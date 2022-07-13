"Не стоит оставлять без внимания": Леонков оценил заявления Зеленского о контрнаступлении - 13.07.2022 Украина.ру
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"Не стоит оставлять без внимания": Леонков оценил заявления Зеленского о контрнаступлении
"Не стоит оставлять без внимания": Леонков оценил заявления Зеленского о контрнаступлении - 13.07.2022 Украина.ру
"Не стоит оставлять без внимания": Леонков оценил заявления Зеленского о контрнаступлении
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил в интервью изданию Украина.ру, что популистские высказывания Владимира Зеленского о возможных контратаках становятся сигналом к действию для российских войск
2022-07-13T06:45
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новости
зеленский
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Поэтому военное руководство РФ в курсе происходящих заявлений и оценивает обстановку по всем направлениям по фактам.Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру
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новости, зеленский

"Не стоит оставлять без внимания": Леонков оценил заявления Зеленского о контрнаступлении

06:45 13.07.2022 (обновлено: 14:11 13.07.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил в интервью изданию Украина.ру, что популистские высказывания Владимира Зеленского о возможных контратаках становятся сигналом к действию для российских войск
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 12:21
«На Киев». Что осталось от Украины на освобожденных территорияхНа границе Херсонской области и Крыма уже нет украинских «прикордонників». Россия в регионе навсегда, как уверяют в военно-гражданской администрации. Но остались таблички на мове, следы коротких боев. Прилет ракеты HIMARS стал событием, но на настроениях не особо отразился. Что еще происходит на освобожденной территории, узнавал Василий Ткач
«Было несколько контратак предпринято, не такие сильные, как они рисуют, но у них ничего не получилось. Но когда противник что-то заявляет, даже пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания», — заявил он.
Поэтому военное руководство РФ в курсе происходящих заявлений и оценивает обстановку по всем направлениям по фактам.
Полную версию интервью с Алексеем Леонковым читайте на сайте Украина.ру
 
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