Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Действительно ли Россия представляет угрозу национальной безопасности Польши?
— Представляет ли Польша угрозу Европейскому союзу?
— В чем Украина служит Польше примером?
— Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: зачем и что хотят изменить?
Напомним, 12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в которой Польша назвала Россию главным вызовом своей безопасности. Варшава считает необходимым укреплять взаимодействие с союзниками по НАТО и ЕС.
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о планах увеличить присутствие американских военных на территории республики. Украина надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности насчет тарифных квот. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.