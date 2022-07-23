"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь - 23.07.2022 Украина.ру
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"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь
"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь - 23.07.2022 Украина.ру
"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь
Информационный шум по поводу вступления Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз спадает, на место ему приходит новый инфоповод: в ЕС собрались Албания и Северная Македония. Можно ли это расценивать как удачное покорение Эвереста "по-зеленски", в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев
2022-07-23T05:15
2022-07-23T05:15
новости
евросоюз
олег матвейчев
депутат
украина
молдавия
грузия
албания
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Он заявил, что активность, происходящая в последнее время вокруг вступления в ЕС – болезнь под названием провинциализм. Это когда мировые новости до отдаленных уголков доходят очень поздно. Так получилось и со всеми указанными странами, включая Украину.Он заключил, что Европа уже давно не является центром культуры и идеологии, это побежденное объединение стран, которое стремительно деградирует, но стремящиеся туда об этом не знают.
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новости, евросоюз, олег матвейчев, депутат, украина, молдавия, грузия, албания

"Все с ярмарки, они на ярмарку": Матвейчев ответил, почему в ЕС образовалась очередь

05:15 23.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш против ЕС в Варшаве
Марш против ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Информационный шум по поводу вступления Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз спадает, на место ему приходит новый инфоповод: в ЕС собрались Албания и Северная Македония. Можно ли это расценивать как удачное покорение Эвереста "по-зеленски", в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, депутат Государственной Думы Олег Матвейчев
Он заявил, что активность, происходящая в последнее время вокруг вступления в ЕС – болезнь под названием провинциализм. Это когда мировые новости до отдаленных уголков доходят очень поздно. Так получилось и со всеми указанными странами, включая Украину.

"Вот у них 1990-е годы пришли на 20 лет позже, чем в Россию. Европа, Евросоюз – все это было классно, суперски, замечательно в 80-е, 90-е годы. Все с ярмарки, а они на ярмарку. Провинциалы до сих пор живут в мировоззрении 90-х годов. Им все еще чудится та Европа, которая была 25 лет назад, и они все еще туда стремятся. Уже нужно давным-давно бежать из Европы, молодежь уже учит китайский, ездит, работает в Шанхае, Сингапуре. В Дубае сидит огромное количество молодежи со всего мира", - заявил депутат.

Он заключил, что Европа уже давно не является центром культуры и идеологии, это побежденное объединение стран, которое стремительно деградирует, но стремящиеся туда об этом не знают.
Олег Матвейчев интервью
21 июля, 14:43
Олег Матвейчев: Никакой прекрасной Европы нет, это мираж
 
НовостиЕвросоюзОлег МатвейчевдепутатУкраинаМолдавияГрузияАлбания
 
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