https://ukraina.ru/20220712/1034341813.html

Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину

Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину - 13.07.2022 Украина.ру

Агония Запада и «окончательное решение русского вопроса»: журналистка прокомментировала поставки оружия на Украину

Поставки на Украину западного оружия не помогают Западу в решении политических целей и не помогают Украине, единственный результат - гибель мирных жителей, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран

2022-07-12T13:50

2022-07-12T13:50

2022-07-13T11:11

новости

запад

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Журналистка объяснила, что киевский режим, убивающий мирных граждан, окончательно превращается в террористический, и для России это означает, что речь может идти о полном его уничтожении.Она подчеркнула, что Запад не решает таким образом никаких своих задач по «помощи» Украине, уничтожению России или «окончательному решению русского вопроса».Единственный результат, которого добиваются киевские руководители и их западные партнеры — увеличение количества жертв среди мирного населения, считает она. Шафран добавила, что об этом все больше начинают говорить европейские лидеры.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад