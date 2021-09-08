Полицейские не защищают темнокожих украинцев от ультраправых

Национальная полиция Украины не нашла состава преступления в действиях ультраправых, которые назвали депутата-спортсмена Беленюка «черной обезьяной» и потребовали от него «валить в Африку».

Напомним, этот позорный и знаковый инцидент произошел вскоре после окончания Олимпиады в Токио, где борец Жан Беленюк завоевал единственное золото в составе украинской команды. Однако это все равно не сделало его своим для националистов. Вечером 13 августа они подошли темнокожему украинцу в центре Киева, и открыто провоцировали его расистскими оскорблениями. Причем, было ясно, что участники этого нападения заведомо уверены в собственной безнаказанности.

Формальным поводом к травле стала фотография, на которой Беленюк дружески обнимался с российской журналисткой Ольгой Скабеевой — потому что в Стране Достоинства преследуют за политически неблагонадежные обнимашки. Но на самом деле, этот инцидент еще раз указал на системную проблему расизма, который цветет и пахнет в постмайдановской Украине. До такой степени, что прославившего страну спортсмена могут без проблем оскорбить на улице за «неарийскую» внешность. «Белое такси». Как расизм стал обычным явлением для Украины © Скриншот видео Телеканал TV5

«Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления?!» — возмущенно написал об этом на фейсбуке сам Жан Беленюк.

Борца можно было понять, ведь он не первый раз столкнулся с расистской травлей. Патриоты издевались над Беленюком ещё на олимпиаде в Рио-де-Жанейро — так что темнокожий олимпиец даже заговорил тогда о возможной смене гражданства. Однако сейчас он находится в статусе депутата Верховной Рады от правящей партии «слуг народа», так что за Жана заступился сам президент Украины Владимир Зеленский.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — пафосно заявил он у себя в твитере.

После чего некоторые поверили, что в этот раз националистов наконец-то накажут. Тем более, что Национальная полиция возбудила уголовное производство по факту заявления Жана Беленюка — по статье 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности. Стыдливый расизм. В Киеве декоммунизировали Нельсона Манделу © wikimapia.org

Однако, как оказалось, всего через две недели это дело благополучно закрыли — не придавая этого огласке. Правоохранители пришли к выводу, что в расистских оскорблениях не имеется состава уголовного правонарушения. По сути, это недвусмысленное послание украинцам с нетитульным цветом кожи — полицейские как бы пояснили, что не собираются защищать темнокожих людей от расистов. А такая позиция провоцирует ультраправых на новые нападения — ведь становится ясно, что подобные действия гарантированно сойдут с рук националистам.

Почему же полиция не пресекает расизм — даже после того, как этого потребовал от нее президент? Это, в первую очередь, обусловлено идеологическими симпатиями правоохранителей Украины, которые тесно связаны с украинскими правыми.

По итогам Евромайдана и АТО седи полицейских оказалось множество националистических радикалов — достаточно всего лишь напомнить, что представители «Азова» практически поголовно имеют в карманах удостоверения Министерства внутренних дел. Так что Нацполиция предпочитает не наказывать своих побратимов за многочисленные правонарушения, или даже за серьезные криминальные преступления с участием зигующих ветеранов.

Однако, к закрытию дела оказался причастен сам пострадавший Жан Беленюк. По словам депутата, с ним связались некие влиятельные персоны, которые попросили замять историю с оскорблениями — чтобы отвести удар от замешанных в ней расистов.

«Ко мне обратились представители одной организации, которую попросили не называть. Они сказали, что знают парней, которые это сделали, хотели непублично уладить этот момент. Глобально организация отстаивает правильную историю, но в их рядах есть люди чуть неадекватные, с праворадикальными взглядами.

С ними переговорили, провели разъяснительную работу. Соответственно, мы пожали руки, для меня эта история исчерпана. Как с ними общались — я не знаю, это их личные отношения. В любом случае мы будем по каким-то вопросам относительно моей депутатской деятельности коммуницировать» — бесхитростно рассказывает об этом знаменитый темнокожий спортсмен.

Судя по всему, он не понимает, что неадекватные люди с праворадикальными взглядами никогда не будут видеть в «черном» полноценного человека. Нет никаких сомнений — они будут травить Беленюка снова и снова. А безнаказанность только подстегнет расистов к новому «коммуницированию» со своими неарийскими жертвами.

Нападения на чернокожих стали для Украины обыденностью, а в нынешнем году они случаются постоянно. В Запорожье водитель отказался оказался везти в такси афроукраинца Мишеля Макайя, назвав его обезьяной. А представители «Национального корпуса» затравили нигерийца Олана Шона — выпускника Запорожского государственного медицинского университета, который позволил себе высказаться против дискриминации русского языка. Причем, руководство украинского вуза трусливо поддержало нацистов против собственного студента. Травля африканца из Запорожья. Украине понадобится свое движение Black Lives Matter © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В Киеве националисты напали на темнокожего парня, исполнявшего песни рэпера Моршенштерна — они избили его прямо на Крещатике, угрожая отрезать пальцы. Кроме того, представители ультраправой организации закрасили мурал с изображением нобелевского лауреата Нельсона Манделы — на здании, в котором работает посольство ЮАР. И украинская полиция тоже не обратила на эти преступления никакого внимания.

Борьба с расизмом усиливается сейчас во всем мире — включая США. Быть расистом стыдно — для всякого нормально современного человека. Однако Украина движется в ином историческом направлении. В прошлом году украинцы обсуждали шокирующую фотографию из молодежного лагеря запрещенного в России «Правого сектора», где дети выложили своими телами огромную свастику. Как оказалась, этим лагерем руководит националистка, осужденная за убийство гражданина Нигерии. Причем, после освобождения она успела прославиться юдофобским выступлением на Майдане.

Подумайте: чему они научат новое поколение украинцев?