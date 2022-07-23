https://ukraina.ru/20220723/1036759523.html

"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь

"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь - 23.07.2022 Украина.ру

"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь

Информационный шум по поводу вступления Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз спадает, на место ему приходит новый инфоповод: в ЕС собрались Албания и Северная Македония. Можно ли это расценивать как удачное покорение Эвереста "по-зеленски", в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев

2022-07-23T05:15

2022-07-23T05:15

2022-07-23T05:15

новости

евросоюз

олег матвейчев

депутат

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грузия

албания

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Он заявил, что активность, происходящая в последнее время вокруг вступления в ЕС – болезнь под названием провинциализм. Это когда мировые новости до отдаленных уголков доходят очень поздно. Так получилось и со всеми указанными странами, включая Украину.Он заключил, что Европа уже давно не является центром культуры и идеологии, это побежденное объединение стран, которое стремительно деградирует, но стремящиеся туда об этом не знают.

https://ukraina.ru/20220721/1036731973.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, евросоюз, олег матвейчев, депутат, украина, молдавия, грузия, албания