"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска
ВС РФ ежедневно уничтожают по 200 украинских солдат, с таким успехом от войск Украины ничего не останется, им нужно сдаваться, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
В Сводках Минобороны регулярно сообщается, что Россия при помощи высокоточного оружия в день выбивает по 200 украинских солдат.
Минобороны не врет. Все знают, что мы сделали в Яворове, когда там собралось около тысячи наемников. Мы сразу половину их вырубили. 250 человек были убиты, еще 300 были ранены, их сразу повезли в Польшу. Мы под Одессой уничтожили лагерь подготовки наемников. Таких примеров много. Сколько их всего надо убить? Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3.
По его словам, украинским властям нужно выбрасывать белый флаг капитуляции.
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