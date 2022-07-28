https://ukraina.ru/20220728/1036945365.html

Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов

Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов - 28.07.2022 Украина.ру

Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов

Российские силовики выявили группу украинских агентов, которые наводили артиллерийские удары по российским военным в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур

2022-07-28T07:45

2022-07-28T07:45

2022-07-28T07:45

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По его данным, при попытке съемки военного объекта был задержан украинец Андрей Тикунов 1990 года рождения. Выяснилось, что он — корректировщик ракетно-артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливавших пункты временной дислокации одного из российских армейских корпусов в Херсонской области и на других территориях. Тикунов признался, что в начале апреля отправил через Telegram-канал, в котором всем желающим предлагалось делиться информацией о расположении российских военных в Херсонской области, снятое им видео с техникой Вооруженных сил (ВС) России. Позже с ним связалась некая женщина, представившаяся Любой, и попросила впредь отправлять подобные видео ей. Тикунов согласился и впоследствии снял несколько блокпостов, где российские военные раздавали гуманитарную помощь местным жителям. Также он делал кадры повседневной жизни Херсона и его жителей. Сотрудник силовых структур пояснил, что эта женщина — Валерия Маслова, числившаяся в кадровой военнослужащей ВСУ. За предоставленную ей информацию она переводила Тикунову деньги. Также она дала ему контакт своего помощника по имени Дмитрий, с которым в дальнейшем он поддерживал связь. Информация от Тикунова передавалась украинским военным для нанесения ракетных ударов по скоплениям техники и личного состава российских войск. Сама же Маслова в конце мая вместе с мужем, майором Александром Черкасским и дочерью уехала из Херсона в Одессу, где находится сейчас, добавил собеседник агентства. Ранее был задержан агент украинской разведки, который предоставлял ВСУ данные о перемещении российских войск в Херсонской области с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". До этого российские спецслужбы раскрыли и обезвредили одну из крупнейших диверсионных групп, действовавших на территории Херсонской области. Диверсанты, которых курировали представители Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе, планировали подорвать железнодорожные пути и напасть на российских военных.

https://ukraina.ru/20220419/1033808387.html

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