Закрытие трех оппозиционных каналов на Украине, по мнению экспертов, предрекает серьезный политический кризис в стране. Давление на оппозиционные силы повлечет за собой перестановки как в рядах критиков власти, так и ее сторонников. О том, какие еще сигналы услышали политологи и аналитики, они рассказали в своих соцсетях

Посол Великобритании одобрила блокировку телеканалов на Украине © Christopher Priest / flickr Евгений Филиндаш в последних событиях видит продолжение политики несамостоятельного и подконтрольного государства:

«Санкции против китайских компаний, участвовавших в покупке предприятия "Мотор Сич", исключение из фракции "СН" Дубинского, и наконец, вчерашнее закрытие трёх оппозиционных телеканалов президентским указом — все эти решения украинской власти, принятые исключительно в американских интересах, и радостно приветствуемые местными грантоедами, случились практически сразу же после установления "демократической" диктатуры в США.

И означает это, что Зеленский и компания окончательно решили, что американскими шестёрками быть выгоднее и безопаснее, чем пробовать сохранить хотя бы остатки суверенитета и свободы действий»

Политолог Руслан Бортник дал подробный политический анализ развития ситуации:

«По каналам

1. Юридический аспект:

— это решение в стиле, а "давайте распустим КСУ и не будем выполнять его Ухвалы" — прямо перечеркивает десятки статей Конституции и нарушает Законы — введение любых санкций в отношении гражданина Украины находящегося на территории Украины без решения суда незаконно;

— если Козак или кто-то другой работает на РФ или финансирует терроризм — он должен сидеть в тюрьме — по решению суда. Точка;

— запрет по факту деятельности ключевых украинских СМИ Указом Президента незаконен;

— очевидно, что нас ожидает судебная эпопея;

— это ограничивает право миллионов украинских граждан на получение информации.

Украинские геи возрадовались отключению «каналов Медведчука» © Twitter, KyivPride

— спусковыми крючками этого решения скорее всего стали КСУ, тарифы и Донбасс;

— это беспрецедентное решение Президента и оно означает, что спокойно уйти Зеленский уже не сможет — будут догонять;

— это означает дестабилизация политической ситуации в стране;

— целью был не Козак или "борьба с терроризмом", а именно каналы — ведь никакие другие активы и компании Козака или других лиц не арестованы — только СМИ. 112 Украина торговали углем? Если нет, то где в санкциях компании которые торговали углем)?

— не важно чьи это каналы, важно только работали они в правовом поле или нет.

— это решение, принятое 15 ведущими государственными деятелями страны, обязанными соблюдать верховенство права и Закон ставить под сомнение существование демократического и правового государств Украины, позволяет (учитывая ситуацию в КСУ, выборы на Донбассе и т.д.) говорить о ползучем…

— это серьезно дискредитирует Украину на международной арене.

Секретарь СНБО хочет закрыть еще больше «антиукраинских» каналов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

— это переключает фокус общественного внимания;

— это решение существенно сократит аудиторию этих каналов, но усилит доверие к ним ("кует" ядро электората) и повысит электоральные позиции ОПЗЖ — сделает её единственной оппозицией;

— это капитуляция власти в информационной борьбе- полная и безусловна. Детская реакция — проиграл — переверни доску;

— это решение имеет смысл, только в том случае если в ближайшее время будут приняты какие-то кардинальные решения, которые власть не хочет чтобы эти каналы освещали;

— даже если это "политическая игра" власти и оппозиции (чего исключить нельзя) — она подрывает конституционные принципы нашего государства — "нельзя согреться на пожаре в своем доме";

— если это просто элемент политической борьбы, то это ядерное оружие — выживших будет мало и все вокруг будет отравлено.

4. Личное:

— это дело принципа и политической конкуренции (определяющего для наше профессии) — в свое время я выступал против давления на TVi, 5 канал, 1+1, Прямой, радио "Вести", телеканал "Гамма", КРТ и конечно ЗИК, 112, НьюсОне;

— такого рода ситуации всегда для меня идеальный корпоративный тест и тест на наличие принципов у человека. Сразу же видно "политиков" маскирующихся "журналистами" или "экспертами";

— присутствую практически на всех каналах Украины — интереса не имею».

Политолог Виктор Небоженко считает, что бороться на два фланга против Порошенко и Медведчука у Зеленского не хватит сил. Поэтому он сделал выбор в пользу наименьшего сопротивления:

«Осмелевший, после избрания президента США Байдена, президент Украины Зеленский не знает, что делать со своими политическими противниками. Он задает себе тяжелый и опасный вопрос. Что лучше, закрыть оппозиционные, телевизионные каналы лидера ОПЗЖ Медведчука, лишить его трибуны или бросить в тюрьму Порошенко за разграбление страны и сдачу Крыма? Бороться с обоими не хватит сил и скажут, что в Европе, вместо Лукашенко, в одной нищей стране, появился новый, перспективный, молодой диктатор, бывший артист с тяжелыми политическими шуточками».

