https://ukraina.ru/20220719/1036570981.html
Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН - 19.07.2022 Украина.ру
Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре Россию представит глава МИД Сергей Лавров. В предварительной программе выступающих его речь запланирована на 24 сентября, сообщают 19 июля РИА Новости.
2022-07-19T09:05
2022-07-19T09:05
2022-07-19T09:09
генассамблея оон
россия
лавров
мид
сша
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иран
новости
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В этом году неделя высокого уровня запланирована на период с 20 по 26 сентября, программа выступлений еще может меняться, однако предварительный график выступлений уже известен. Так, первым традиционно выступит президент Бразилии, затем слово возьмет лидер США, а следом выступят президенты Франции и Турции.На второй день Генассамблеи запланирована речь Владимира Зеленского, а также президента Ирана, а 22 сентября должны выступить премьер-министры Великобритании, Израиля, Италии и Японии.Днем позже, 23 сентября, трибуна ООН будет в распоряжении канцлера Германии, а 24 числа выступят с речью заместитель премьер-министра Китая, главы МИД России, Белоруссии и Индии. Наконец, глава внешнеполитического ведомства Сирии выскажется 26 сентября.Судя по предварительной программе, представителя Афганистана в списке выступающих нет.
https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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генассамблея оон, россия, лавров, мид, сша, бразилия, франция, турция, иран, новости
Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
09:05 19.07.2022 (обновлено: 09:09 19.07.2022)
На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре Россию представит глава МИД Сергей Лавров. В предварительной программе выступающих его речь запланирована на 24 сентября, сообщают 19 июля РИА Новости.
В этом году неделя высокого уровня запланирована на период с 20 по 26 сентября, программа выступлений еще может меняться, однако предварительный график выступлений уже известен. Так, первым традиционно выступит президент Бразилии, затем слово возьмет лидер США, а следом выступят президенты Франции и Турции.
На второй день Генассамблеи запланирована речь Владимира Зеленского, а также президента Ирана, а 22 сентября должны выступить премьер-министры Великобритании, Израиля, Италии и Японии.
Днем позже, 23 сентября, трибуна ООН будет в распоряжении канцлера Германии, а 24 числа выступят с речью заместитель премьер-министра Китая, главы МИД России, Белоруссии и Индии. Наконец, глава внешнеполитического ведомства Сирии выскажется 26 сентября.
Судя по предварительной программе, представителя Афганистана в списке выступающих нет.