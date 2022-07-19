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Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию

Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию - 19.07.2022 Украина.ру

Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс пообещал, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если тот передаст России беспилотники. Такое заявление он сделал 18 июля во время брифинга.

2022-07-19T08:27

2022-07-19T08:27

2022-07-19T08:43

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Ранее российская сторона уже опровергала "инсайт" США о том, что Тегеран якобы готовится передать Москве беспилотники для использования на Украине. В МИД РФ назвали эту информацию вбросом. В Министерстве иностранных дел Ирана также не подтвердили указанные данные.

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новости, сша, госдеп сша, иран, россия, беспилотники, санкции