"Маловероятно": аналитик о возможности полной остановки "Северного потока"

Основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.

Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня.

"Газпром" объясняет ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод.

Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.