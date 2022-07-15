https://ukraina.ru/20220715/1036468042.html

Будапешт подготовил военные сценарии защиты венгров в украинском Закарпатье

Будапешт подготовил военные сценарии защиты венгров в украинском Закарпатье - 15.07.2022 Украина.ру

Будапешт подготовил военные сценарии защиты венгров в украинском Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у Будапешта есть сценарии "военного ЧП" для того, чтобы защитить венгров в украинском Закарпатье, передает РИА Новости 15 июля

2022-07-15T13:58

2022-07-15T13:58

2022-07-15T13:58

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венгры

мид

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закарпатье

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По его информации, в регионе проживает 150 тысяч этнических венгров и правительство готово "защитить" их, но хотело бы избежать военных сценариев."В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... в наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных, чтобы спасти и защитить 150 тыс. живущих в Закарпатье венгров", - приводит агентство его слова.В четверг 14 июля министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички написал в соцсети о том, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил страны и провести интенсивные армейские учения в разных частях государства.Ранее премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен нарастить военные возможности.В интервью изданию Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян, комментируя возможность раздела Украины, заявлял, что если Польша предпримет шаги по присоединению Галиции и Волыни, "раскланиваясь. на манеж выйдут румыны и венгры, одни за Закарпатьем, вторые за Черновицкой областью".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, венгры, мид, украина, закарпатье