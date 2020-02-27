В продолжение темы о русскоязычных политических украинцах.
Украиноязычные русские…
Все мы знаем политических русскоязычных украинцев — Тимошенко, Порошенко, Билецкий, Ярош… и т.д. И лично по депутатской работе знавала множество отъявленных украинских националистов, которые чудовищно говорили на державной мове, будучи русскими по происхождению и языку.
И с другой стороны, я знаю немало чистых украинцев, которые говорят на украинском в семье, читают книги на украинском, и при этом, считают себя частью России.
И удивительное наблюдение. Русскоязычные политические украинцы — это либо отъявленные карьеристы, шагающие по головам к власти и деньгам, либо ограниченные мещане, подверженные пропаганде из зомбоящика.
Украиноязычные русские, напротив, это очень образованные люди с широким кругозором и культурной базой.
Это люди, отлично знающие историю, прочитавшие русина Франко, Николая Ульянова и Гумилева. Это люди, которые воспринимают свой родной украинский, как доказательство разнообразия и богатства русской культуры, а не как разъединяющий этнический фактор.
Ну, и поскольку культурных и образованных людей не так много, как мещан и карьеристов, они не на виду, тем более, что они выпадают из информационного поля и на Украине (что понятно), и в России.
Но эти люди есть, и они замечательны.