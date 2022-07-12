https://ukraina.ru/20220712/1034341813.html
Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину
Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину - 13.07.2022 Украина.ру
Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину
Поставки на Украину западного оружия не помогают Западу в решении политических целей и не помогают Украине, единственный результат - гибель мирных жителей, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-12T13:50
2022-07-12T13:50
2022-07-13T11:11
новости
запад
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Журналистка объяснила, что киевский режим, убивающий мирных граждан, окончательно превращается в террористический, и для России это означает, что речь может идти о полном его уничтожении.Она подчеркнула, что Запад не решает таким образом никаких своих задач по «помощи» Украине, уничтожению России или «окончательному решению русского вопроса».Единственный результат, которого добиваются киевские руководители и их западные партнеры — увеличение количества жертв среди мирного населения, считает она. Шафран добавила, что об этом все больше начинают говорить европейские лидеры.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад
Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину
13:50 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
Поставки на Украину западного оружия не помогают Западу в решении политических целей и не помогают Украине, единственный результат - гибель мирных жителей, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
Журналистка объяснила, что киевский режим, убивающий мирных граждан, окончательно превращается в террористический, и для России это означает, что речь может идти о полном его уничтожении.
«Чем больше Запад такого рода оружия поставляет на Украину, тем более они добиваются всего лишь одного эффекта. Они продлевают агонию», — сказала она.
Она подчеркнула, что Запад не решает таким образом никаких своих задач по «помощи» Украине, уничтожению России или «окончательному решению русского вопроса».
Единственный результат, которого добиваются киевские руководители и их западные партнеры — увеличение количества жертв среди мирного населения, считает она. Шафран добавила, что об этом все больше начинают говорить европейские лидеры.
Полный текст интервью читайте здесь
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