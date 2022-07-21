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"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне
"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне - 21.07.2022 Украина.ру
"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области. Каким образом стоит оценивать произошедшее и как отвечать, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
2022-07-21T11:15
2022-07-21T11:15
2022-07-21T11:15
новости
эксперт
военный эксперт
игорь коротченко
всу
херсонская область
удар
реакция
ответ
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Коротченко подчеркнул, что пришло время для того, чтобы выводить из строя всю систему государственного и военного управления Украины, но прежде - разорвать транспортную логистику, чтобы не дать Киеву возможности получать новое оружие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, военный эксперт, игорь коротченко, всу, херсонская область, удар, реакция, ответ
"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области. Каким образом стоит оценивать произошедшее и как отвечать, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко