Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что власть по-прежнему боится националистов, и поэтому реального продвижения к миру в Донбассе ждать не приходится

То, что обмен пленными продолжается, — это очень важно. Но, к сожалению, пока других шагов к миру мы не видим. Власть боится националистов, боится воинствующего меньшинства, которое может выйти на улицы и устроить провокации. В Донбассе начался обмен пленными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если националисты диктуют власти, которая обещала принести мир, что можно делать, а что нельзя, то при таких условиях в мирном процессе мы далеко не продвинемся.

Чтобы вывести из тупика процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, нужны политические решения. Одним из таких решений должно стать снятие блокады Донбасса. Это будет не только демонстрацией доброй воли со стороны Украины, но и правильным антикризисным решением для поддержки национальной экономики.