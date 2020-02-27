Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на своей странице в соцсети Facebook заметила, что такое явление, как русскоязычные политические украинцы и даже русскоязычные украинские националисты, обычно основано не на идеологических причинах, а на желании скорого карьерного роста

В продолжение темы о русскоязычных политических украинцах.

Украиноязычные русские…

Все мы знаем политических русскоязычных украинцев — Тимошенко, Порошенко, Билецкий, Ярош… и т.д. И лично по депутатской работе знавала множество отъявленных украинских националистов, которые чудовищно говорили на державной мове, будучи русскими по происхождению и языку.

И с другой стороны, я знаю немало чистых украинцев, которые говорят на украинском в семье, читают книги на украинском, и при этом, считают себя частью России. Майдан-2014: шесть лет великой националистической революции © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

И удивительное наблюдение. Русскоязычные политические украинцы — это либо отъявленные карьеристы, шагающие по головам к власти и деньгам, либо ограниченные мещане, подверженные пропаганде из зомбоящика.

Украиноязычные русские, напротив, это очень образованные люди с широким кругозором и культурной базой.

Это люди, отлично знающие историю, прочитавшие русина Франко, Николая Ульянова и Гумилева. Это люди, которые воспринимают свой родной украинский, как доказательство разнообразия и богатства русской культуры, а не как разъединяющий этнический фактор.

Ну, и поскольку культурных и образованных людей не так много, как мещан и карьеристов, они не на виду, тем более, что они выпадают из информационного поля и на Украине (что понятно), и в России.

Но эти люди есть, и они замечательны.