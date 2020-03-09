Поздравлять или нет женщин с 8 марта, когда альтернативу в Украине еще не придумали, продолжают обсуждать с социальных сетях. Для мужчин в этот день повод сказать прекрасному полу нежные слова, а для женщин - заявить о своих правах

Президент Владимир Зеленский на своей официальной странице остался верен традициям, заложенным в советском детстве, и поздравил украинок с Международным женским днем: «В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют «сильный пол» на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются».

Политтехнолог Дмитрий Раимов напомнил, что на государственном уровне давно стараются уйти от празднования 8 марта: «ПОЗДРАВЛЯТЬ ИЛИ НЕТ. Поздравления от имени компании или бренда с 8 марта — это уже дурной тон. Тем более для государства. Министерство социальной политики и Минздрав сегодня отгребли. Поздравили. Минсоцполитики уже потёр запись поздравления. На странице МОЗ вы ещё можете посмотреть на врата ада в комментариях. Личное поздравление, семейный праздник — да. Но государство и бренды уже не должны писать про праздник весны и красоты. А чтобы вы не думали, что я самый умный: моя команда в МОЗ поздравила страну. С несуществующим праздником. 4 часа страна бухала новый день врача».



Политолог Михаил Чаплыга провел краткий политический экскурс по событиям в Украине в этот день: «Ливан поздравил женщин страны с 8 марта и сказал, что по случаю выходного в понедельник 9 марта не будет выплачивать 1.5 ярда по евробондам (по значительно более выгодным условиям чем у нас)… И объявил дефолт. Первый за всю свою историю. Ну… с почином! А нам до 31 марта нужно 5.4 отдать… Ну… с 1 апреля! А Таню Черновол уже поздравили с 8 марта? Она там ультиматумы давеча на Майдане выставляла… Стесняюсь спросить… уже есть пострадавшие? И раз уже об умалишенных заговорили… Я понимаю, что выборы шмыборы… Но вам не кажется, что происходящее на Волыни (травля того хлопца, что песни пел на конкурсе… хорошие кстати), травля школы русской во Львове — очень очень похоже на то, с чего началось ОРДЛО?



Политик Евгений Мураев остался вне политики и написал душевное поздравление:

«Дорогие наши женщины, даже не сомневайтесь: у нормальных мужчин требование отменить праздник 8 марта вызывает только ироничную улыбку. Нормальные мужчины стараются в этот день подчеркнуть свою любовь. Хотя конечно, для проявления любви не нужны специальные даты, но все равно — особый день требует своего. Не могу сказать обо всех, но в моем кругу общения, состоящем из мужчин настоящих, а не существ мужского пола, есть потребность заботиться и защищать своих женщин. Мы так воспитаны, что мужчина должен быть сильным, а женщина — нежной и требующей нашей поддержки. Равенство прав не отменяет разницы полов. "Девочка" с бородой или "мужик" в юбке, модные в определенных кругах, это не про наши традиции. И 8 марта тоже традиция нескольких поколений. Первые конфеты для девчонок в детсаду, потом цветы и подарки маме и понравившейся девочке в классе, важная школа для каждого пацана. А когда он станет взрослым, то будет чувствовать, как день в начале марте подогрет женским ожиданием праздника и любопытством, украшен счастливыми глазами любимой — самой ценной мужской наградой.

С праздником, родные и милые!

Любви вам, радости и счастья. Возможности вам побыть слабыми. Пусть вам встречаются только настоящие мужчины и пусть их вокруг вас будет побольше».



Народный депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила об истинном значении 8 марта и осталась верной «линии партии»: «Помните, что сегодняшний день не о тюльпанах и мимозу, а про равенство и возможность женщин выбирать больше, чем кухня и домохозяйство».



Бывший народный депутат Анна Гопко продемонстрировала свое отношение к этом у празднику и написала о своих правах: «Помою посуду именно сегодня, в этот прекрасный весенний день. Ведь традиционно посуду в нашей семье — сфера обязанностей мужа. Отвоевала право».



Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посвятила большой пост о дискриминации женщин в сфере государственного управления. Лучший день для этого, по ее мнению, именно 8 марта: «8 марта, как официальный праздник, в Украине существует уже более полувека. Посмотрим на доказательную базу, или как этот «праздник» помог защитить права женщины в нашей стране.

1. Новое Правительство Украины. Среди 15 назначенных должностных лиц 1 женщина.

2. Офис президента Украины. Среди 9 должностных лиц 2 женщины.

Это отражение ситуации по всей стране — руководящие топ-должности преимущественно занимают мужчины.

Почему так сложилось — часть ответа на этот вопрос могут дать результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение февраля 2020 года. 83% респондентов согласны с утверждениями, что важнейшая задача женщины — заботиться о доме и семье. А 75% называют заработок денег главным мужским долгом. У 60% опрошенных мужчина в семье зарабатывает больше. В то время, как женщинам на 8 марта предлагают цветы и конфеты, мы, как общество, все еще не добились оплаты труда, равных шансов на карьерный рост и даже равного распределения обязанностей по хозяйству в семье.

Женщины из года в год подвергаются насилию в семье и боятся об этом свидетельствовать правоохранительным органам. Объективация женщины не исчезает из рекламы. А если женщина становится публичным лицом, внимание СМИ пристально приковано к ее внешности и стиля одежды, и только потом к результатам работы.

В таких реалиях цветы и подарки на 8 марта выглядят неуместно и унизительно. Вместо того, чтобы целый год больше поднимать тему прав женщин на безопасность и равный доступ к профессиям и руководящих должностей, все сводится к подаркам и празднованию "дня весны и женственности".

Международный женский день в истории возник вследствие забастовок работниц на текстильных фабриках в Нью-Йорке, которые начались 8 марта 1857. Текстильщицы выступили с требованиями равной с мужчинами зарплаты, улучшения условий труда, 10-часового рабочего дня. Интересно, как бы они отреагировали, если бы вместо признания их прав, их мужчины-коллеги вынесли им букеты с тюльпанами…

Сегодня 8 марта является официальным выходным в таких странах как Россия, Беларусь, Молдова, Китай, Куба. В основном именно там, где права женщин ущемляют больше всего. Вместо цветов и подарков на 8 марта, давайте говорить о том, как вместе можем достичь равенства прав между женщинами и мужчинами. Чтобы каждая чувствовала себя прежде всего свободной достичь всего, чего пожелает. И никто не мог навязать ярлыки об "украшении коллектива" или "Берегиня", если женщина не желает быть таковой».

