Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма - 30.07.2022 Украина.ру
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Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма
Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма - 30.07.2022 Украина.ру
Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма
Украина не дает разрешение на визит новой главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за ее поездки в Крым в 2021 году, сообщает "Европейская правда" 30 июля
2022-07-30T11:00
2022-07-30T11:00
новости
бельгия
мид
дмитрий кулеба
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Недавно назначенная глава МИД Бельгии сразу же во время своего назначения попала под волну критики со стороны Украины, так как в ее соцсетях были размещены фотографии из Крыма и Севастополя за 2021 год.Известно, что в это время Лябиб работала журналисткой и, по ее собственным словам, поездка была связана с журналистской деятельностью.Столкнувшись с критикой, она написала открытое письмо главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, заверив его, что считает Крым и Донбасс "украинскими" и выражает Украине "искреннюю поддержку".Тем не менее, по мнению редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, Лябиб должна быть оштрафована по украинскому законодательству и не иметь возможности въехать на территорию страны в течении трех лет.Пресс-секретарь МИД Бельгии Воутер Пулс заявил, что МИД воздержится от официальных комментариев, так как в 2021 году Лябиб не была сотрудницей министерства.
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Новости
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новости, бельгия, мид, дмитрий кулеба

Украина не пустит главу МИД Бельгии из-за Крыма

11:00 30.07.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / hadjalahbibАджа Лябиб
Аджа Лябиб - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / hadjalahbib
Читать в
Украина не дает разрешение на визит новой главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за ее поездки в Крым в 2021 году, сообщает "Европейская правда" 30 июля
Недавно назначенная глава МИД Бельгии сразу же во время своего назначения попала под волну критики со стороны Украины, так как в ее соцсетях были размещены фотографии из Крыма и Севастополя за 2021 год.
Известно, что в это время Лябиб работала журналисткой и, по ее собственным словам, поездка была связана с журналистской деятельностью.
Столкнувшись с критикой, она написала открытое письмо главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, заверив его, что считает Крым и Донбасс "украинскими" и выражает Украине "искреннюю поддержку".
Тем не менее, по мнению редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, Лябиб должна быть оштрафована по украинскому законодательству и не иметь возможности въехать на территорию страны в течении трех лет.
Пресс-секретарь МИД Бельгии Воутер Пулс заявил, что МИД воздержится от официальных комментариев, так как в 2021 году Лябиб не была сотрудницей министерства.
 
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