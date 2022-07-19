https://ukraina.ru/20220719/1036567633.html

Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО

Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО - 19.07.2022 Украина.ру

Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО

Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T08:59

2022-07-19T08:59

2022-07-19T08:59

эксклюзив

донбасс

донецк

обстрел

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036568454_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_72b3bfc1a3ae430921def3d8a7dd146b.jpg.webp

Обстрелы – часть повседневной жизни города Донецка уже восемь лет. Особенно этот опыт актуален для жителей приграничных районов столицы ДНР – Киевского, Петровского, Кировского, Куйбышевского. С началом активной фазы боев в Донбассе обстрелы, к сожалению, стали неизменными спутниками и других районов Донецка.Корреспондент Украина.ру Федор Громов оказался под обстрелом возле автовокзала "Центр" и испытал на себе, что же это такое.Ворошиловский район на протяжении долгого времени считался более-менее безопасным. Несмотря на то, что в 2014 году его жителям пришлось пережить немало неприятных часов, в общем ряду району везет – обстрелы здесь происходят крайне редко. События 14 июля 2022 года лишний раз подчеркивают, что безопасных мест в настоящий момент в Донецке нет.Новомодные РСЗО американского производства HIMARS украинской стороной презентуются как некое "вундерваффе", супероружие, которое поможет ВСУ добиться перелома в войны. Российские военные специалисты настроены более скептично – по мнению большинства из них, данный образец вооружения, хоть и весьма неплох, решающего перелома в течение конфликта внести не имеет возможности.Утверждения последних весьма убедительны – действительно, несмотря на американские поставки, ВСУ отступают. Сдан Северодонецк, брошен Лисичанск, оставлены поселки вокруг Лисичанска – и вся территория ЛНР, по ряду сообщений ВСУ отступают из Северска. Однако в тот самый момент, когда оказываешься под обстрелом американских ракет, эти утверждения кажутся уже не столь убедительными.Звуки ракет из HIMARS трудно спутать с их аналогами из "Смерча" или "Урагана" - перед попаданием в цель они издают характерный свист – за несколько секунд до финальной стадии полета включается ускоритель. Это одновременно корректирует точность попадания в намеченный квадрат и способствует преодолению ПВО противника. Украинцы утверждают, что таким образом они уже "уничтожили несколько десятков складов с боеприпасами и командных пунктов".Какие склады и командные пункты собирались уничтожить ВСУ в тот день – сказать сложно. В квадрате, куда прилетели ракеты, находились автовокзал, гаражи и пара госучреждений районного уровня. Здесь же нашли свое пристанище волонтеры-гуманитарщики из организации ТЫЛ-22. Их база также попадала под артудар.Близкий разрыв встряхивает дом – не почувствовать его невозможно даже в душевой кабинке, где шум воды (своя скважина – роскошь для Донецка!) создает звуковой вакуум. Звон выбитых оконных стекол, с потолка сыпется побелка, трещат перекореженные двери. За окнами слышен сильный взрыв, потом еще один. Быстро одеться, прижаться к несущей стене дома, выждать пять секунд – и что есть сил бежать в подвал, что расположен вне здания. В пыльной и душной темноте подвала люди забиваются в самый дальний угол, и ждут, настороженно слушая внезапно установившуюся снаружи тишину.Тишина разрывается ревом сирен – какая-то из украинских ракет достигла своей цели, и экстренные службы Донецка рвутся туда, где люди в беде, где им нужна помощь.Целью были горожане – обычные дончане, собравшиеся у автостанции "Центр". Основной удар приняла на себя маршрутка и ее пассажиры – погиб водитель микроавтобуса, погибла девушка-полицейская, ехавшая на работу. Или с работы, после суточного дежурства – уже и не узнать. Кричат раненые – и исчезают в утробах машин "скорой помощи", увлекаемые медиками. Из недр разбитой маршрутки мерно капает на асфальт тягучая кровь какого-то коричневатого оттенка. На месте воронки уже саперы НМ ДНР, сотрудники МЧС, военные СЦКК, полицейское оцепление. Вокруг собираются военкоры – мрачные, с сухими безэмоциональными голосами. Военкоры тоже не любят обстрелы – даже лихие и повидавшие виды профессионалы военной журналистики боятся однажды сойти с ума.А для экстренных служб Донецка и ближайших городков это уже рутина. Ужас без конца, тянущийся уже восемь лет. Он везде – в дергающемся глазе пожилого капитана МЧС, в лязгающем по асфальту протезе ветерана-ополченца, в чуть дрожащих руках молоденькой медсестры со "скорой". Страха у них нет – есть только ужасная усталость.- Что же они делают? У меня уже никаких нервов не хватает! Все переживают, а что толку-то? Сделайте хоть что-нибудь! – вопит проходящая мимо женщина явно пенсионного возраста.Она ни к кому не обращается – ни к военным, ни к прохожим, ни к журналистам. Она просто идет по улице и кричит, и понимает, что никто ей не ответит. И именно это рождает страх – не сама стальная смерть, летящая с небес, а чувство абсолютной, полной, тотальной беспомощности перед ней.Один ракетный налет – и в жителях Ворошиловского района посеяны страх и смута. Один ракетный налет – и их мужья, отцы, сыновья и братья на фронте думают не о выполнение боевых задач, а о судьбе семьи. Один ракетный налет – и даже лихие и отчаянные волонтеры "Тыла" в несколько часов подыскивают другое место для базы и полностью ее эвакуируют вместе со всем грузом.И главное, что пугает – тот факт, что эта трагедия – далеко не последняя. Пал Мариуполь, пала Волноваха – но стоят еще ВСУ в Марьинке, Авдеевке, Песках. И Донецк до сих пор простреливается насквозь, даже из обычной, ствольной артиллерии.И защиты от ее карающей стали никакой нет.Вернее, нет, все же есть один способ.Победа. Одна на всех. Над это нацистской нечистью.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

эксклюзив, донбасс, донецк, обстрел, сво