Американцы считают, что Китай должен выплатить пострадавшим странам 6,5 триллиона долларов за ущерб от коронавируса.

Помпео пообещал привлечь к ответственности виновных в пандемии коронавируса
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© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Классная идея, поддерживаю! Но только после того, как США компенсируют пострадавшим странам ущерб от "свиного гриппа". В 2009-м году от гриппа H1N1 погибли 200 тысяч человек. Более 1100 погибших в Украине!

Никто тогда национальные самоизоляции не устраивал и экономики не закрывал. Хотя вирус был куда опаснее, чем сейчас.

Первая вспышка "свиного гриппа" была зафиксирована в США, после чего вирус разлетелся по всему миру. Дорогие американцы, когда компенсируете ущерб, а?