Оппозиция Белоруссии передумала выдвигать соперника Лукашенко на президентские выборы
Оппозиция Белоруссии передумала выдвигать соперника Лукашенко на президентские выборы
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— какой рейтинг доверия среди населения к Александру Лукашенко; 
— какие шансы у Лукашенко стать в шестой раз президентом Белоруссии; 
— есть ли у Лукашенко реальные соперники на президентских выборах; 
— готовит ли Лукашенко себе преемника;
— заинтересована ли Россия в победе Лукашенко на президентских выборах.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. Документы на регистрацию кандидатов нужно подать в ЦИК до 15 мая. Президент Белоруссии избирается сроком на 5 лет и вступает в должность после принесения присяги. Предыдущие президентские выборы в Белоруссии прошли 11 октября 2015 года.