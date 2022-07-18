https://ukraina.ru/20220718/1036485423.html

Сегодня в России и в мире

Главное о событиях в России, Украине и мире на 18 июля

Сегодня в России и в мире

Наиболее заметные события в России, Украине и мире в подборке Украина.ру на 18 июля

2022-07-18T07:44

2022-07-18T07:44

2022-07-18T07:44

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украина

мир

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РоссияВ Совете Федерации РФ пройдет заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко озвучил результаты расследования ситуации.Выяснилось, что США вкладывали десятки миллионов долларов якобы в защиту здоровья людей через организацию и поддержку биолабораторий, но система здравоохранения Украины продолжала деградировать: страна становилась плацдармом США по разработке биологического оружия.Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на избрание домашнего ареста ректору РАНХиГС Владимиру Мау, обвиняемому в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.Мау отправили под домашний арест до 7 августа. Показания на ректора дала экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, содержащаяся под стражей по делу о хищении. Следствие провело очную ставку между ними, в ходе которой ректор отверг обвинения.МирВизит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в Азербайджан.Ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет договориться с Азербайджаном о дополнительных поставках газа. По данным EUobserver, европейские страны рассчитывают получать по меньшей мере 20 млрд куб метров газа ежегодно к 2027 году.Президентские выборы в Индии.Полномочия действующего главы государства Рама Натха Ковинда истекают 24 июля. Внук индийского политика Махатмы Ганди, бывший губернатор штата Западная Бенгалия Гопалкришна Ганди отклонил предложение стать кандидатом в президенты Индии от оппозиции.Одной из претенденток на высший государственный пост в Индии называют бывшего главного министра восточного штата 64-летнюю Джаркханд Дроупади Мурму от правящей Индийской народной партии.Третий тур выборов премьер-министра Великобритании.Пять кандидатов прошли в третий тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования.В третий тур вышли экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.Наибольшее число голосов во втором туре выборов премьера Великобритании набрал Риши Сунак, на втором месте Пенни Мордонт.Визит президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида во Францию.Ожидается, что стороны обсудят поставки нефти во Францию с целью замещения российских энергоресурсов. Кроме того, Эммануэль Макрон и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудят возможные инвестиции ОАЭ во Францию, а также вопросы в сфере безопасности между двумя странами, которые являются близкими союзниками.Встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Египта Абделя Фаттахома ас-Сиси в Берлине.Министерская встреча высокого уровня сегмента Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в США.Заседание Совета ЕС по иностранным делам в Бельгии.Главы МИД ЕС обсудят 18 июля новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву.По данным СМИ, ЕК планирует сделать так, чтобы рестрикции не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.Также известно, что в седьмом пакете санкций планируется ввести запрет на импорт золота из РФ и предложить ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая продукцию химической промышленности и машинное оборудование.

https://ukraina.ru/20220714/1036393766.html

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анонс, россия, украина, мир