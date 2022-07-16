России нужна кардинальная перестройка экономики — Топилин
09:40 16.07.2022 (обновлено: 09:47 16.07.2022)
Технологический суверенитет, которого необходимо достичь России, требует не просто импортозамещения, а кардинального преобразования всей экономики страны. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, передает 16 июля РИА Новости
"Мне не нравится слово "импортозамещение". Оно принижает тот грандиозный процесс, который за ним стоит. Ведь речь сегодня идет фактически о кардинальном преобразовании всей нашей экономики, которое должно привести к технологическому суверенитету России", - сказал он.
Топилин подчеркнул, что недопустимо, когда зависимость от импорта из западных стран в некоторых отраслях российской экономики доходит до 90%.
"Продукт, выпускаемый в рамках импортозамещения отечественным производителем, должен быть лучше, чем тот, что поступал к нам до сих пор из-за рубежа. В этом, по моему глубокому убеждению, наиглавнейшая задача. То есть нужно добиться не простого замещения импортного продукта на российский, а достичь прорывных историй в каждой области, которые выведут нас на совершенно другой уровень развития", - считает Топилин.
Для этого, по его словам, каждое министерство должно составить план действий, определить реестр конкретных товаров, которые должны быть замещены в течение определенного времени.
"Надеюсь, что к началу осенней сессии Государственной думы каждому министру будет что сказать по данной теме, отчитаться, как он видит импортозамещение в своей отрасли. По крайней мере, задача такая перед ними поставлена",- заключил глава думского комитета по экономической политике.
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