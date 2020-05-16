Политолог Дмитрий Болкунец рассказал о предвыборных раскладах в преддверии грядущих президентских выборов в Белоруссии. Соответствующее видео опубликовали на днях на YouTube-канале издания Украина.ру

Оппозиция Белоруссии передумала выдвигать соперника Лукашенко на президентские выборы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

— какой рейтинг доверия среди населения к Александру Лукашенко;

— какие шансы у Лукашенко стать в шестой раз президентом Белоруссии;

— есть ли у Лукашенко реальные соперники на президентских выборах;

— готовит ли Лукашенко себе преемника;

— заинтересована ли Россия в победе Лукашенко на президентских выборах.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа 2020 года. Документы на регистрацию кандидатов нужно подать в ЦИК до 15 мая. Президент Белоруссии избирается сроком на 5 лет и вступает в должность после принесения присяги. Предыдущие президентские выборы в Белоруссии прошли 11 октября 2015 года.