью от всего населения Украины. Почти 2 миллиона человек уехали в Россию, другие самые популярные направления — Польша, Германия, Чехия.В Австрии тоже оказалось много украинских беженцев и редакции Украина.ру удалось пообщаться с девушкой, которая выехала из Запорожья с мужем и четырьмя детьми. Имя героини изменено по ее просьбе и в целях ее безопасности.Кто такие беженцы, которые выезжают в Европу?«Я думаю. Смотрю по сторонам и думаю. Времени много. Кто выезжает? Пенсионеры? Практически нет. Девушки, женщины, чаще всего с 1-2 детьми, а то и больше», — рассказывает Наталья.Женщины, которые приезжают, готовы браться за любую работу, работать по любому графику, хотя немецкого языка большинство не знает, а некоторые не говорят и по-английски.Что осталось дома?Что еще осталось у Натальи позади, в родном Запорожье? Необходимость делать запасы базовых вещей и невозможность свободно передвигаться, страх за мужа, полная безработица.«Непатриотично, да. Но у нас четверо детей, в конце концов».Город, в котором остановилась Наталья и ее семья, промышленный. Наталья снова усмехается: фуры, поезда, металлургические заводы, фермы, фабрики — это греет душу, очень напоминает о доме. Но заработать, добавляет она, почти также трудно, как и дома, потому что страна «напрочь переполнена» беженцами из разных стран. Даже если очень стараешься, даже со знанием языка.«Если русская — помогать не можешь»Рассказала Наталья еще одну историю: в кафе встретила молодую девушку с ребенком, та сразу же предложила любую помощь. Сказала, определила украинку по характерно мягкому южному говору.Наталья, удивившись, переспросила, почему девушка не идет помогать в волонтерский центр, и ответ ее поразил: у девушки российское гражданство, хотя она и живет в Австрии много лет.По словам Натальи, Анна теперь помогает сама всем, кого встретит. Как юрист, свободно владеющий немецким, она помогает разобраться во всех бюрократических трудностях и получить временное убежище. К слову, добавляет Наталья, это трудно, как и везде, — и статус, и денежную помощь мы ждали больше трех месяцев.Континенты разные, беда — одна.Иллюстрацией к этой заметке неслучайно были выбрана картина современного сирийского художника Низара Сабура. Трагические вести с его Родины, похожие на фрески иконописные изображения древнего поселения Маалула (сирийского христианского оазиса), бесконечные птицы, парящие, улетающие, падающие от бессилия — работы Сабура до невыносимого понятно передают его боль и любовь к родным местам, истерзанным войной.Песок, пепел, уголь — все, что может отобразить чувства и впечатления художника, идет в ход. Минималистичная сдержанность композиции компенсируется глубиной и чувственностью художественного высказывания. В циклах «Иммиграция» и «Города мертвых птиц» ощущается тоска людей, вынужденных покинуть свои дома.Сабур рассказывал о том, как побывал в Маалули после его освобождения — древний христианский монастырь был осквернен, а город, словно, «застыл и стал каменным», по его словам.Две такие далекие и такие разные страны, Сирия и Украина, близки в одном — в своем горе и покинутости их родных домов. Шайки радикалов и экстремистов способны разрушить цветущую Сирию и плодородную Украину, заставить людей, словно птиц, покинуть свои дома, уехать искать лучшей жизни там, где их никто не ждет, или там, где готовы принять от всего сердца.
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Мария Нестерова
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4.7
96
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эксклюзив, беженцы, австрия, украина, сирия
Эксклюзив, беженцы, Австрия, Украина, Сирия

"Города мертвых птиц". Украинка в Австрии о радостях и трудностях беженцев

08:57 09.08.2022 (обновлено: 09:36 09.08.2022)
 
