https://ukraina.ru/20220802/1037084636.html
Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области
Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области - 02.08.2022 Украина.ру
Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области
Не известно, чье зерно будет вывозиться из Черноморска и кому будут поставки, хотелось бы увидеть документы, но Зеленский приехал туда точно не для пиара, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру
2022-08-02T07:00
2022-08-02T07:00
2022-08-02T07:11
зерно
черноморск
владимир зеленский
новости
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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил порт Черноморск в Одесской области, откуда должны выйти первые с начала российской военной операции суда с зерном.По его мнению, речь идет не только о зерне, которое собрали прошлым летом, но и о новом урожае, поэтому там объемы могут быть достаточные и важно, кто вывозит, по какой цене и в чей адрес.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037084212.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, черноморск, владимир зеленский, новости
Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области
07:00 02.08.2022 (обновлено: 07:11 02.08.2022)
Не известно, чье зерно будет вывозиться из Черноморска и кому будут поставки, хотелось бы увидеть документы, но Зеленский приехал туда точно не для пиара, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру