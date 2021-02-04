Политический эксперт Евгений Филиндаш в последних событиях видит продолжение политики несамостоятельного и подконтрольного государства:
«Санкции против китайских компаний, участвовавших в покупке предприятия "Мотор Сич", исключение из фракции "СН" Дубинского, и наконец, вчерашнее закрытие трёх оппозиционных телеканалов президентским указом — все эти решения украинской власти, принятые исключительно в американских интересах, и радостно приветствуемые местными грантоедами, случились практически сразу же после установления "демократической" диктатуры в США.
И означает это, что Зеленский и компания окончательно решили, что американскими шестёрками быть выгоднее и безопаснее, чем пробовать сохранить хотя бы остатки суверенитета и свободы действий»
Политолог Руслан Бортник дал подробный политический анализ развития ситуации:
«По каналам
1. Юридический аспект:
— это решение в стиле, а "давайте распустим КСУ и не будем выполнять его Ухвалы" — прямо перечеркивает десятки статей Конституции и нарушает Законы — введение любых санкций в отношении гражданина Украины находящегося на территории Украины без решения суда незаконно;
— если Козак или кто-то другой работает на РФ или финансирует терроризм — он должен сидеть в тюрьме — по решению суда. Точка;
— запрет по факту деятельности ключевых украинских СМИ Указом Президента незаконен;
— очевидно, что нас ожидает судебная эпопея;
— это ограничивает право миллионов украинских граждан на получение информации.
2. Политический аспект:
— спусковыми крючками этого решения скорее всего стали КСУ, тарифы и Донбасс;
— это беспрецедентное решение Президента и оно означает, что спокойно уйти Зеленский уже не сможет — будут догонять;
— это означает дестабилизация политической ситуации в стране;
— целью был не Козак или "борьба с терроризмом", а именно каналы — ведь никакие другие активы и компании Козака или других лиц не арестованы — только СМИ. 112 Украина торговали углем? Если нет, то где в санкциях компании которые торговали углем)?
— не важно чьи это каналы, важно только работали они в правовом поле или нет.
— это решение, принятое 15 ведущими государственными деятелями страны, обязанными соблюдать верховенство права и Закон ставить под сомнение существование демократического и правового государств Украины, позволяет (учитывая ситуацию в КСУ, выборы на Донбассе и т.д.) говорить о ползучем…
— это серьезно дискредитирует Украину на международной арене.
3. Политтехнологический аспект:
— это переключает фокус общественного внимания;
— это решение существенно сократит аудиторию этих каналов, но усилит доверие к ним ("кует" ядро электората) и повысит электоральные позиции ОПЗЖ — сделает её единственной оппозицией;
— это капитуляция власти в информационной борьбе- полная и безусловна. Детская реакция — проиграл — переверни доску;
— это решение имеет смысл, только в том случае если в ближайшее время будут приняты какие-то кардинальные решения, которые власть не хочет чтобы эти каналы освещали;
— даже если это "политическая игра" власти и оппозиции (чего исключить нельзя) — она подрывает конституционные принципы нашего государства — "нельзя согреться на пожаре в своем доме";
— если это просто элемент политической борьбы, то это ядерное оружие — выживших будет мало и все вокруг будет отравлено.
4. Личное:
— это дело принципа и политической конкуренции (определяющего для наше профессии) — в свое время я выступал против давления на TVi, 5 канал, 1+1, Прямой, радио "Вести", телеканал "Гамма", КРТ и конечно ЗИК, 112, НьюсОне;
— такого рода ситуации всегда для меня идеальный корпоративный тест и тест на наличие принципов у человека. Сразу же видно "политиков" маскирующихся "журналистами" или "экспертами";
— присутствую практически на всех каналах Украины — интереса не имею».
Политолог Виктор Небоженко считает, что бороться на два фланга против Порошенко и Медведчука у Зеленского не хватит сил. Поэтому он сделал выбор в пользу наименьшего сопротивления:
«Осмелевший, после избрания президента США Байдена, президент Украины Зеленский не знает, что делать со своими политическими противниками. Он задает себе тяжелый и опасный вопрос. Что лучше, закрыть оппозиционные, телевизионные каналы лидера ОПЗЖ Медведчука, лишить его трибуны или бросить в тюрьму Порошенко за разграбление страны и сдачу Крыма? Бороться с обоими не хватит сил и скажут, что в Европе, вместо Лукашенко, в одной нищей стране, появился новый, перспективный, молодой диктатор, бывший артист с тяжелыми политическими шуточками».
Политолог Елена Дьяченко написала о цене, которую заплатит Зеленский за свои решения. Цена — утрата легитимности:
«Вчерашние санкции против телеканалов без доказания их вины в совершении преступления в суде — это результат перекоса, внесенного Порошенко в закон об СНБОУ в 2014, которым из вспомогательного координационного органа при президенте (как и его канцелярия или офис) Совнацбез стал органом, который решил заменять собой другие ветви власти.
Хотя в Конституции, кстати, он остался координационным с функциями контроля для органов нацбезопасности, но все же "при президенте", то есть не самостоятельным органом власти. Зачем это было нужно Порошенко — понятно, чтобы вводить блокаду Донбасса и военное положение перед выборами, чтобы оставаться при власти. Зачем этот сомнительный путь использует действующий президент — вопрос.
