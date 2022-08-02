https://ukraina.ru/20220802/1037084636.html

Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области

Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области - 02.08.2022 Украина.ру

Политолог Баширов предположил, почему Зеленский посетил Черноморск в Одесской области

Не известно, чье зерно будет вывозиться из Черноморска и кому будут поставки, хотелось бы увидеть документы, но Зеленский приехал туда точно не для пиара, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру

2022-08-02T07:00

2022-08-02T07:00

2022-08-02T07:11

зерно

черноморск

владимир зеленский

новости

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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил порт Черноморск в Одесской области, откуда должны выйти первые с начала российской военной операции суда с зерном.По его мнению, речь идет не только о зерне, которое собрали прошлым летом, но и о новом урожае, поэтому там объемы могут быть достаточные и важно, кто вывозит, по какой цене и в чей адрес.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037084212.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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зерно, черноморск, владимир зеленский, новости