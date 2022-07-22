"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска

Минобороны не врет. Все знают, что мы сделали в Яворове, когда там собралось около тысячи наемников. Мы сразу половину их вырубили. 250 человек были убиты, еще 300 были ранены, их сразу повезли в Польшу. Мы под Одессой уничтожили лагерь подготовки наемников. Таких примеров много. Сколько их всего надо убить? Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3.