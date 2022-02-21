Ядерные бомбы в руках ультраправых. Уроки истории для Украины

Ядерное оружие смогли создать даже в апартеидной Южно-Африканской Республике (ЮАР). Но это не понравилось Вашингтону

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Владимир Зеленский прозрачно намекнул, что Украина могла бы попытаться восстановить свой ядерный статус — при условии, если участники Будапештского меморандума откажутся подтвердить гарантии ее безопасности.

На первый взгляд, эта новость тянет на информационную сенсацию, однако Владимир Александрович озвучил подобную инициативу еще в октябре 2020 года, в своем видеобращении по поводу так и не состоявшегося всеукраинского референдума, где планировали обсудить судьбоносные вопросы развития государства. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

«В девяносто четвертом году был подписан Будапештский меморандум. США, Великобритания и Россия дали гарантии безопасности для суверенитета и территориальной целостности Украины, а Украина обязалась избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территорий, сегодня на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты выполняют взятые на себя обязанности, или никто?», — многозначительно спрашивал тогда украинский президент.

В итоге «слуги народа» приняли решение не советоваться с широкими народными массами. Потому что украинцы успели разочароваться в политике обманувшего их избранника, и могли проголосовать на референдуме против его популистских инициатив. Однако представители украинского истеблишмента то и дело поднимают вопрос о ядерном вундерваффе — мечтая о том, чтобы оно раз и навсегда сокрушило врагов Украины.

«Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда», — заявил заместитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, который прошел в парламент от партии Зеленского, и даже считается одним из идеологических советников президента.

А депутат Тернопольского городского совета от партии «Европейская солидарность» Тарас Билан обратился к украинскому лидеру с предложением «создать 100-150 атомных зарядов и так называемых «грязных бомб» для «сдерживания внешнего агрессора». Причем, по его словам, их надо было использовать не только против России, но и против нелояльных по отношению к политике Киева европейцев.

«Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ «Нептун» с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация. Создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтеров «первой волны мобилизации». Передать им созданные «грязные бомбы» с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва», — рассказывал тогда этот ультраправый политик. Стыдливый расизм. В Киеве декоммунизировали Нельсона Манделу © wikimapia.org

Его слова не встретили в украинском обществе серьезного порицания. Напротив, националистическая общественность отреагировала на них сочувственно, и с заметным энтузиазмом. Потому что большинство обывателей, которые воюют за Украину со стратегической высоты собственных диванов, не понимают, насколько серьезную угрозу представляют собой любые виды ядерного вооружения, попавшие в руки недалеких и неадекватных фанатиков.

Между тем, мировая история уже знает подобный случай, едва не спровоцировавший мировую войну.

Это случилось в ЮАР, где был установлен печально известный режим апартеида — диктатура белых расистов, которые вполне открыто сочувствовали Гитлеру и превратили миллионы африканцев в бесправных рабов, запертых за стенами гетто и бантустанов. Причем, его существование поддерживали США, потому что видели в апартеидном правительстве инструмент для сдерживания «коммунистической экспансии» в Африке.

Побывав в этой стране еще до Евромайдана, я писал о том, что апартеидное государство воплотило в себе заветные мечты украинских ультраправых. Расистские власти официально запретили левые организации, считая их пятой колонной Москвы.

Кроме того, они насильственно насаждали в образовании язык африкаанс, запрещая остальные языки, родные для проживавших в ЮАР народов. До такой степени, что в 1976 году полиция расстреляла взбунтовавшихся против этой политики школьников города Соуэто — убив на месте сотни детей и подростков. Нельсон Мандела: поражения и победы © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Казалось бы, такая власть ни в коем случае не должна была получить в свои руки ядерное оружие. Однако еще в 1957 году южноафриканское правительство заключила договор с США, которые продали ему исследовательский ядерный реактор, вместе с партией высокообогащенного уранового топлива.

Ультраправые всегда испытывают тягу к характерному символизму — так что апартеидный ядерный центр построили возле исторической фермы Густава Преллера, одного из идеологов белого бурского национализма. Причем, это место носило название Пелиндаба — «конец истории», как бы намекая этим на грядущий военный апокалипсис.

Работы над ядерным оружием велись в строжайшем секрете, однако о них сумел узнать выдающийся советский разведчик Алексей Козлов, который работал в ЮАР с документами западногерманского бизнесмена, и пользовался доверием апартеидной элиты. Испытания бомбы должны были состояться в 1977 году, но эти приготовления были зафиксированы советским спутником, что привело к международному политическому скандалу. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещала содействовать атомной программе Претории и продавать ей необходимые для этого материалы, а апартеидная ЮАР начала превращаться в страну-изгоя.

Впрочем, это не остановило расистское руководство. Заручившись поддержкой Израиля, оно продолжило работу над созданием атомной бомбы, и в 1979 году американский спутник «Вела» засек характерную вспышку ядерного взрыва. Эти испытания тайно проводили районе отдаленных островов принца Эдуарда, находившихся под контролем ЮАР.

Стало ясно, что бомбы уже готовы — и это вызвало резко негативную реакцию в Белом доме. К тому времени апартеидные войска вторглись на территорию Анголы, чтобы сбросить местное правительство, на стороне которого сражались военные специалисты из Советского Союза и Кубы. Южноафриканцы проигрывали эту войну, и если бы они применили в ней ядерное оружие, это могло бы спровоцировать СССР на ответный удар, с последующим сползанием к глобальному ядерному конфликту. Потому что Москва рассматривала Преторию в качестве активного военно-политического союзника Вашингтона. Ангольский мир – урок для украинской войны © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Учитывая эту угрозу, США постарались заморозить ядерный проект ЮАР, используя для этого давление на местные политические элиты. А после краха апартеида стало известно, что расистский режим сумел построить не менее восьми ядерных зарядов, которые можно было использовать с помощью артиллерии и авиации. И в Южной Африке уже приступили к разработке собственных баллистических ракет.

Это оружие уничтожили в конце восьмидесятых годов, но было ясно, что Африка чудом избежала ядерной катастрофы. Так что повторение подобного сценария представляется сейчас невозможным — особенно на территории Восточной Европы.

Американцы не дадут украинской власти играть с такой опасной игрушкой, несмотря на все демарши Зеленского. Потому, что тоже читают людоедские планы украинских политиков, рассуждавших о бомбардировке Москвы, Будапешта и Петербурга.