Политолог Елена Дьяченко написала о цене, которую заплатит Зеленский за свои решения. Цена — утрата легитимности:

«Вчерашние санкции против телеканалов без доказания их вины в совершении преступления в суде — это результат перекоса, внесенного Порошенко в закон об СНБОУ в 2014, которым из вспомогательного координационного органа при президенте (как и его канцелярия или офис) Совнацбез стал органом, который решил заменять собой другие ветви власти.

Хотя в Конституции, кстати, он остался координационным с функциями контроля для органов нацбезопасности, но все же "при президенте", то есть не самостоятельным органом власти. Зачем это было нужно Порошенко — понятно, чтобы вводить блокаду Донбасса и военное положение перед выборами, чтобы оставаться при власти. Зачем этот сомнительный путь использует действующий президент — вопрос.

Президент полномочен вводить в действие решения Совнацбеза не обо всем на свете, а только и исключительно в рамках своих конституционных полномочий, и среди них точно нет полномочий заменять собой судебную власть и распоряжаться судьбой бизнесов.

Во-первых, этим всему бизнесу дан именно такой сигнал — любое предприятие может быть закрыто таким путем.

Во-вторых, те, кто посоветовал президенту такой шаг, не сообщили, что всю ответственность понесет он один, а не они и не СНБОУ. В Конституции, правда, написано, что Указ президента вместе с ним подписывает премьер и профильный министр, разделяя с ним ответственность, но сейчас не об этом. Трусы, придумавшие эту схему, никакой ответственности не понесут.

Можно, конечно, руководить страной и посредством одного только Совнацбеза, но исключительно ценой собственной легитимности»

Аналитик Kesarev Consulting Глеб Простаков написал о политических перспективах оппозиционной партии ОПЗЖ и Медведчука:

«А давайте посмотрим на ситуацию с каналами Медведчука несколько под другим углом:

— С окончанием выборного цикла (президентские, парламентские, местные) «Оппозиционная платформа — За жизнь» достигла предела своей аудитории. Ресурсов ее расширения у партии просто не осталось.

— ОПЗЖ — партия нулевого прямого действия. Вся ее активность — сугубо виртуальная. Это партия «брюзжащей оппозиции», воспроизводящий один и тот же контент в виде приевшейся информационной жвачки. Работы в полях нет принципиально, креатив на нуле.

— У партии очень слабая инфраструктурная представленность в регионах юго-востока. Трудно удерживать позиции там, где основными активами владеют совсем другие люди (тот же Ринат Ахметов).

— Весь ресурс партии — это российские контакты Медведчука. Посылы простые: только мы привезем вам дешевый газ из России; только мы достанем вам российскую вакцину. Пока Кремль подыгрывает Медведчуку, но, учитывая крайне низкую эффективность этой игры, благосклонность может быть не навсегда.

— Собственного ресурса и влияния у Медведчука нет, он просто непопулярен и с этим трудно что-то поделать. А наличие в партии таких персонажей, как Кива, Райнин, Левочкин и др. — не лучший способ завоевать электорат. Это партия договорняка и компромиссов. Ее «пророссийскость» — клише, транслируемое СМИ. Массовая скупка депутатских мандатов в регионах у других партий, в первую очередь у Шария — тоже ограниченный ресурс.

— ОПЗЖ все труднее изображать собой оппозицию на центральном уровне и договариваться с властью в регионах. В целом ряде местных советах на юго-востоке ОПЗЖ прекрасно сосуществует со «Слугой народа» и «Европейской солидарностью» Порошенко. Там где в Киеве — война, в регионах — тишь да гладь — нужно ведь деньги зарабатывать, а не вот это все.

— Итого, решение Зеленского — это мощный импульс для ОПЗЖ в отсутствие иных импульсов для развития партии. Ничего лучшего с точки зрения промо ОПЗЖ президент и сделать не мог. Думаю, Медведчук безмерно счастлив: тратить деньги на каналы уже не нужно, а бесплатный пиар обеспечила сама власть.

— У этого решения есть и обратная сторона. Она заключается в глубинном противоречии внутри самой партии, где одно крыло — это кум Путина Медвечук, а второй — это один из авторов Майдана Левочкин. Рано или поздно эти противоречия должны были найти выход. Решение Зеленского может запустить раскол в партии, выделив из нее «случайных пассажиров» и «пророссийское ядро». Возможно, это заставит ОПЗЖ перестать брюзжать и начать реальную низовую работу.

Зеленский отчитался перед послами G7 о блокировке каналов © president.gov.ua

Юрист Андрей Портнов убежден, что решение о закрытии телеканалов не было самостоятельным, при этом оно противоречит международным стандартам:

«Закрытие трёх телеканалов без решения суда Указом Президента — это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис. Учитывая, что решение о блокировании украинских телеканалов было принято вчера ночью, а реакция Вашингтона появилась сегодня до начала там рабочего дня, есть основания полагать, что вчерашние решения украинских властей были приняты не в Украине.

Экс-министр экономики Виктор Суслов написал об особенностях «западной демократии» в современном мире: «Картинка начинает проясняться. Только ЕС, как и США, я думаю, одобрили закрытие оппозиционных телеканалов не ПОСЛЕ их закрытия, а ДО. Несмотря на очевидное нарушение законодательства Украины, подавление свободы слова и введение цензуры.

Такова западная "демократия".

Украину ждут тяжелые времена…»