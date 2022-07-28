Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео - 28.07.2022 Украина.ру
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Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео
Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео - 28.07.2022 Украина.ру
Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал об энергетической ситуации в Европе на фоне сокращения потока газа по "Северному потоку", а также о дефолте "Нафтогаза Украины" и зерновом вопросе:
2022-07-28T11:00
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газ
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видео, газ, видео

Сколько ещё Украина с "Нафтогазом" протянут на ИВЛ? - Митрахович. Видео

11:00 28.07.2022
 
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал об энергетической ситуации в Европе на фоне сокращения потока газа по "Северному потоку", а также о дефолте "Нафтогаза Украины" и зерновом вопросе:
00:50 - Поток газа по "Северному потоку" сократился до 20% от проектной мощности: что ожидает европейские страны?
05:11 - План Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%: какой будет альтернатива или на чем будут экономить?
08:29 - Визит Герхарда Шрёдера в Москву: даст ли это плоды для смены ситуации в Германии? 09:40 - "Нафтогаз Украины" заявил о дефолте по еврооблигациям: запустит ли этот факт цепную реакцию в экономике Украины?
11:45 - На что рассчитывали страны ЕС, выпуская все новые и новые пакеты санкций?
13:01 - В Стамбуле начал работу совместный координационный центр по зерну: удастся ли все вывезти или есть место провокациям?
Газпром" ранее предупреждал, что с 27 июля выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток", после чего объемы прокачиваемого газа снизятся до 20% от проектной мощности и составят около 33 млн куб. м в сутки (при плановых 167 млн).
 
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