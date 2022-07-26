Аналитик назвал остановку "Северного потока" маловероятной
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"Маловероятно": аналитик о возможности полной остановки "Северного потока"
Аналитик назвал остановку "Северного потока" маловероятной
"Маловероятно": аналитик о возможности полной остановки "Северного потока"
Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит назвал полную остановку ключевого газопровода из России в Европу — "Северного потока" — возможной, но маловероятной. Его слова 26 июля передает РИА Новости
2022-07-26T09:44
2022-07-26T09:44
новости
северный поток
газопровод
аналитик
россия
европа
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Накануне "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". По этой причине поставки по "Северному потоку" с 27 июля сократятся до 20% мощности магистрали и составят не более 33 миллионов кубометров в сутки.По мнению Смита, полная остановка возможна, но маловероятна. Он добавил, что у России будет больше шансов "договориться о более выгодных условиях ремонта турбин и гарантированном возврате, если будет поступать хотя бы немного газа".Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, по его словам, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА."Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.
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новости, северный поток, газопровод, аналитик, россия, европа

"Маловероятно": аналитик о возможности полной остановки "Северного потока"

09:44 26.07.2022
 
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
Северный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит назвал полную остановку ключевого газопровода из России в Европу — "Северного потока" — возможной, но маловероятной. Его слова 26 июля передает РИА Новости
Накануне "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". По этой причине поставки по "Северному потоку" с 27 июля сократятся до 20% мощности магистрали и составят не более 33 миллионов кубометров в сутки.
По мнению Смита, полная остановка возможна, но маловероятна. Он добавил, что у России будет больше шансов "договориться о более выгодных условиях ремонта турбин и гарантированном возврате, если будет поступать хотя бы немного газа".
"Северный поток"

Основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.

Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня.

"Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод.

Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата.
При этом, по его словам, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА.
"Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
09:02
"Нет никаких причин": в ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"Технических причин для снижения прокачки газа по газопроводу "Северный поток " нет, турбина Siemens готова к передаче России. Такое заявление 26 июля сделал вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек, пишут РИА Новости
 
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