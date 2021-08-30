Дата встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского опять перенесена - на этот раз на 1 сентября. При этом многие эксперты сомневаются, что встреча вообще состоятся. Однако, если президенты все-таки проведут переговоры в Вашингтоне, больших прорывов ждать не следует. Главное, что советуют Зеленскому политологи - не просить многого

Тупик США. Почему Украина не станет историей успеха Байдена © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Виктор Небоженко размышляет, что выгоднее Зеленскому: жесткий разговор или бессодержательная формальность:

«СУМЕЕТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ «УСЫПИТЬ» БАЙДЕНА? Недавно на встрече американского президента с премьер-министром Израиля Беннетом президент США Байден слегка задремал. Теперь вопрос, какой президент Байден на американо-украинских переговорах нужен президенту Украины: задремавший во время шуток и оправданий Зеленского или бодрый, сурово распекающий гостя из Украины за отсутствие реформ, близость к олигархам, элитную коррупцию своего окружения?

Иначе говоря, что выгоднее президенту Украины Зеленскому во время его возможного визита в США — тяжелый разговор с американцами, с большими для себя последствиями или формальная, пустая встреча, как с канцлером Германии Меркель?»



Бывший народный депутат Игорь Луценко считает, что Зеленский посетит совсем другую Америку после событий в Афганистане:

«Оппозиционные блогеры спорят с провластными по поводу значимости переноса встречи Зеленского и Байдена на 1 (один!) День. Как по мне, такой мизерный перенос не стоит внимания, важно совсем другое. Это содержание и результаты переговоров.

Можно ли чего-то хорошего ожидать от встречи? Действительно, США получили колоссальный удар по репутации, пока готовился визит Зеленского. Фактически, президент собирался ехать в одну страну — которая богата и всех поучает, как жить. А сейчас едет в страну, которая сегодня выбрасывает из своих самолетов тех, кто вчера в нее слепо поверил. Которая оставляет мощные армейские арсеналы своим врагам. Которую сейчас продолжают гнать бойцы ИГИЛ*, о победе над которой уже столько раз рапортовали. Очень, очень много поменялось за эти пару недель.

Сознание масс мира живет картинками, и сейчас появились картинки, которые войдут в фотоальбом истории навсегда. Самолет Великобритании, наполненный собаками и кошками, которых вывозят из Кабула, пока люди стоят за колючей проволокой аэродрома — это очень сильно, говорю как любитель. Я не верю, что американцы придут и начнут мыслить по-другому. Но надеюсь, что вместо или в дополнение к неэффективных псевдокоррупционным ''реформам'', они предложат конкретную военную помощь, хотя бы 10% того, что оставили Талибану*.

Зададут нам вопрос о реформах в армии, ведь есть замечательный эффективный образец — американская армия. Согласятся послушать специалистов, украинских или иностранных, чтобы осуществить настоящие антикоррупционные изменения — ведь это наш общий интерес, якобы. В чем я сомневаюсь в части нынешней администрации в Вашингтоне. Короче, главное суть, а не дата».



Подпавшие под санкции украинские журналисты передали письмо Байдену © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Евгений Хурсин обратил внимание на состав украинской делегации:

«Президент Владимир Зеленский внезапно исключил Александра Кубракова из состава делегации для поездки в США. Такой поворот событий стал неожиданностью, ведь украинский министр инфраструктуры должен был обсуждать с американскими коллегами сотрудничество в рамках американской и украинской Большой стройки.

Мои источники сообщают, что причиной стало вероятнее всего требование американской стороны. Вашингтон потребовал исключить Кубракова из делегации из-за возможной коррупции на Большой стройке, а следовательно и возросшей медийной токсичности министра.

Представители Госдепа дали понять высшему руководству нашей страны, что во время политической турбулентности в Вашингтоне из-за кризиса, вызванного исходом из Афганистана, они не могут позволить себе коммуникацию с «сомнительными персоналиями».

Мало того, ходят слухи в дипломатических кругах, что власти США в ближайшее время могут даже запретить Кубракову въезд на территорию Америки, чуть ли не объявив украинского министра persona non grata».



