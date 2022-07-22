Пушков пригрозил Европе последствиями из-за позиции по "Северному потоку-2" - 22.07.2022 Украина.ру
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Пушков пригрозил Европе последствиями из-за позиции по "Северному потоку-2"
Пушков пригрозил Европе последствиями из-за позиции по "Северному потоку-2" - 22.07.2022 Украина.ру
Пушков пригрозил Европе последствиями из-за позиции по "Северному потоку-2"
Евросоюз ощутит последствия своей позиции по "Северному потоку — 2". Об этом на днях написал в Telegram сенатор Алексей Пушков
2022-07-22T08:10
2022-07-22T08:21
пушков
северный поток-2
россия
санкции
европа
новости
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"ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане", — заверил Пушков.Он предупредил, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи ЕС, а не России.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газопровод не сертифицирован и не может работать.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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пушков, северный поток-2, россия, санкции, европа, новости

Пушков пригрозил Европе последствиями из-за позиции по "Северному потоку-2"

08:10 22.07.2022 (обновлено: 08:21 22.07.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Евросоюз ощутит последствия своей позиции по "Северному потоку — 2". Об этом на днях написал в Telegram сенатор Алексей Пушков
"ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане", — заверил Пушков.
Он предупредил, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи ЕС, а не России.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газопровод не сертифицирован и не может работать.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Лондон Украина флаги акция протеста против России - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 11:15
Великобритания ввела новые санкции против России. В списке уголь, нефть и золотоПравительство Великобритании запретило импорт золота из России с 21 июля, а также ввело санкции против российских угля и нефти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 20 июля на сайте британского правительства
 
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