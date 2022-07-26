Эксперт: Европа получит санкционный бумеранг в виде банкротства "Мерседеса" и БМВ
Чем ближе к осени, тем чаще в Германии стало звучать предложение о запуске "Северного потока-2". Антироссийские санкции привели Европу к энергетическому кризису: цены на нефть, газ и уголь взлетели, поставив ЕС в крайне затруднительное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Александр Носович
По его словам, даже если транзит российского газа в Европу не прервется, нынешних цен на энергоресурсы ЕС не выдержит, а значит первое, с чем придется столкнуться европейцам ближе к зиме - приостановка работы промышленных предприятий.
"Нынешние цены на энергоносители ведут к банкротству всех этих "Мерседесов", "БМВ", этих легендарных немецких предприятий, всемирно известных, которые до сих пор были конкурентоспособны благодаря дешевым российским ресурсам. Теперь, когда даже самые дешевые на рынке российские энергоресурсы неподъемно дороги, немецкие заводы могут просто обанкротиться, проиграв конкуренцию американцам, японцам и китайцам", - заявил эксперт.
Но самым критическим последствием энергетического кризиса для Европы, добавил Носович, станет скачок смертности населения. Не имея возможности оплатить отопление, люди будут просто умирать от простуд и легочных заболеваний. Причем смертность может быть в итоге даже выше, чем была от ковида в 2020 году, считает Носович.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.
Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом G-7 надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
Кстати, не так давно на идею запустить "СП-2", прозвучавшую в очередной раз из Германии, отреагировал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он напомнил, что у трубопровода два конца, а значит решение о его работе должно приниматься не в одностороннем порядке.
7 июля, 10:25Забыли, что у трубопровода два конца: Пушков ответил немецкому депутату, предложившему запустить «Северный поток-2»Предложение Берлина по запуску «Северного потока-2» говорит о том, что в Германии не осознают всей серьезности ситуации, связанной с энергетикой. Такое заключение сделал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. О чем и написал 6 июля в своем Telegram-канале