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Многие американцы разделяют позицию Путина по Украине - экс-посол США
Многие американцы разделяют позицию Путина по Украине - экс-посол США - 16.07.2022 Украина.ру
Многие американцы разделяют позицию Путина по Украине - экс-посол США
Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины. Об этом на днях заявил экс-посол США в Москве Майкл Макфол, передает "Украинская правда"
2022-07-16T10:08
2022-07-16T10:08
2022-07-16T10:32
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"В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессоры", — сказал Макфол.Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства.Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу.В июле прошлого года Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между двумя народами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Москвой. Президент также напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы: славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.
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новости, владимир путин, украина, россия
Многие американцы разделяют позицию Путина по Украине - экс-посол США
10:08 16.07.2022 (обновлено: 10:32 16.07.2022)
Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины. Об этом на днях заявил экс-посол США в Москве Майкл Макфол, передает "Украинская правда"
"В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: "Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> ". Такими категориями рассуждают даже ученые и профессоры", — сказал Макфол.
Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства.
Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу.
В июле прошлого года Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между двумя народами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Москвой.
Президент также напомнил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, крупнейшего государства Европы: славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после Крещения Руси — и одной православной верой.