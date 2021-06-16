Если увязывать предоставление членства в НАТО Украине с преодолением коррупции в стране, то в Альянс страна не вступит никогда. Во всяком случае, именно такое условие поставил президент США Джо Байден, чем сильно разочаровал украинские власти

Борис Якеменко: Украина НАТО не нужна © krab_na_galerah Владимир Путин в своем интервью заявил о «красных линиях».

Как прокомментировали перспективы членства в НАТО украинские эксперты — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.

Журналист Дмитрий Василец привел только два примера борьбы с коррупцией, и оба не внушают оптимизма:

«Байден заявил, что не хочет видеть нашу страну в НАТО по причине "большой коррупции" в Украине. С учетом дела компании Burisma и прочих коррупционных скандалов в Украине, где фигурировала фамилия Байден, можно смело сказать, что в деле коррупции на Украине Байден конкуренции не потерпит, коррупцию должен возглавлять кто-то один. Нервозность в этом вопросе понять можно, ведь США даже НАБУ (Национальное американское коррупционное бюро Украины) создали, а возглавить коррупцию, как мы видим, не вышло».



Политолог Руслан Бортник считает, что тема НАТО — хороший предмет торга на предстоящих переговорах России и США:

«По заявлениям Д. Байдена (очень кратко):

«Наши победят на выборах в Германии»: астролог из Киева ответил, когда Украина вступит в НАТО © RODNAE Productions: Pexels

1. США попытаются не дать использовать РФ Донбасс в качестве "якоря" для Украины. Они видят эту технологию и будут пытаться ей противодействовать.

2. США не признают "красных линий" РФ по Украине (вступление в НАТО).

3. Правда, все перечисленное — это стартовые позиции для переговоров в Женеве.

P.S. Складывается впечатление, что в РФ очень рады (без шуток) заявлениям Байдена и с удовольствием качают тему "угрозы НАТО" в Украине то ли в преддверии выборов, то ли имея уверенность в том, что удастся договориться о "невступлении" Украины в НАТО — "остановить угрозу"».



Политтехнолог Олег Медведев вспомнил, как и когда в Украине стали готовиться к вступлению в НАТО:

«Опять сенсационное заявление секретаря СНБО! "Дальнейшее соблюдение политики внеблоковости или нейтралитета является бесперспективным. Более того, в отдельных случаях оно может быть даже вредным. Поэтому на заседании речь шла о необходимости выработки стратегии и принятия такой стратегии, конечной целью которой должно быть в будущем присоединение Украины к системе коллективной безопасности в Европе, которая сегодня базируется на НАТО".

На самом деле это не сегодня и не Алексей Данилов. Это сказал Евгений Марчук 23 мая 2002 года, когда по итогам заседания СНБО была принята стратегия отношений с НАТО", конечной целью которой является присоединение к Альянсу". Это был безусловный успех Евгения Кирилловича, который такой дипломатической, но вполне конкретной формулировкой смог заинтересовать Кучму — Президента, который пришел к власти на лозунгах союза с Россией, а в начале нулевых вследствие кассетного скандала переживал острый кризис в отношениях с Западом.

НАТО и Украина: проблема актуальности © пресс-служба президента Украины

Она должна была стартовать осенью 2002 года после Пражского саммита Альянса, куда Леонида Кучму пригласили, но публично во время заседания унизили. Рассадку организовали не по английскому, а по французскому алфавиту. Буш хотел сидеть подальше от Кучмы, наказывая его таким образом за якобы поставки "Кольчуг" в Ирак в обход санкций ООН. Кучма после того унижения потерял интерес к теме. Американцы после вторжения в Ирак "Кольчуг" там не нашли. Так захлебнулся первый штурм Украина— НАТО.

А потом была атака Ющенко, фактически поддержанная его партнерами по правительственной коалиции. А потом — внеблоковый статус имени Януковича, о вреде которого предупреждал еще Марчук, и замораживание отношений с НАТО, из которого Украину успешно вывел Петр Порошенко, участник трех саммитов Альянса. Дай нам Бог ума и сил двигаться туда как можно скорее».

Политолог Янина Соколовская считает, что даже сейчас Украина очень плотно сотрудничает с НАТО и без статуса:

«Снова порадовала пресс-служба Зеленского. На этот раз она цитирует расстроенное заявление президента: "Украина заслуживает быть в НАТО больше, чем многие страны ЕС". Если судить по этому высказыванию, то НАТО — приз, который дают хорошим странам и не дают плохим. И мы страшно хотим, чтобы нашу хорошесть и прилежность заметили: мы же форпост, символ бескорыстия и защиты всего Западного мира, который этого не ценит.