© Низар Сабур/Государственный Музей ВостокаНизар Сабур "Из серии "Иммиграция" 2021
Низар Сабур Из серии Иммиграция 2021
© Низар Сабур/Государственный Музей Востока
Читать в
Мария Нестерова
автор Украина.ру
Все материалы
На минувшей неделе управление ООН по делам беженцев представило отчет по количеству переселенцев, выехавших с территории Украины. По самым скромным подсчетам, страну покинуло около 10 миллионов человек, что является примерно четвертью от всего населения Украины. Почти 2 миллиона человек уехали в Россию, другие самые популярные направления — Польша, Германия, Чехия.
В Австрии тоже оказалось много украинских беженцев и редакции Украина.ру удалось пообщаться с девушкой, которая выехала из Запорожья с мужем и четырьмя детьми. Имя героини изменено по ее просьбе и в целях ее безопасности.
Кто такие беженцы, которые выезжают в Европу?
«Я думаю. Смотрю по сторонам и думаю. Времени много. Кто выезжает? Пенсионеры? Практически нет. Девушки, женщины, чаще всего с 1-2 детьми, а то и больше», — рассказывает Наталья.
Женщины, которые приезжают, готовы браться за любую работу, работать по любому графику, хотя немецкого языка большинство не знает, а некоторые не говорят и по-английски.

«Выскажу неудобную мысль… Даже не мысль, наверное, а так, теорию заговора, — смеется Наталья. — Мы проезжали Чехию, там, как и здесь, в Австрии, очень много беженцев-мусульман из Сирии и других ближневосточных стран. И волей-неволей закрадывается мысль, зачем здесь столько молодых женщин, славянок, с детьми?..».

Что осталось дома?

«Дома остался страх. Огромное количество людей с оружием, беззаконие, нищета, необходимость выживать, закрытая зона воюющего государства».

Что еще осталось у Натальи позади, в родном Запорожье? Необходимость делать запасы базовых вещей и невозможность свободно передвигаться, страх за мужа, полная безработица.
«Непатриотично, да. Но у нас четверо детей, в конце концов».
Город, в котором остановилась Наталья и ее семья, промышленный. Наталья снова усмехается: фуры, поезда, металлургические заводы, фермы, фабрики — это греет душу, очень напоминает о доме. Но заработать, добавляет она, почти также трудно, как и дома, потому что страна «напрочь переполнена» беженцами из разных стран. Даже если очень стараешься, даже со знанием языка.
«Если русская — помогать не можешь»
Рассказала Наталья еще одну историю: в кафе встретила молодую девушку с ребенком, та сразу же предложила любую помощь. Сказала, определила украинку по характерно мягкому южному говору.
Наталья, удивившись, переспросила, почему девушка не идет помогать в волонтерский центр, и ответ ее поразил: у девушки российское гражданство, хотя она и живет в Австрии много лет.

«Представляете, она пришла проситься помогать всем, кто нуждается в помощи, переводить, собирать детские вещи, а ее выставили за дверь. Сказали: "Если русская — помогать не можешь"».

По словам Натальи, Анна теперь помогает сама всем, кого встретит. Как юрист, свободно владеющий немецким, она помогает разобраться во всех бюрократических трудностях и получить временное убежище. К слову, добавляет Наталья, это трудно, как и везде, — и статус, и денежную помощь мы ждали больше трех месяцев.
Континенты разные, беда — одна.
Иллюстрацией к этой заметке неслучайно были выбрана картина современного сирийского художника Низара Сабура. Трагические вести с его Родины, похожие на фрески иконописные изображения древнего поселения Маалула (сирийского христианского оазиса), бесконечные птицы, парящие, улетающие, падающие от бессилия — работы Сабура до невыносимого понятно передают его боль и любовь к родным местам, истерзанным войной.
Песок, пепел, уголь — все, что может отобразить чувства и впечатления художника, идет в ход. Минималистичная сдержанность композиции компенсируется глубиной и чувственностью художественного высказывания. В циклах «Иммиграция» и «Города мертвых птиц» ощущается тоска людей, вынужденных покинуть свои дома.
Сабур рассказывал о том, как побывал в Маалули после его освобождения — древний христианский монастырь был осквернен, а город, словно, «застыл и стал каменным», по его словам.

«Вы знаете, я не мог поверить, что есть люди, которые могут это сделать. Но это война, когда все стало черным».

Две такие далекие и такие разные страны, Сирия и Украина, близки в одном — в своем горе и покинутости их родных домов. Шайки радикалов и экстремистов способны разрушить цветущую Сирию и плодородную Украину, заставить людей, словно птиц, покинуть свои дома, уехать искать лучшей жизни там, где их никто не ждет, или там, где готовы принять от всего сердца.
 
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