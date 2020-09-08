Политолог, журналист Армен Гаспарян ответил на актуальные вопросы сегодняшнего дня:

— Почему немецкие политики выступают за остановку строительства «Северного потока — 2» из-за отравления Навального?

— Есть ли вероятность того, что Германия откажется от «Северного потока — 2»?

— Навальный вышел из комы: чем для России может закончиться эта история?

Немецкие политики призвали Ангелу Меркель приостановить строительство «Северного потока — 2» или полностью отказаться от проекта из-за отравления Навального.

Грабли Лукашенко или хитрый план кукловодов? Белоруссию толкают к Майдану © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Алексея Навального госпитализировали в Омске. 22 августа его перевезли в Германию, в клинику «Шарите». После обследований немецкие врачи пришли к выводу, что Навального отравили.

— Будут ли продолжаться протесты в Белоруссии без оппозиционных лидеров в стране?

— Что случилось с Марией Колесниковой?

— Зачем Лукашенко приезжает в Москву?

— Поддерживают ли белорусы создание Союзного государства с Россией?

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Они начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не доверяют официальным результатам выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Напомним, после выборов лидер оппозиции Светлана Тихановская уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.