— Почему немецкие политики выступают за остановку строительства «Северного потока — 2» из-за отравления Навального?
— Есть ли вероятность того, что Германия откажется от «Северного потока — 2»?
— Навальный вышел из комы: чем для России может закончиться эта история?
Немецкие политики призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за отравления Навального.
Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите». После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили.
— Будут ли продолжаться протесты в Белоруссии без оппозиционных лидеров в стране?
— Что случилось с Марией Колесниковой?
— Зачем Лукашенко приезжает в Москву?
— Поддерживают ли белорусы создание Союзного государства с Россией?
В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Они начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не доверяют официальным результатам выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Напомним, после выборов лидер оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.