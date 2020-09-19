- насколько вероятно такое упрощение и что оно даст иностранцам в России;
— нужно ли оформлять РВП, если этот институт могут отменить;
— будут ли аннулировать РВП у иностранцев;
— по какому принципу распределяют квоты на РВП;
— как пандемия коронавируса отразилась на процедуре выдачи российского гражданства;
— каким образом власть будет ограничивать рынок труда для иностранцев?
МВД России разрабатывает новый законопроект, упрощающий получение гражданства России. В частности, планируют отказаться от института временного проживания. Для иностранных рабочих будут созданы специальные id-карты, фиксирующие правонарушения, штрафы, уплату налогов.