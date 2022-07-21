https://ukraina.ru/20220721/1036710224.html
Главное в России и мире на 21 июля
Главное в России и мире на 21 июля
Главное в России и мире на 21 июля
Начинает действовать седьмой пакет антироссийских санкций, утвержденный накануне постпредами стран Евросоюза. Какие еще события произойдут в мире 21 июля — читайте в подборке Украина.ру
2022-07-21T07:24
2022-07-21T07:24
2022-07-21T09:48
анонс
россия
мир
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экономика
политика
эксклюзив
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Россия — В Москве состоится традиционный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики.Ближнее зарубежье— В Кишиневе, как ожидается, будет вынесено судебное решение по требованию прокуратуры продлить арест бывшему президенту Молдавии Игорю Додону на 30 дней.19 июля Додон участвовал в судебном заседании, где рассматривался запрос о продлении прокуратурой срока его домашнего ареста.Европа— В США состоятся консультации по резолюции 1701 СБ ООН против войны в Ливане (Совет Безопасности ООН).Ранее миссия ООН в Ливане призвала вооруженные силы страны гарантировать безопасность своих миротворцев.Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) уже давно развернуты на юге страны, где также базируется ливанская шиитская группировка «Хезболла», для поддержания барьера с Израилем, поскольку формально две страны остаются в состоянии войны.— В США пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ООН в связи с использованием права вето в СБ ООН по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии.Россия 8 июля использовала право вето при голосовании по западному проекту резолюции, который предлагал продление на год механизма трансграничной помощи в Сирии.При этом 12 июля СБ ООН одобрил резолюцию на основе российского проекта о продолжении действия механизма до 10 января 2023 года с возможностью продления на шесть месяцев при одобрении новой резолюции.— В Германии состоится заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ).Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта на июльском заседании. Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов.— В Швейцарии состоится заседание комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, посвященное вспышке оспы обезьян.— В Чехии начнется визит зампредседателя Еврокомиссии Веры Юровой (21-22 июля).— В Великобритании начнется забастовка заправщиков аэропорта Хитроу (21-24 июля).По данным профсоюза, наземному персоналу, осуществляющему заправку самолетов в Хитроу, в течение последних трех лет не повышали заработную плату, что привело к сокращению реального дохода на 15,5%.— В ЮАР состоится чрезвычайный саммит руководящей «тройки» Сообщества развития Юга Африки (САДК).Вступят в силу новые санкции ЕС против РоссииРанее постпреды стран Евросоюза утвердили новый, седьмой пакет антироссийских санкций против РФ.В него также были включены меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, свыше 50 физических и юридических лиц, среди которых политики и военные.
https://ukraina.ru/20220720/1036706859.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
анонс, россия, мир, украина, главное, экономика, политика, эксклюзив
Главное в России и мире на 21 июля
07:24 21.07.2022 (обновлено: 09:48 21.07.2022)
Начинает действовать седьмой пакет антироссийских санкций, утвержденный накануне постпредами стран Евросоюза. Какие еще события произойдут в мире 21 июля — читайте в подборке Украина.ру
Россия
— В Москве состоится традиционный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
Ближнее зарубежье
— В Кишиневе, как ожидается, будет вынесено судебное решение по требованию прокуратуры продлить арест бывшему президенту Молдавии Игорю Додону на 30 дней.
19 июля Додон участвовал в судебном заседании, где рассматривался запрос о продлении прокуратурой срока его домашнего ареста.
«Нет никаких оснований для продления домашнего ареста, сегодняшнее решение будет политическим. Я не собираюсь покидать страну, буду доказывать свою невиновность. Я думаю, что следствие будет затягиваться по максимуму, чтобы устроить шоу».
Игорь Додон
экс-президент Молдавии
Европа
— В США состоятся консультации по резолюции 1701 СБ ООН против войны в Ливане (Совет Безопасности ООН).
Ранее миссия ООН в Ливане призвала вооруженные силы страны гарантировать безопасность своих миротворцев.
Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) уже давно развернуты на юге страны, где также базируется ливанская шиитская группировка «Хезболла», для поддержания барьера с Израилем, поскольку формально две страны остаются в состоянии войны.
— В США пройдет заседание Генеральной Ассамблеи ООН в связи с использованием права вето в СБ ООН по проекту резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии.
Россия 8 июля использовала право вето при голосовании по западному проекту резолюции, который предлагал продление на год механизма трансграничной помощи в Сирии.
При этом 12 июля СБ ООН одобрил резолюцию на основе российского проекта о продолжении действия механизма до 10 января 2023 года с возможностью продления на шесть месяцев при одобрении новой резолюции.
— В Германии состоится заседание совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта на июльском заседании. Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов.
— В Швейцарии состоится заседание комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, посвященное вспышке оспы обезьян.
— В Чехии начнется визит зампредседателя Еврокомиссии Веры Юровой (21-22 июля).
— В Великобритании начнется забастовка заправщиков аэропорта Хитроу (21-24 июля).
По данным профсоюза, наземному персоналу, осуществляющему заправку самолетов в Хитроу, в течение последних трех лет не повышали заработную плату, что привело к сокращению реального дохода на 15,5%.
— В ЮАР состоится чрезвычайный саммит руководящей «тройки» Сообщества развития Юга Африки (САДК).
Вступят в силу новые санкции ЕС против России
Ранее постпреды стран Евросоюза утвердили новый, седьмой пакет антироссийских санкций против РФ.
В него также были включены меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, свыше 50 физических и юридических лиц, среди которых политики и военные.