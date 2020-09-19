В новом выпуске программы «Новый гражданин» директор миграционного агентства «Мигрон» Игорь Данилов рассказал, к чему приведет отмена института разрешений на временное проживание (РВП) в России. В частности, он ответил на следующие вопросы:

РФ планирует выдавать разрешения на временное проживание всем желающим украинцам © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк — нужно ли оформлять РВП, если этот институт могут отменить; — будут ли аннулировать РВП у иностранцев; — по какому принципу распределяют квоты на РВП; — как пандемия коронавируса отразилась на процедуре выдачи российского гражданства; — каким образом власть будет ограничивать рынок труда для иностранцев? МВД России разрабатывает новый законопроект, упрощающий получение гражданства России. В частности, планируют отказаться от института временного проживания. Для иностранных рабочих будут созданы специальные id-карты, фиксирующие правонарушения, штрафы, уплату налогов.