Президент полномочен вводить в действие решения Совнацбеза не обо всем на свете, а только и исключительно в рамках своих конституционных полномочий, и среди них точно нет полномочий заменять собой судебную власть и распоряжаться судьбой бизнесов.
Во-первых, этим всему бизнесу дан именно такой сигнал — любое предприятие может быть закрыто таким путем.
Во-вторых, те, кто посоветовал президенту такой шаг, не сообщили, что всю ответственность понесет он один, а не они и не СНБОУ. В Конституции, правда, написано, что Указ президента вместе с ним подписывает премьер и профильный министр, разделяя с ним ответственность, но сейчас не об этом. Трусы, придумавшие эту схему, никакой ответственности не понесут.
Можно, конечно, руководить страной и посредством одного только Совнацбеза, но исключительно ценой собственной легитимности»
Аналитик Kesarev Consulting Глеб Простаков написал о политических перспективах оппозиционной партии ОПЗЖ и Медведчука:
«А давайте посмотрим на ситуацию с каналами Медведчука несколько под другим углом:
— С окончанием выборного цикла (президентские, парламентские, местные) «Оппозиционная платформа — За жизнь» достигла предела своей аудитории. Ресурсов ее расширения у партии просто не осталось.
— ОПЗЖ — партия нулевого прямого действия. Вся ее активность — сугубо виртуальная. Это партия «брюзжащей оппозиции», воспроизводящий один и тот же контент в виде приевшейся информационной жвачки. Работы в полях нет принципиально, креатив на нуле.
— У партии очень слабая инфраструктурная представленность в регионах юго-востока. Трудно удерживать позиции там, где основными активами владеют совсем другие люди (тот же Ринат Ахметов).
— Весь ресурс партии — это российские контакты Медведчука. Посылы простые: только мы привезем вам дешевый газ из России; только мы достанем вам российскую вакцину. Пока Кремль подыгрывает Медведчуку, но, учитывая крайне низкую эффективность этой игры, благосклонность может быть не навсегда.
— Собственного ресурса и влияния у Медведчука нет, он просто непопулярен и с этим трудно что-то поделать. А наличие в партии таких персонажей, как Кива, Райнин, Левочкин и др. — не лучший способ завоевать электорат. Это партия договорняка и компромиссов. Ее «пророссийскость» — клише, транслируемое СМИ. Массовая скупка депутатских мандатов в регионах у других партий, в первую очередь у Шария — тоже ограниченный ресурс.
— ОПЗЖ все труднее изображать собой оппозицию на центральном уровне и договариваться с властью в регионах. В целом ряде местных советах на юго-востоке ОПЗЖ прекрасно сосуществует со «Слугой народа» и «Европейской солидарностью» Порошенко. Там где в Киеве — война, в регионах — тишь да гладь — нужно ведь деньги зарабатывать, а не вот это все.
— Итого, решение Зеленского — это мощный импульс для ОПЗЖ в отсутствие иных импульсов для развития партии. Ничего лучшего с точки зрения промо ОПЗЖ президент и сделать не мог. Думаю, Медведчук безмерно счастлив: тратить деньги на каналы уже не нужно, а бесплатный пиар обеспечила сама власть.
— У этого решения есть и обратная сторона. Она заключается в глубинном противоречии внутри самой партии, где одно крыло — это кум Путина Медвечук, а второй — это один из авторов Майдана Левочкин. Рано или поздно эти противоречия должны были найти выход. Решение Зеленского может запустить раскол в партии, выделив из нее «случайных пассажиров» и «пророссийское ядро». Возможно, это заставит ОПЗЖ перестать брюзжать и начать реальную низовую работу.
P.S. Остановят ли санкции падение рейтинга самого Зеленского и СН?— Очень вряд ли, слишком уж разношерстный электорат. А вот в гонке "Кто первый добежит до дядюшки Джо" вполне может помочь. "Я тебе еще пригожусь" — как бы говорит Зеленский подумывающим о сливе "марионетки олигархов" американским демократам».
Юрист Андрей Портнов убежден, что решение о закрытии телеканалов не было самостоятельным, при этом оно противоречит международным стандартам:
«Закрытие трёх телеканалов без решения суда Указом Президента — это диктатура. Указ противоречит международным стандартам, Конституции и украинским законам. Проигрышная партия. Впереди большой кризис. Учитывая, что решение о блокировании украинских телеканалов было принято вчера ночью, а реакция Вашингтона появилась сегодня до начала там рабочего дня, есть основания полагать, что вчерашние решения украинских властей были приняты не в Украине.
Экс-министр экономики Виктор Суслов написал об особенностях «западной демократии» в современном мире: «Картинка начинает проясняться. Только ЕС, как и США, я думаю, одобрили закрытие оппозиционных телеканалов не ПОСЛЕ их закрытия, а ДО. Несмотря на очевидное нарушение законодательства Украины, подавление свободы слова и введение цензуры.
Такова западная "демократия".
Украину ждут тяжелые времена…»