https://ukraina.ru/20220728/1036956003.html

Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео

Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео - 28.07.2022 Украина.ру

Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал об энергетической ситуации в Европе на фоне сокращения потока газа по "Северному потоку", а также о дефолте "Нафтогаза Украины" и зерновом вопросе:

2022-07-28T11:00

2022-07-28T11:00

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видео

газ

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00:50 - Поток газа по "Северному потоку" сократился до 20% от проектной мощности: что ожидает европейские страны? 05:11 - План Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%: какой будет альтернатива или на чем будут экономить? 08:29 - Визит Герхарда Шрёдера в Москву: даст ли это плоды для смены ситуации в Германии? 09:40 - "Нафтогаз Украины" заявил о дефолте по еврооблигациям: запустит ли этот факт цепную реакцию в экономике Украины? 11:45 - На что рассчитывали страны ЕС, выпуская все новые и новые пакеты санкций? 13:01 - В Стамбуле начал работу совместный координационный центр по зерну: удастся ли все вывезти или есть место провокациям? Газпром" ранее предупреждал, что с 27 июля выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток", после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).

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