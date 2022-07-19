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Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию - 19.07.2022 Украина.ру
Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс пообещал, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если тот передаст России беспилотники. Такое заявление он сделал 18 июля во время брифинга.
2022-07-19T08:27
2022-07-19T08:27
2022-07-19T08:43
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иран
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беспилотники
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Ранее российская сторона уже опровергала "инсайт" США о том, что Тегеран якобы готовится передать Москве беспилотники для использования на Украине. В МИД РФ назвали эту информацию вбросом. В Министерстве иностранных дел Ирана также не подтвердили указанные данные.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, госдеп сша, иран, россия, беспилотники, санкции
Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
08:27 19.07.2022 (обновлено: 08:43 19.07.2022)
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс пообещал, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если тот передаст России беспилотники. Такое заявление он сделал 18 июля во время брифинга.