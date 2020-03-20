Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему в условиях эпидемии власть продолжает работать по старым управленческим лекалам

Новая карантинная ситуация требует эффективных, но гибких мер. Есть некий соблазн эффективность приравнять к монополии и жестким мерам. Вертикальное управление более знакомо и понятно для нашей жизни. Главное, монополия дает гарантированный профит для его аватаров. Но ситуация сегодня очень сложная, и те, кто продолжает работать по старым лекалам, заведомо проиграют. Филиндаш рассказал, объявят ли на Украине чрезвычайное положение из-за коронавируса © РИА Новости, Владимир Трефилов

По информации (еще не публичной) завтра может быть подписан указ об ужесточении карантинных мер. В этом указе будут внесены изменения в закон, согласно которым один из логистических операторов, а именно «Укрпочта», может получить монопольное право перевозить лекарственные средства в период карантина.

Почему монополия и именно «Укрпочта»? Снова лоббизм на государственном уровне? А какова будет результативность? Сейчас в период самоизоляции и карантина доставка лекарств вопрос для здоровья граждан номер один. В Украине рынок доставки достаточно развит и возможность быстрой доставки медикаментов в отдаленные районы — это вопрос конкуренции, а не ее отсутствия. Вирус вирусом, но сколько людей требует лекарств для поддержания здоровья каждый день.

Сейчас в условиях введения чрезвычайной ситуации в нескольких регионах именно реализация лекарств через интернет и определение нескольких операторов по доставке будет работать на гибкость и эффективность. У людей даже в чрезвычайных условиях должен оставаться выбор. Нужно смотреть вперед, а не назад.