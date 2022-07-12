Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину - 13.07.2022 Украина.ру
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Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину
Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину - 13.07.2022 Украина.ру
Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину
Поставки на Украину западного оружия не помогают Западу в решении политических целей и не помогают Украине, единственный результат - гибель мирных жителей, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-12T13:50
2022-07-13T11:11
новости
запад
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034341813.jpg?10334620931657699895
Журналистка объяснила, что киевский режим, убивающий мирных граждан, окончательно превращается в&nbsp;террористический, и&nbsp;для России это означает, что речь может идти о&nbsp;полном его уничтожении.Она подчеркнула, что Запад не&nbsp;решает таким образом никаких своих задач по &laquo;помощи&raquo; Украине, уничтожению России или &laquo;окончательному решению русского вопроса&raquo;.Единственный результат, которого добиваются киевские руководители и&nbsp;их западные партнеры&nbsp;&mdash; увеличение количества жертв среди мирного населения, считает она. Шафран добавила, что об&nbsp;этом все больше начинают говорить европейские лидеры.Полный текст интервью читайте здесь.&nbsp;
/20220706/1034305561.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад

Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину

13:50 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© vk.com / Анна ШафранАнна Шафран
Анна Шафран - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© vk.com / Анна Шафран
Читать в
Поставки на Украину западного оружия не помогают Западу в решении политических целей и не помогают Украине, единственный результат - гибель мирных жителей, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
Журналистка объяснила, что киевский режим, убивающий мирных граждан, окончательно превращается в террористический, и для России это означает, что речь может идти о полном его уничтожении.
«Чем больше Запад такого рода оружия поставляет на Украину, тем более они добиваются всего лишь одного эффекта. Они продлевают агонию», — сказала она.
Она подчеркнула, что Запад не решает таким образом никаких своих задач по «помощи» Украине, уничтожению России или «окончательному решению русского вопроса».
- РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 18:15
Неравноценный обмен: Украине — оружие, Западу — крахПоставляя Украине оружие, Запад не только не помог ей получить превосходство на поле боя, но и создал себе серьёзные проблемы
Единственный результат, которого добиваются киевские руководители и их западные партнеры — увеличение количества жертв среди мирного населения, считает она. Шафран добавила, что об этом все больше начинают говорить европейские лидеры.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
 
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