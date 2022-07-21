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"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне

"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне - 21.07.2022 Украина.ру

"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области. Каким образом стоит оценивать произошедшее и как отвечать, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

2022-07-21T11:15

2022-07-21T11:15

2022-07-21T11:15

новости

эксперт

военный эксперт

игорь коротченко

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херсонская область

удар

реакция

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Коротченко подчеркнул, что пришло время для того, чтобы выводить из строя всю систему государственного и военного управления Украины, но прежде - разорвать транспортную логистику, чтобы не дать Киеву возможности получать новое оружие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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