Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036570981.html
Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН - 19.07.2022 Украина.ру
Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре Россию представит глава МИД Сергей Лавров. В предварительной программе выступающих его речь запланирована на 24 сентября, сообщают 19 июля РИА Новости.
2022-07-19T09:05
2022-07-19T09:09
генассамблея оон
россия
лавров
мид
сша
бразилия
франция
турция
иран
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/62/1027756225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88c0fc8736fff15e9951861517c49254.jpg.webp
В этом году неделя высокого уровня запланирована на период с 20 по 26 сентября, программа выступлений еще может меняться, однако предварительный график выступлений уже известен. Так, первым традиционно выступит президент Бразилии, затем слово возьмет лидер США, а следом выступят президенты Франции и Турции.На второй день Генассамблеи запланирована речь Владимира Зеленского, а также президента Ирана, а 22 сентября должны выступить премьер-министры Великобритании, Израиля, Италии и Японии.Днем позже, 23 сентября, трибуна ООН будет в распоряжении канцлера Германии, а 24 числа выступят с речью заместитель премьер-министра Китая, главы МИД России, Белоруссии и Индии. Наконец, глава внешнеполитического ведомства Сирии выскажется 26 сентября.Судя по предварительной программе, представителя Афганистана в списке выступающих нет.
https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/62/1027756225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a69ae3b874077e95f13eea12178bab65.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
генассамблея оон, россия, лавров, мид, сша, бразилия, франция, турция, иран, новости

Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

09:05 19.07.2022 (обновлено: 09:09 19.07.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанк74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День третий
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День третий
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
На неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре Россию представит глава МИД Сергей Лавров. В предварительной программе выступающих его речь запланирована на 24 сентября, сообщают 19 июля РИА Новости.
В этом году неделя высокого уровня запланирована на период с 20 по 26 сентября, программа выступлений еще может меняться, однако предварительный график выступлений уже известен. Так, первым традиционно выступит президент Бразилии, затем слово возьмет лидер США, а следом выступят президенты Франции и Турции.
На второй день Генассамблеи запланирована речь Владимира Зеленского, а также президента Ирана, а 22 сентября должны выступить премьер-министры Великобритании, Израиля, Италии и Японии.
Днем позже, 23 сентября, трибуна ООН будет в распоряжении канцлера Германии, а 24 числа выступят с речью заместитель премьер-министра Китая, главы МИД России, Белоруссии и Индии. Наконец, глава внешнеполитического ведомства Сирии выскажется 26 сентября.
Судя по предварительной программе, представителя Афганистана в списке выступающих нет.
Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
09:00
Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ
 
Генассамблея ООНРоссияЛавровМИДСШАБразилияФранцияТурцияИранНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
09:05Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ
09:00Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву
08:59Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
08:45Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
08:41Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии
08:30Азаров рассказал о единственном оставшемся у киевского режима источнике валюты
08:27Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
08:15Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО
08:14Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ
08:00Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно
08:00Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами
07:56В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре
07:46Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты"
07:45"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен Донбасс
07:40"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20
07:30Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России
07:23Херсонская область усиливает работу ПВО
07:17Хроника энерговойны. Европа отбирает газ из хранилищ, а в мире растет спрос на нефть
Лента новостейМолния