- 01:10 Зеленский назвал вторжение России на Украину «фейком».
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19 января Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам страны, назвав информацию о «вторжении России» слухами. По словам Зеленского, «вторжение» якобы началось еще в 2014 году. Украинский лидер также призвал сограждан не поддаваться панике и не снимать деньги со счетов, успокоиться и «не бежать за солью и спичками».