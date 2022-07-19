Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию - 19.07.2022 Украина.ру
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Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию - 19.07.2022 Украина.ру
Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс пообещал, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если тот передаст России беспилотники. Такое заявление он сделал 18 июля во время брифинга.
2022-07-19T08:27
2022-07-19T08:43
новости
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госдеп сша
иран
россия
беспилотники
санкции
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Ранее российская сторона уже опровергала "инсайт" США о том, что Тегеран якобы готовится передать Москве беспилотники для использования на Украине. В МИД РФ назвали эту информацию вбросом. В Министерстве иностранных дел Ирана также не подтвердили указанные данные.
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новости, сша, госдеп сша, иран, россия, беспилотники, санкции

Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию

08:27 19.07.2022 (обновлено: 08:43 19.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" в Калининградской области
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Официальный представитель госдепа США Нед Прайс пообещал, что Вашингтон введет санкции против Ирана, если тот передаст России беспилотники. Такое заявление он сделал 18 июля во время брифинга.

"Любая подобная передача повлечет санкции, которые можем ввести мы, и возможно, санкции со стороны стран по всему миру. Мы продолжаем следить за ситуацией", - заявил Прайс.

Ранее российская сторона уже опровергала "инсайт" США о том, что Тегеран якобы готовится передать Москве беспилотники для использования на Украине. В МИД РФ назвали эту информацию вбросом. В Министерстве иностранных дел Ирана также не подтвердили указанные данные.
 
НовостиСШАГосдеп СШАИранРоссиябеспилотникиСанкции
 
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