"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь
Информационный шум по поводу вступления Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз спадает, на место ему приходит новый инфоповод: в ЕС собрались Албания и Северная Македония. Можно ли это расценивать как удачное покорение Эвереста "по-зеленски", в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев
Он заявил, что активность, происходящая в последнее время вокруг вступления в ЕС – болезнь под названием провинциализм. Это когда мировые новости до отдаленных уголков доходят очень поздно. Так получилось и со всеми указанными странами, включая Украину.
"Вот у них 1990-е годы пришли на 20 лет позже, чем в Россию. Европа, Евросоюз – все это было классно, суперски, замечательно в 80-е, 90-е годы. Все с ярмарки, а они на ярмарку. Провинциалы до сих пор живут в мировоззрении 90-х годов. Им все еще чудится та Европа, которая была 25 лет назад, и они все еще туда стремятся. Уже нужно давным-давно бежать из Европы, молодежь уже учит китайский, ездит, работает в Шанхае, Сингапуре. В Дубае сидит огромное количество молодежи со всего мира", - заявил депутат.
Он заключил, что Европа уже давно не является центром культуры и идеологии, это побежденное объединение стран, которое стремительно деградирует, но стремящиеся туда об этом не знают.
21 июля, 14:43Олег Матвейчев: Никакой прекрасной Европы нет, это мираж