Забавно наблюдать, как обещавшие Зеленскому (посредством своих СМИ и нанятых экспертов) «горячую осень» олигархи сталкиваются с собственной неспособностью противостоять банде наглых беспредельщиков из 95-го квартала с примкнувшими к ней Ермаком и Даниловым и пытаются её преодолеть

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Никто не может с минимально высокой точностью прогнозировать события за пределами двух-трёх месяцев. На самом деле может не произойти даже практически неизбежное событие, которое уже начало становиться реальностью. Так, например, в марте 2015 года посольством США был остановлен почти завершённый государственный переворот Коломойского против Порошенко. Причём остановлен по неочевидным причинам. Думаю, что в то время американцы просто ошиблись в выборе. В 2015 году диктатор Коломойский подошёл бы им больше, чем Порошенко. Он был готов на большее. Конечно и предать тоже был готов, ну так и Порошенко не пионер-герой — обычный плохиш.

Так что когда масса украинских «лидеров общественного мнения» вдруг обрели дар провидцев и начали уверенно предсказывать проблемы Зеленского через год, у меня не осталось сомнений, что это не анализ и не озарение, это сигнал Зеленскому от украинских олигархических группировок. Ему давался год срока, чтобы решить некие проблемы. И тут же прозрачно намекалось, что если не решит, то на улицы выйдет возмущённый народ, и Украина обретёт нового президента, вместо не справившегося.

К средине декабря прошлого года прогнозы «горячей осени — 21» затихли, но к августу текущего года возобновились с новой силой. Стало ясно, Зеленский надежд не оправдал — с заданием не справился.

Разумков ждет от Зеленского вето на закон об олигархах © Дмитрий Разумков/Фейсбук

Надо понимать, что чем больше в стране олигархических семей, тем дороже обходится их господство. При этом, олигархическая экономика практически ничего нового не создаёт, она лишь перераспределяет и использует до полного износа оставленное предшественниками. В таком режиме работы рано или поздно заканчивается любой внутренний ресурс. Казавшаяся поначалу неисчерпаемой «пещера Аладина», превращается в фанерную тумбочку из которой достают последнюю трёшку. В этот момент для любой олигархической республики становится актуальным внешнее финансирование. Главной задачей власти становится налаживание постоянного гарантированного притока внешнего ресурса, достаточного для поддержания существующего строя на обозримую перспективу (за пределами пары ближайших лет олигархи, как правило, не мыслят).

Янукович почти решил эту проблему, договорившись с Россией о 15 миллиардах долларов кредита и аналогичной сумме вложений в совместные проекты. При этом он ещё и собирался миллиардов 15-20 евро содрать с ЕС за подписание (пусть и с опозданием) Соглашения об ассоциации. Ясное дело, что ЕС бы денег не дал — Соглашение об ассоциации было нужно для вытеснения России с Украины, а не для совместной работы. Но даже тридцать миллиардов долларов, учитывая, что половина была связана с двусторонними проектами, предполагавшими восстановление основных украинских высокотехнологичных отраслей (авиастроение, кораблестроение, ракетостроение, атомная отрасль и т.д.), при серьёзно больной, но живой экономике, позволяли с оптимизмом смотреть в будущее.

Украинские олигархи тогда отказали Януковичу в поддержке потому, что мыслили убого и линейно. Они решили, что раз уж Россия даёт тридцать миллиардов, то гораздо более богатый Запад (который к тому же, в их понимании, способен «нарисовать» из воздуха любое количество долларов) даст раз в десять больше. Ради этого и произошёл путч. Не случайно Турчинов уже в марте 2014 года сообщил Западу, что Украина нуждается в немедленной «помощи» минимум в сорок миллиардов долларов (то есть попросил сразу выдать наличными целый государственный бюджет Украины того времени).

Если бы эту просьбу удовлетворили, следующей не пришлось бы долго ждать. Запад, однако, пообещал поначалу 17 миллиардов на три года. Через полтора года программу кредитования остановил, выделив меньше половины обещанного. Запустил новую программу на 15 миллиардов. Тоже дал меньше половины, а затем и вовсе постепенно стал перекрывать внешнее финансирование.

С вас примерно миллиарда три-четыре: Бондаренко объяснил, зачем Зеленскому закон об олигархах © РИА Новости, Нина Зотина

Зеленский тем и устраивал олигархат, что, не будучи ни профессиональным политиком, ни олигархом, не мог иметь профессиональной политической команды, а значит должен был находиться под коллективным контролем договаривающихся между собой олигархических группировок.

В течение первого года его правления, примерно так всё и складывалось. Окружение Зеленского и его партию более-менее плотно контролировал триумвират в лице Коломойского/Ахметова/Пинчука. Но исчерпание внутреннего ресурса обостряло конкуренцию не только триумвиров с другими олигархическими группами, но и между собой. Соответственно, у Зеленского и его окружения, в данной ситуации появилось поле для собственной игры. Вначале был потеснён Пинчук, затем с помощью Ахметова подвинули Коломойского. Затем Коломойский восстановил свои позиции, но за счёт Ахметова. В конечном итоге и Пинчук также сохранил часть влияния, но все три олигарха, каждый понемногу потеряли в пользу не столько даже самого Зеленского, сколько его окружения.

Обращаю внимание, что в результате «перераспределения» влияния претендентов на общенациональный ресурс стало не трое, а четверо, то есть доля каждого уменьшилась. А ведь уже и так не хватало.

Вот тут-то Зеленскому и стали прозрачно намекать, что пряники, получаемые за президентство надо отрабатывать. Следует найти внешнее финансирование для поддержания олигархического режима. Над отдать должное украинским олигархам, кое чему они научились. Они уже готовы были бы и на компромисс с Россией, лишь бы получить поддержку. Проблема заключалась в том, что условия компромисса не устраивали Россию. Украинские олигархи хотели получить гарантии того, что Москва удовлетворится политической лояльностью (произойдёт разрыв с Америкой, постепенно будет ослаблена до состояния времён Януковича политика украинизации, Донбасс надо будет вернуть Украине, а за Крым Киев согласен взять деньгами).

При этом никакого вмешательства во внутриукраинские экономические отношения, которое поставило бы под сомнение власть олигархата, Россия не должна была допускать. Её роль сводилась к финансированию умеренной украинской лояльности (в основном лояльности на словах) посредством увеличения объёмов газового транзита через Украину, а также цены транзита и снижения цены на газ для Украины. Также Украина готова была принять российские инвестиции — в те отрасли, которые укажут украинские олигархи и на тех условиях, которые они сочтут приемлемыми.

Украинские политики и эксперты всерьёз считали, что делают России крайне заманчивое предложение и когда Москва не стала его даже обсуждать, решили, что Россия просто набивает себе цену. Дело в том, что украинское политико-экспертное сообщество с удовольствием общается с украинской эмиграцией (мечтающей вернуться) и российскими караул-патриотами. И те, и другие говорят им примерно одно и то же: нет, мол у России методов «на Костю Сапрыкина» (на Украину), боится, мол, Москва НАТОвских ракет под Харьковом, но не знает как этому противодействовать, жалеет, мол, Россия, что Крым забрала и Донбасс поддержала, угнетают её санкции, ищет, мол, способ закрыть проблему, сохранив лицо. Это вполне соответствует киевским взглядам на жизнь, так что данные оценки вызывают абсолютное доверие и соответствующие предложения, относительно украинской переговорной позиции на российском направлении.

Украинский олигархат и команда Зеленского решили, что надо просто гордо отвернуться и подождать когда США окончательно зарубят «Северный поток — 2», тогда, де, и Россия станет посговорчивее, а украинцы покажут, что тоже не лыком шиты и умеют добиваться своего. Помните, как долго на каждом углу Зеленский рассказывал, что он не доволен Россией и давал время «на исправление». Он реально думал, что в Кремле ночей не спят, плачут, не знают как его уже ублажить, чтобы он сменил гнев на милость. В Киеве были уверены, что вся российская внешняя политика — блеф, и продлится он не дольше, чем до конца 2021 года, а потом «СП-2» будет окончательно зарублен и Москва придёт с повинной головой.

Но оказалось, что уже к средине 2021 года Зеленскому пришлось заявлять о своём недовольстве Западом: как посмел Байден договориться о встрече с Путиным, не проконсультировавшись предварительно у Зеленского? А дальше беды косяком пошли: США ушли из Афганистана, «СП-2» достроили, газ подорожал в разы, возникла реальная угроза прекращения физического транзита через Украину уже по итогам 2022 года. Платить-то Москва будет и в 2023, и в 2024 годах, но если туба будет стоять пустая, то не только «реверсный» газ будет брать неоткуда, а придётся ещё и технический закупать.

В общем, уже в июле стало понятно, что ситуация развивается не так, как ожидали в Киеве и Зеленскому начали напоминать, что срок, выделенный ему на поиск денег завершается текущей осенью, а дальше каждый за себя.

Часть проблем Зеленский решил раскулачив Медведчука в пользу Коломойского и Ахметова. Но дальше дело пока не пошло: и Фирташ, и Порошенко пока увернулись от «карающей длани» офиса президента. Команда Зеленского попыталась укрепить свои позиции продавив через Раду закон об олигархах, позволяющий президенту (посредством решения СНБО) признать олигархом любого жителя страны и ввести против него любые санкции. На очереди закон об корректировке налоговой системы, который должен ударить по интересами Ахметова, Коломойского и (в несколько меньшей мере) Пинчука в сырьевом экспорте. Дальше планируется снять Разумкова с должности председателя Рады и полностью замкнуть контур власти в рамках ближнего круга Зеленского.

Де факто, даже не понимая этого, команда Зеленского сделала заявку на превращение в новую олигархическую семью. Только их главным ресурсом является политическая власть: остальное уже поделено. Теперь только неограниченная, диктаторская власть даст гипотетическую возможность перераспределить нужным образом экономический ресурс.

Может начаться очень интересная история: Бортник спрогнозировал судьбу закона об олигархах © Facebook, Верховна Рада України

Можно сказать, что расстановка сил в Киеве завершилась. Свидетельством этого стала очередная «картина», проданная на «крюковском аукционе». Картины эти традиционно выкупает Корбан, обеспечивая, таким образом девушке легальное финансирование, но они довольно точно отражают текущее соотношение сил в украинской политике. На последнем проданном «полотне» изображён Зеленский с командой, бегущие с Украины на американском самолёте.

Корбан с Филатовым якобы лет пять-шесть назад поссорились с Коломойским. Но ведь с хозяевами не ссорятся. Какие-то расхождения во взглядах, в том числе и вызывающие скандалы «в благородном семействе», возникают, но надо понимать, что Корбан и Филатов, при все своей мерзости — слишком мелкие бандиты. Их собственных знаний и умений не хватает на то, чтобы стать полноценными олигархами. Они — мелкие падальщики, способные кормиться только тем, что падает со стола крупного хищника. Если падали вокруг много они могут «уйти в оппозицию», но всё равно вернутся рано или поздно к тому же Коломойскому, поскольку больше никому не нужны (у остальных свои такие мелкие шакалы есть, как, например, Колесников у Ахметова), а на помойку они не хотят, там живут не так пафосно, как они привыкли.

То есть, у Корбана с Филатовым было два варианта: либо покаянно вернуться к Коломойскому, которого они предали во время борьбы последнего с Порошенко, либо замкнуться на команду Зеленского, с которым у них тоже отношения не так, чтобы уж очень хорошими были. Судя по фортелям, которые выкидывала «Страна.ЮА», под неформальным руководством Крюковой, какое-то время Корбан пытался сохранить оба пути и отчаянно торговался с Зеленским. Но картина с американским самолётом путь к Зеленскому закрывает окончательно — этот амбициозный кандидат в Бонапарты такого не прощает. Значит договорились с Коломойским (как минимум Корбан договорился). Ну а сделать окончательный выбор он мог только в том случае, если против Зеленского окончательно сформировался олигархический консенсус большинства наиболее влиятельных семей.

Кто-то из олигархической мелочи, конечно, будет играть за Банковую, но большинство «уважаемых людей» будет против. Казалось бы такой мощью Зеленского должны раздавить в момент. Тем не менее силы равны. Дело в том, что украинская политика изначально предполагала борьбу без правил, в которой побеждает тот, кто готов к большему беспределу и к неограниченному повышению ставок.

Все украинские олигархи — беспредельщики. Но главных беспредельщика было два: Коломойский и Тимошенко. Юлия Владимировна всегда повышала ставки открыто, Игорь Валерьевич делал то же самое без лишнего шума и суеты. Тимошенко постарела и потеряла былую хватку. Все её последние проекты остановлены именно из-за нежелания повышать ставку дальше. Либо сказался опыт тюрьмы, в которую она попала, переоценив возможность давления на Януковича, либо просто старость. Так что теперь, со стороны олигархов Колмойский остался единственным, кто готов идти до конца.

Бортник объяснил, почему ни один украинский олигарх не пострадает от антиолигархического закона

Каждый из противостоящих лагерей имеет хорошие шансы на победу в заявленном противостоянии. Но у олигархов задача посложнее — им надо вывести на улицы достаточное количество людей, чтобы парализовать волю низших и средних эшелонов власти к сопротивлению. Зеленскому же надо лишь удержать ситуацию в текущем формате. С другой стороны, как уже было сказано, у олигархов больше ресурса, плюс все привыкли, что они всегда побеждают.

Заявленное зрелище, если его в последний момент не отменят, обещает быть безумно интересным. Независимо от того, кто в результате выиграет, остатки украинского населения в любом случае проиграют. Впрочем, они проиграли ещё в 2004 году на первом майдане, просто большинство до сих пор этого не осознало. Каждый раз надеются, что следующий владыка будет лучше, а он будет хуже, даже если нынешний останется при власти.