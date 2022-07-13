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Член Запорожской ВГА пригрозил Киеву возмездием за агрессию

Член Запорожской ВГА пригрозил Киеву возмездием за агрессию - 13.07.2022 Украина.ру

Член Запорожской ВГА пригрозил Киеву возмездием за агрессию

Обстрелы Запорожской и Херсонской областей со стороны украинских войск нельзя оставлять безнаказанными, за любой агрессией последует возмездие. Об этом 13 июля заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости

2022-07-13T07:34

2022-07-13T07:34

2022-07-13T12:08

новости

киев

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По его словам, жители Запорожской области требуют ответных ударов по позициям Киева.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области в ночь на вторник, в результате взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 70 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

/news/20220713/1034344840.html

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2022

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новости, киев