Политолог Олеся Яхно настаивает, что Украина должна быть готова выполнять взятые на себя обязательства:

«Сама по себе дата переноса визита — непринципиальна. Может, даже и лучше, что встреча Байден-Зеленский состоится 1 сентября, а не 31 августа.

Важно и принципиально, на мой взгляд, то, будет ли этот визит не поверхностным и будут ли конкретные результаты.

Зеленский вылетает в США © пресс-служба президента Украины

Вот, скажем, Энди Хандер, глава Американской торговой палаты в Украине, на днях заявил, что американские инвесторы внимательно следят за визитом Зеленского в Белый дом, так как будущие инвестиции зависят от ситуации с безопасностью в Украине, геополитики и гарантий от США на случай российской агрессии. И, думаю, не один он (но и инвесторы из других стран) обращают ситуацию на фактор безопасности.

Украине важно, чтобы от США четко прозвучала позиция поддержки Украины. И не только на словах, но и на уровне сотрудничества по конкретным направлениям.

Для США тоже важна конкретика со стороны Украины, демонстрация готовности и главное способности идти к результату в конкретных сферах. Репутация в США, в отличие от Украины, работает. И если кто-то от кого-то чего-то требует, то, прежде всего, надо самому выполнять взятые обязательства. Видимость процесса вместо реального процесса — всегда очень заметна. Вопросы отсутствия верховенства закона, олигархия как система и пиар вместо госуправления остались на прежнем уровне».



Политический эксперт Елена Маркосян считает, что сейчас не лучшее время для визита украинского президента в США:

«Вавочка улетел к Джо. Вернется обновленным и обозленным. Разумков тоже уехал из Киева, но в другую сторону — на восток Украины. Будет осматривать линию разграничения. Надеюсь, ума хватит не бегать по окопам. Но разговаривать с армейскими придется: вчера ВСУ обстреляли Горловку и ранили двух детей (у девочки контузия, мальчик получил осколочное ранение в лопатку). Донбасс все такие вещи жестко документирует. И не для галочки.

В общем, политики готовятся к новому политическому сезону. Каждый подошел к сентябрю со своим багажом. Одни с пышными праздниками, другие с оппозиционными лозунгами и громкими заявлениями. Вавочка успел и то, и другое, но это пока ничего не меняет для 70% граждан Украины, для которых русский язык родной и для 10 миллионов по-всякому говорящих и… недоедающих из-за нехватки средств…

Посмотрим, с чем вернётся наш Вавочка домой. А ведь не надо было ехать! Там сейчас совсем не до нас…»



Аналитик Владислав Фарапонов привел лишь один пример ошибочных ожиданий от встречи с президентом США. Такой подход украинской власти весьма симптоматичен:

«Что-то все таки с географией у нашего посольства в Вашингтоне не то.

Заявление посла о том, что Украина — первая, которую пригасили после Германии для переговоров… А как же премьер Японии в апреле?

Король Иордании в начале лета?

В конце концов ещё не остывшая лужайка WH от кортежа премьера Израиля?

Странная и ненужная попытка (само) обмана».



Журналист Виталий Портников назвал встречу президентов утешительной для Зеленского:

«Это визит тяжелого времени. Главным его содержанием будут не переговоры глав государств, а скорее символическим утешением после того, как Байден не встретился с Зеленским перед переговорами с Путиным и перед договоренностями с Меркель по "Северному потоку-2". Вопрос прежде всего в том, чего удалось добиться украинским чиновникам и их американским коллегам в ходе подготовки поездки украинского президента и какими будут американские требования к Киеву по развитию отношений с Украиной».



Директор Центра исследований проблем национальной безопасности Национального университета «Острожская академия» Тарас Жовтенко дал несколько советов Владимиру Зеленскому:

«Очередной перенос встречи «великого» с Байденом, теперь уже на 1 сентября — это такой намек на «первый звоночек», или они вместе посетят школьную линейку «образцовой школы» на Вашингтонщине?:) В общем, вся организация этого визита (с обеих сторон) напоминает сам выход США из Афганистана…

Собственно, да. Самое главное это: (1) не просить слишком много; (2) не просить слишком мало; (3) четко формулировать и аргументировать каждый пункт просьба»

