Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что требование некоторых сенаторов США о возмещении КНР ущерба за пандемию коронавруса было логично, если бы сами американцы заплатили бы за эпидемию «свиного гриппа»

Американцы считают, что Китай должен выплатить пострадавшим странам 6,5 триллиона долларов за ущерб от коронавируса. Помпео пообещал привлечь к ответственности виновных в пандемии коронавируса © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Классная идея, поддерживаю! Но только после того, как США компенсируют пострадавшим странам ущерб от "свиного гриппа". В 2009-м году от гриппа H1N1 погибли 200 тысяч человек. Более 1100 погибших в Украине!

Никто тогда национальные самоизоляции не устраивал и экономики не закрывал. Хотя вирус был куда опаснее, чем сейчас.

Первая вспышка "свиного гриппа" была зафиксирована в США, после чего вирус разлетелся по всему миру. Дорогие американцы, когда компенсируете ущерб, а?