https://ukraina.ru/20220716/1036488525.html

России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин

России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин - 16.07.2022 Украина.ру

России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин

Технологический суверенитет, которого необходимо достичь России, требует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики страны. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, передает 16 июля РИА Новости

2022-07-16T09:40

2022-07-16T09:40

2022-07-16T09:47

санкции

импортозамещение

новости

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"Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", - сказал он. Топилин подчеркнул, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%.Для этого, по его словам, каждое министерство должно составить план действий, определить реестр конкретных товаров, которые должны быть замещены в течение определенного времени. "Надеюсь, что к началу осенней сессии Государственной думы каждому министру будет что сказать по данной теме, отчитаться, как он видит импортозамещение в своей отрасли. По крайней мере, задача такая перед ними поставлена",- заключил глава думского комитета по экономической политике. Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.

https://ukraina.ru/20220715/1036392888.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, импортозамещение, новости