Член Запорожской ВГА пригрозил Киеву возмездием за агрессию
07:34 13.07.2022 (обновлено: 12:08 13.07.2022)
Обстрелы Запорожской и Херсонской областей со стороны украинских войск нельзя оставлять безнаказанными, за любой агрессией последует возмездие. Об этом 13 июля заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
07:45«Что-то удается выявлять»: Евсеев рассказал, почему ВС РФ не смогли остановить атаку ВСУ по Новой КаховкеРоссийские военные не смогли предотвратить удар ВСУ по Новой Каховке, потому что украинские силы вели атаку по разным направлениям и ВС РФ было сложно перехватить все ракеты, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
По его словам, жители Запорожской области требуют ответных ударов по позициям Киева.
«У людей, даже у тех, кто ранее был лояльно и нейтрально настроен к так называемым украинским властям, пробудилось желание жёстко действовать в отношении украинских боевиков и лично Зеленского. Люди прекрасно понимают, кто по ним стреляет и создает невыносимые условия для жизни», — добавил Рогов.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке Херсонской области в ночь на вторник, в результате взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Погибли минимум семь, пострадали 70 человек, но данные неполные — под завалами остаются люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.