Владимир Зеленский. Биографическая справка
Владимир Зеленский. Биографическая справка
© пресс-служба президента Украины
В апреле прошлого года состоялся второй тур выборов президента Украины, на которых Владимир Зеленский одержал безоговорочную победу. Свои голоса за него отдали 73,2% избирателей.

Главными обещаниями Зеленского было окончание войны и победа над коррупцией в стране.

 