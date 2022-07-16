России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин - 16.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220716/1036488525.html
России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин
России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин - 16.07.2022 Украина.ру
России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин
Технологический суверенитет, которого необходимо достичь России, требует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики страны. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, передает 16 июля РИА Новости
2022-07-16T09:40
2022-07-16T09:47
санкции
импортозамещение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", - сказал он. Топилин подчеркнул, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%.Для этого, по его словам, каждое министерство должно составить план действий, определить реестр конкретных товаров, которые должны быть замещены в течение определенного времени. "Надеюсь, что к началу осенней сессии Государственной думы каждому министру будет что сказать по данной теме, отчитаться, как он видит импортозамещение в своей отрасли. По крайней мере, задача такая перед ними поставлена",- заключил глава думского комитета по экономической политике. Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
https://ukraina.ru/20220715/1036392888.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
санкции, импортозамещение, новости

России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин

09:40 16.07.2022 (обновлено: 09:47 16.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Технологический суверенитет, которого необходимо достичь России, требует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики страны. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, передает 16 июля РИА Новости
"Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", - сказал он.
Топилин подчеркнул, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%.

"Продукт, выпускаемый в рамках импортозамещения отечественным производителем, должен быть лучше, чем тот, что поступал к нам до сих пор из-за рубежа. В этом, по моему глубокому убеждению, наиглавнейшая задача. То есть нужно добиться не простого замещения импортного продукта на российский, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития", - считает Топилин.

Для этого, по его словам, каждое министерство должно составить план действий, определить реестр конкретных товаров, которые должны быть замещены в течение определенного времени.
"Надеюсь, что к началу осенней сессии Государственной думы каждому министру будет что сказать по данной теме, отчитаться, как он видит импортозамещение в своей отрасли. По крайней мере, задача такая перед ними поставлена",- заключил глава думского комитета по экономической политике.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
Работа ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 05:00
Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещенияКогда идут санкции со стороны Запада, то именно предприятия, находящиеся в Запорожской области, смогут заменять критический импорт, который необходим для России, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
 
СанкцииимпортозамещениеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Венгрия может ввести войска в Закарпатье — Бужанский
10:40Шик бывает разный. Как встречали в Эр-Рияде Путина, Трампа и Байдена
10:24Украина пригрозила западным банкам исками из-за российской нефти
10:21Андрей Медведев о борьбе с террором на Украине: Вешали или ликвидировали на месте
10:08Многие американцы разделяют позицию Путина по Украине - экс-посол США
10:0216 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины
09:53Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки
09:50Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье
09:50Не всем Радам рады. Как в Украине появлялись все "первые президенты"
09:40России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин
09:29Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны
09:13Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
08:45Ликвидация Украины: Вассерман назвал единственный способ остановить террор Киева
08:30Дубовой ответил, так ли страшны "Джавелины"
08:15"Контрбатарейная борьба": эксперт рассказал о трудностях российских солдат в СВО
08:00Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству
07:45Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным
07:30"Имели бы мы такие": боец полка "Ахмат-1" рассказал, каким вооружением пользуются украинцы
07:15Шольц не способен защитить национальные интересы Германии — эксперт о ситуации с СП
07:00"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"
Лента новостейМолния