Столичные чиновники воруют без оглядки на интересы и потребности киевлян

В Киевской городской государственной администрации анонсировали проект киевского бюджета на будущий год. После ознакомления с этим документом становится ясно: несмотря на пандемию и кризис, деньги в столичной казне все-таки есть. Причем, их не так уж мало по нынешним коронавирусным временам.

На финансирование инфраструктурных проектов будущего года заложено более шести миллиарда гривен, а на транспортные коммуникации должны потратить без малого четыре миллиарда — не считая полуторамиллиардной субвенции на ремонт дорог, которую предоставляет Киеву государство. И если бы чиновники потратили эти суммы на критически важные для горожан объекты, это позволило бы решить немало злободневных проблем. Причем, в достаточно короткие сроки. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Однако все эти средства освоят — в специфическом значении этого слова. Выделенные миллиарды прокрутят по банковским счетам, их благополучно распилят на тендеры и откаты, обогащая неприкосновенных для закона коррупционеров. А киевлянам не достанется на выходе практически ничего.

Судите сами: в будущем году в Киеве не планируют открыть ни одной новой школы, ни одного нового детского садика, ни одной новой больницы, ни одной новой станции метрополитена. Единственное, что намеривается открыть в следующем году Виталий Кличко — это отдельно взятый участок Окружной дороги и подъезд из центра к аэропорту «Киев», который все равно должен будет закрыться на реконструкцию. Причем, их как раз построят за счет денег из государственного бюджета.

Киевские бюджетные миллиарды уйдут на малопонятные мутные проекты, вроде бесконечной реконструкции парков и скверов, где их спишут на заложенные в сметах лавочки, клумбы, плитку и фонари. Или на вечные долгострои, вроде реконструкции очистных сооружений Бортнической станции аэрации. Эту станцию реконструируют каждый год, списывая на это средства и гранты, которых хватило бы на строительство нового современного коллектора. Однако в КГГА почему-то никак не могут довести ремонт до конца. И запахи очистных сооружений отравляют жизнь обитателей Дарницкого района — в прямом и переносном смысле этого слова.

Такая безрадостная ситуация привела бы в любом современном городе к скандалу, за которым последовали бы логичные кадровые перестановки во власти. Однако это совершенно нормально для столицы постмайдановской Украины, в специфическую эпоху Достоинства, когда городом управляет эффективная команда мэра Кличко. Она делает с Киевом все, что хочет — и не несет за свои действия никакой реальной ответственности.

Даже строительство печально знаменитого Подольского моста, которое началось еще в бородатом 1993 году — то есть, без малого тридцать лет назад — будет доведено в 2022 году только до половины. Этот объект давно является мировым рекордсменом по продолжительности строительства, однако украинские книги рекордов фиксируют только самые большие в мире тризубцы из арбузов и сала. 60 лет киевскому метро, которое не строится уже восьмой год © РИА Новости, В. Павлов / Перейти в фотобанк

Хорошо, если чиновники сподобятся отремонтировать в будущем году мост Патона, который давно устал, и рассыпается буквально на глазах у проезжающих по нему киевлян. Тем более, что Украинский Институт национальной памяти требует декоммунизировать расположенные на нем элементы бронзового декора. А на этом можно неплохо подзаработать.

Между тем, задержка со строительством Подольского моста автоматически означает задержку строительства метро на Троещину, которая давно задыхается без подземки. Жители этого спального района цепляются в часы пик к вагонам городской электрички. А недавно, 19 ноября, на Троещине непредвиденно остановили движение нескольких трамвайных маршрутов. И в соцсетях появились видео, как люди безнадежно бредут в темноте по рельсам, чтобы добраться домой с работы — будто на кадрах фильма про зомбиапокалипсис.

Киевские власти откровенно глумятся над обитателями северо-восточного жилмассива. Они торжественно обещают завершить в будущем году строительство велосипедного маршрута Троещина — Европейская площадь. Очевидно, для того, чтобы пенсионеры и работяги добирались до центра на двух колесах.

Можно только догадываться, сколько средств спишут в итоге на реализацию этого эпохального веломегапроекта, крайне необходимого и важного для простых киевлян, которые уже восемь лет ожидают открытия хотя бы одной новой станции городского метрополитена. Потому что последняя станция подземки была открыта в украинской столице как раз перед началом Евромайдана.

На всякий случай напомним: никакого нового метро в Киеве пока что даже не предвидится. В прошлом году Кличко торжественно обещал достроить станции на Виноградаре, обещая, что они будут сданы к концу 2021 года, но сейчас о его клятвах предпочитают не вспоминать. Потому что выделенные на эти станции деньги были использованы в коррупционной афере, которую расследуют сейчас правоохранители. «Даешь десятилетие без метро!» Киевлян опять обманули © пресс-служба президента Украины

Согласно новым данным, метро на Виноградаре собираются открыть не раньше, чем через шесть лет. Хотя такие продолжительные сроки являются в нынешних украинских реалиях синонимом слова «никогда».

Достаточно сказать, что в будущем году КГГА намеривается довести строительство этого участка метро до 15% готовности. А это значит, что вплоть до сегодняшнего времени его по-настоящему не строили — несмотря на то, что мэр рассказывал киевлянам совсем другое.

Однако сейчас у Кличко не потрудились дать своим избирателям никаких существенных обещаний, не считая обещания увеличить в следующем году тарифы за проезд. Отцы города больше не заигрывают с плебсом. По итогам Евромайдана столичные чиновники получили возможность воровать без оглядки на интересы и потребности киевлян. И они по-прежнему будут наживаться на бесконечных реконструкциях велодорожек и скверов, не опасаясь, что это спровоцирует масштабное народное недовольство.

Достаточно спеть в Киевраде песню про Бандеру, переименовать пару улиц в честь палачей Холокоста, профинансировать муниципальные силовые подразделения ультраправых, рассказать про угрозу российского нападения, как это сделал на днях Кличко. И патриотический электорат с легкостью простит за это остановившееся строительство городского метро.

В конце концов, оно тоже является тяжелым наследием демонизированной советской эпохи.