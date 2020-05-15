В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему в Польше всегда будет процветать русофобия

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Действительно ли Россия представляет угрозу национальной безопасности Польши?

— Представляет ли Польша угрозу Европейскому союзу?

— В чем Украина служит Польше примером?

— Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС: зачем и что хотят изменить?

Ищенко-VLOG: Почему Украина никогда не станет аграрной сверхдержавой? © Скриншот из видео Украина.ру Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, в которой Польша назвала Россию главным вызовом своей безопасности. Варшава считает необходимым укреплять взаимодействие с союзниками по НАТО и ЕС.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о планах увеличить присутствие американских военных на территории республики. Украина надеется пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности насчет тарифных квот. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.