Но НАТО — совсем не приз, отношение к нему неоднозначно даже у стран-участниц. И мы помним крик, издаваемый Трампом в адрес Германии, которая не внесла на нужды НАТО 2% своего ВВП.

Зато мы уже и не помним, когда реализовывался самый важный для нас 5-й пункт Североатлантического договора о совместной защите государств — членов Альянса в случае нападения на них. Потому считать НАТО подарком как минимум наивно. Говорить об этом вслух, заявляя, что мы достойнее тех, кто уже в Альянсе, — неосмотрительно.

При нынешних раскладах наше положение вполне выгодно — мы не платим НАТО проценты от ВВП, зато получаем от Альянса и непосредственно от Штатов военную помощь.

Да, хотелось бы больше, но над этим надо работать, и не в режиме обвинительных заключений.

А сближение с НАТО идет вполне успешными шагами, хоть и не формализованными пока в членство. Если раньше украинские Вооруженные Силы соотносились с западными, как советский штепсель с евророзеткой, то теперь многое унифицировано. В Очакове построена натовцами штабная база управления. На Яворове и других полигонах трудятся инструкторы, присланные странами НАТО. То есть процесс идет, развивается и финансируется не за украинский счет. Это — уже повод говорить о неоформленном браке, сближении Украины и НАТО. А учитывая, что хорошее дело браком не назовут, наша задача — получить максимум от ныне сложившейся ситуации.

А плач Ярославны пора оставить в прошлом».



Журналист Виталий Сыч раскритиковал слова Байдена:

«А затем прозвучало оскорбление украинцев от Байдена, которым сказали: "Статуса ПДЧ в НАТО не будет, пока они не победят дома коррупцию". Во-первых, в западных демократиях достаточно коррупции, посмотрите на всех тех старых европейских политиков, которых переманили к себе российские госпредприятия. Во-вторых, сколько других членов НАТО побороли у себя коррупцию, как и было им предписано, до того, как их приняли в Альянс, — Болгария, Румыния, Черногория, Северная Македония? Немного, вообще-то, а на самом деле — нисколько».



Политолог Владимир Фесенко также обратил внимание на коррупционную составляющую всей украинской экономики:

«Президент США Байден заявил, что для членства Украины в НАТО надо в нашей стране преодолеть коррупцию. Трудно с этим спорить, да и вряд ли нужно. Хотя в некоторых новых членах НАТО на Балканах коррупция далеко не преодолена, но, может быть, существует в меньших масштабах, чем у нас. Это не в оправдание, а для точности и конкретизации дальнейших взаимных обязательств.

А теперь о коррупции и борьбе с ней. Борьба с коррупцией — это не только ответственность новых антикоррупционных институций (НАБУ, САП, НАПК, Антикорсуд), это еще и продуманный план антикоррупционных действий по отдельным отраслям.

Приведу конкретный пример. Одна из самых коррумпированных отраслей экономики у нас — строительство. Примеров — масса: от афер типа "Элит-центр" до незаконного строительства и просто хаотичной застройки городов без Генплана (что, кстати, происходит даже в Киеве). Дело Микитася — это лишь верхушка айсберга и единичное проявление. А если копнуть поглубже, то таких дел могут быть десятки, если не сотни.

Но в случае с коррупцией в строительстве есть и системная, институциональная проблема под названием "Государственная архитектурно-строительная инспекция" (ГАСИ), українською мовою — "Державна архітектурно-будівельна інспекція" (ДАБІ). Это уже "притча во языцех", почти синоним коррупции в строительстве. Даже Президент Зеленский обратился к этой проблеме и еще год назад заявил о необходимости ликвидации этого органа и наведении порядка в этой сфере. И вроде бы соответствующие решения и были приняты.

Еще в декабре прошлого года на смену ДАБИ у нас появился новый орган — Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ). Но, как у нас часто бывает, новый орган появился, а вот законодательного поля под него как не было, так и нет. Министерство развития громад и территорий подготовило законопроект, который должен реформировать всё это "архитектурно-градостроительное царство". Но и здесь знакомая ситуация — этот законопроект увяз где-то в комитетских дебрях Верховной Рады. Похоже, что и в парламенте очень много заинтересованных лиц либо лоббистов соответствующих интересов, которые тормозят процесс реформ в градостроительной сфере, параллельно сохраняя и существующие коррупционные схемы.

В чем же проблема? Упомянутый законопроект предполагает создание Портала государственной электронной системы в сфере строительства. Я так понимаю, это что-то вроде системы "Прозорро", только в сфере строительства. Электронная подача документов на застройку, по идее, должна убрать бюрократических (коррупционных) посредников. Согласно известному принципу: чем больше прозрачности, тем меньше коррупции. Может быть, именно это и не устраивает противников данного законопроекта?»

