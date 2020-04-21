Донецкий журналист и блогер Рамиль Замдыханов рассказал, почувствовал ли Донбасс разницу между экс-президентом Петром Порошенко и нынешним лидером Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео опубликовали 21 апреля на YouTube-канале издания Украина.ру
В апреле прошлого года состоялся второй тур выборов президента Украины, на которых Владимир Зеленский одержал безоговорочную победу. Свои голоса за него отдали 73,2% избирателей.
Главными обещаниями Зеленского было окончание войны и победа над коррупцией в стране.
Украина.ру на Youtube
«Привозу» закон не писан: толпы одесситов закупаются к Пасхе
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.