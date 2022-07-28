Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов - 28.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов
Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов - 28.07.2022 Украина.ру
Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов
Российские силовики выявили группу украинских агентов, которые наводили артиллерийские удары по российским военным в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур
2022-07-28T07:45
2022-07-28T07:45
спецоперация
новости
украина
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По его данным, при попытке съемки военного объекта был задержан украинец Андрей Тикунов 1990 года рождения. Выяснилось, что он — корректировщик ракетно-артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливавших пункты временной дислокации одного из российских армейских корпусов в Херсонской области и на других территориях. Тикунов признался, что в начале апреля отправил через Telegram-канал, в котором всем желающим предлагалось делиться информацией о расположении российских военных в Херсонской области, снятое им видео с техникой Вооруженных сил (ВС) России. Позже с ним связалась некая женщина, представившаяся Любой, и попросила впредь отправлять подобные видео ей. Тикунов согласился и впоследствии снял несколько блокпостов, где российские военные раздавали гуманитарную помощь местным жителям. Также он делал кадры повседневной жизни Херсона и его жителей. Сотрудник силовых структур пояснил, что эта женщина — Валерия Маслова, числившаяся в кадровой военнослужащей ВСУ. За предоставленную ей информацию она переводила Тикунову деньги. Также она дала ему контакт своего помощника по имени Дмитрий, с которым в дальнейшем он поддерживал связь. Информация от Тикунова передавалась украинским военным для нанесения ракетных ударов по скоплениям техники и личного состава российских войск. Сама же Маслова в конце мая вместе с мужем, майором Александром Черкасским и дочерью уехала из Херсона в Одессу, где находится сейчас, добавил собеседник агентства. Ранее был задержан агент украинской разведки, который предоставлял ВСУ данные о перемещении российских войск в Херсонской области с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". До этого российские спецслужбы раскрыли и обезвредили одну из крупнейших диверсионных групп, действовавших на территории Херсонской области. Диверсанты, которых курировали представители Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе, планировали подорвать железнодорожные пути и напасть на российских военных.
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новости, украина, россия

Российские силовики выявили группу наводивших удары по Херсону украинских агентов

07:45 28.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
Читать в
Российские силовики выявили группу украинских агентов, которые наводили артиллерийские удары по российским военным в Херсоне и Херсонской области. Об этом сообщает 28 июля РИА Новости со ссылкой на сотрудника одной из силовых структур
По его данным, при попытке съемки военного объекта был задержан украинец Андрей Тикунов 1990 года рождения.
Выяснилось, что он — корректировщик ракетно-артиллерийского огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстреливавших пункты временной дислокации одного из российских армейских корпусов в Херсонской области и на других территориях.
Тикунов признался, что в начале апреля отправил через Telegram-канал, в котором всем желающим предлагалось делиться информацией о расположении российских военных в Херсонской области, снятое им видео с техникой Вооруженных сил (ВС) России.
Позже с ним связалась некая женщина, представившаяся Любой, и попросила впредь отправлять подобные видео ей.
Тикунов согласился и впоследствии снял несколько блокпостов, где российские военные раздавали гуманитарную помощь местным жителям. Также он делал кадры повседневной жизни Херсона и его жителей.
Сотрудник силовых структур пояснил, что эта женщина — Валерия Маслова, числившаяся в кадровой военнослужащей ВСУ. За предоставленную ей информацию она переводила Тикунову деньги. Также она дала ему контакт своего помощника по имени Дмитрий, с которым в дальнейшем он поддерживал связь.
Информация от Тикунова передавалась украинским военным для нанесения ракетных ударов по скоплениям техники и личного состава российских войск.
Сама же Маслова в конце мая вместе с мужем, майором Александром Черкасским и дочерью уехала из Херсона в Одессу, где находится сейчас, добавил собеседник агентства.
Ранее был задержан агент украинской разведки, который предоставлял ВСУ данные о перемещении российских войск в Херсонской области с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город".
До этого российские спецслужбы раскрыли и обезвредили одну из крупнейших диверсионных групп, действовавших на территории Херсонской области. Диверсанты, которых курировали представители Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе, планировали подорвать железнодорожные пути и напасть на российских военных.
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19 апреля, 20:56
В Мелитополе задержали корректировщицу огня, передававшую сведения о ВС РФ украинским военнымВ Мелитополе задержали корректировщицу огня, передавшую украинским военным информацию о расположении российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур России
 
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