https://ukraina.ru/20220726/1036815600.html

Эксперт: Европа получит санкционный бумеранг в виде банкротства "Мерседеса" и БМВ

Эксперт: Европа получит санкционный бумеранг в виде банкротства "Мерседеса" и БМВ - 26.07.2022 Украина.ру

Эксперт: Европа получит санкционный бумеранг в виде банкротства "Мерседеса" и БМВ

Чем ближе к осени, тем чаще в Германии стало звучать предложение о запуске "Северного потока-2". Антироссийские санкции привели Европу к энергетическому кризису: цены на нефть, газ и уголь взлетели, поставив ЕС в крайне затруднительное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Александр Носович

2022-07-26T04:15

2022-07-26T04:15

2022-07-26T04:15

эксперт

новости

александр носович

европа

бумеранг

санкции

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По его словам, даже если транзит российского газа в Европу не прервется, нынешних цен на энергоресурсы ЕС не выдержит, а значит первое, с чем придется столкнуться европейцам ближе к зиме - приостановка работы промышленных предприятий.Но самым критическим последствием энергетического кризиса для Европы, добавил Носович, станет скачок смертности населения. Не имея возможности оплатить отопление, люди будут просто умирать от простуд и легочных заболеваний. Причем смертность может быть в итоге даже выше, чем была от ковида в 2020 году, считает Носович.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом G-7 надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.Кстати, не так давно на идею запустить "СП-2", прозвучавшую в очередной раз из Германии, отреагировал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он напомнил, что у трубопровода два конца, а значит решение о его работе должно приниматься не в одностороннем порядке.

https://ukraina.ru/20220722/1036751359.html

https://ukraina.ru/20220707/1034308332.html

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эксперт, новости, александр носович, европа, бумеранг, санкции