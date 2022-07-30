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Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма

Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма - 30.07.2022 Украина.ру

Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма

Украина не дает разрешение на визит новой главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за ее поездки в Крым в 2021 году, сообщает "Европейская правда" 30 июля

2022-07-30T11:00

2022-07-30T11:00

2022-07-30T11:00

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мид

дмитрий кулеба

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Недавно назначенная глава МИД Бельгии сразу же во время своего назначения попала под волну критики со стороны Украины, так как в ее соцсетях были размещены фотографии из Крыма и Севастополя за 2021 год.Известно, что в это время Лябиб работала журналисткой и, по ее собственным словам, поездка была связана с журналистской деятельностью.Столкнувшись с критикой, она написала открытое письмо главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, заверив его, что считает Крым и Донбасс "украинскими" и выражает Украине "искреннюю поддержку".Тем не менее, по мнению редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, Лябиб должна быть оштрафована по украинскому законодательству и не иметь возможности въехать на территорию страны в течении трех лет.Пресс-секретарь МИД Бельгии Воутер Пулс заявил, что МИД воздержится от официальных комментариев, так как в 2021 году Лябиб не была сотрудницей министерства.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, бельгия, мид, дмитрий кулеба