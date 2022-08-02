Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области - 02.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037084636.html
Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области
Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области - 02.08.2022 Украина.ру
Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области
Не известно, чье зерно будет вывозиться из Черноморска и кому будут поставки, хотелось бы увидеть документы, но Зеленский приехал туда точно не для пиара, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру
2022-08-02T07:00
2022-08-02T07:11
зерно
черноморск
владимир зеленский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/30/1034243035_0:49:1037:632_1920x0_80_0_0_d95863a7d1f9973620ac13ac13e06013.jpg
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил порт Черноморск в Одесской области, откуда должны выйти первые с начала российской военной операции суда с зерном.По его мнению, речь идет не только о зерне, которое собрали прошлым летом, но и о новом урожае, поэтому там объемы могут быть достаточные и важно, кто вывозит, по какой цене и в чей адрес.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037084212.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/30/1034243035_64:0:972:681_1920x0_80_0_0_284db6fe0f86df3d273ef759393f16a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
зерно, черноморск, владимир зеленский, новости

Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области

07:00 02.08.2022 (обновлено: 07:11 02.08.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Не известно, чье зерно будет вывозиться из Черноморска и кому будут поставки, хотелось бы увидеть документы, но Зеленский приехал туда точно не для пиара, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил порт Черноморск в Одесской области, откуда должны выйти первые с начала российской военной операции суда с зерном.
Не думаю, что он приехал просто для того, чтобы это отразилось на телевидении. Тут вопрос не в том, как Зеленский причастен. Вопрос, чье зерно вывозят, кто владельцы, этого мы не знаем. А хотелось бы узнать.
Марат Баширов
Марат Баширов
Политолог
По его мнению, речь идет не только о зерне, которое собрали прошлым летом, но и о новом урожае, поэтому там объемы могут быть достаточные и важно, кто вывозит, по какой цене и в чей адрес.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 19:01Спецоперация
Первый корабль с зерном, новые западные РСЗО. Итоги 1 августа на Украине
 
зерноЧерноморскВладимир ЗеленскийНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Национализировать и перезапустить. Зачем России Лисичанский желатиновый завод
08:59Пушков отреагировал на санкции Венгрии против России
08:38Шольц заявил, что обеспечивает украинскую армию лучше, чем свою
08:24Зеленский "дал жизнь" петиции о замене Екатерины II на американского порноактера
08:22"С разрешения Байдена": в Белом доме заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"*
07:48Косовский конфликт ушёл в отпуск
07:47Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"
07:38СМИ: реакция КНР на визит Пелоси может превзойти ожидания
07:33Саблезубые кошки и светящиеся стены: в Крыму открыли пещеру Таврида
07:16"Я был шокирован": президент Польши обвинил Меркель в предательстве ради Путина
07:15Военный обозреватель предположил, когда начнется контрнаступление со стороны ВСУ
07:00Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области
06:45Рожин о том, куда будут уходить ВСУ после взятия ВС РФ Славянска, Краматорска и Артемовска
06:30Военный эксперт рассказал, сколько процентов ВСУ уничтожены войсками РФ
06:29Александр "Варяг" Матюшин: Конец августа для Донецка и Макеевки будет самым страшным
06:17"Начинает "искрить" всюду и везде: эксперты о кризисе на Балканах
06:15"Продвижения к югу": Рожин рассказал, что сейчас происходит на фронте в районе Авдеевки
06:00Денег нет: в Евросоюзе заявили о невозможности дать Украине обещанный кредит
06:00"Отвлекающий маневр": экс-сотрудник СБУ объяснил, почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту
05:54Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния