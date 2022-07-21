"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне - 21.07.2022 Украина.ру
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"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне
"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне - 21.07.2022 Украина.ру
"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне
ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области. Каким образом стоит оценивать произошедшее и как отвечать, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
2022-07-21T11:15
2022-07-21T11:15
новости
эксперт
военный эксперт
игорь коротченко
всу
херсонская область
удар
реакция
ответ
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Коротченко подчеркнул, что пришло время для того, чтобы выводить из строя всю систему государственного и военного управления Украины, но прежде - разорвать транспортную логистику, чтобы не дать Киеву возможности получать новое оружие.
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новости, эксперт, военный эксперт, игорь коротченко, всу, херсонская область, удар, реакция, ответ

"Хватит либеральничать": Коротченко призвал жестко ответить на обстрел моста в Херсоне

11:15 21.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
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ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области. Каким образом стоит оценивать произошедшее и как отвечать, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

"Это удар по критически важной инфраструктуре на освобожденных территориях, это прямая целенаправленная атака, отвечать на это надо аналогичным способом, наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, время пришло, хватить либеральничать", - считает эксперт.

Коротченко подчеркнул, что пришло время для того, чтобы выводить из строя всю систему государственного и военного управления Украины, но прежде - разорвать транспортную логистику, чтобы не дать Киеву возможности получать новое оружие.
 
Новостиэкспертвоенный экспертИгорь КоротченкоВСУХерсонская областьударреакцияответ
 
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