Политолог Ростислав Ищенко рассказал, зачем Зеленский решил опровергнуть слухи о планах России напасть на Украину, почему Порошенко отпустили из суда под личное обязательство, а также подвёл неутешительные итоги первого года правления Джо Байдена:

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк 01:10 Зеленский назвал вторжение России на Украину «фейком».

Как данные заявления связаны с визитом Блинкена в Киев?

— 07:20 Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене. У Зеленского не хватает ресурсов?

— 10:10 Как уголовное дело против Порошенко скажется на рейтинге самого Порошенко и Владимира Зеленского?

— 13:35 Что ждет Россию в случае запрета на операции с долларом?

— 19:10 Итоги первого года президентства Байдена: анализ от Ростислава Ищенко;

— 21:50 Чем могут обернуться выборы в Конгресс США-2022?

19 января Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам страны, назвав информацию о «вторжении России» слухами. По словам Зеленского, «вторжение» якобы началось еще в 2014 году. Украинский лидер также призвал сограждан не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, успокоиться и «не бежать за солью и спичками».