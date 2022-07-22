"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска - 22.07.2022 Украина.ру
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"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска
"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска - 22.07.2022 Украина.ру
"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска
ВС РФ ежедневно уничтожают по 200 украинских солдат, с таким успехом от войск Украины ничего не останется, им нужно сдаваться, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-07-22T04:30
2022-07-22T04:30
украина
новости
всу
россия
солдаты
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В Сводках Минобороны регулярно сообщается, что Россия при помощи высокоточного оружия в день выбивает по 200 украинских солдат.По его словам, украинским властям нужно выбрасывать белый флаг капитуляции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html
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украина, новости, всу, россия, солдаты

"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска

04:30 22.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВС РФ ежедневно уничтожают по 200 украинских солдат, с таким успехом от войск Украины ничего не останется, им нужно сдаваться, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
В Сводках Минобороны регулярно сообщается, что Россия при помощи высокоточного оружия в день выбивает по 200 украинских солдат.

Минобороны не врет. Все знают, что мы сделали в Яворове, когда там собралось около тысячи наемников. Мы сразу половину их вырубили. 250 человек были убиты, еще 300 были ранены, их сразу повезли в Польшу. Мы под Одессой уничтожили лагерь подготовки наемников. Таких примеров много. Сколько их всего надо убить? Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3.

Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке
По его словам, украинским властям нужно выбрасывать белый флаг капитуляции.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
20 июля, 14:32Чем воюют на Украине
Украина получает всё больше оружия, но ей уже ничего не поможет
 
УкраинаНовостиВСУРоссиясолдаты
 
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04:30"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска
04:15Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм
04:00Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину
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