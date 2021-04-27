На самом деле президент Украины явно лукавит, утверждая, что его российский коллега выразил желание с ним пообщаться. Речь идет о принципиально разном видении тем, которые должны и могут обсуждаться на рандеву двух лидеров.
Напомню, что 20 апреля Зеленский записал видеообращение к Путину, в котором в хамской назидательной форме предложил обсудить проблему установления мира в Донбассе, завуалированно обвинив российскую сторону в нагнетании ситуации и военной агрессии. Звучало это так: «Однажды Президент РФ сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке». По контексту абсолютно ясно, кто именно в трактовке Зеленского «нападает» и «привозит мир на танке».
Глава российского государства не стал обращать внимания на беспардонную стилистику обращения и ответил на предложение двумя днями позже. «В последнее время руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы можем только приветствовать», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции. При этом он сделал важное уточнение: «О чем будем говорить? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если же Зеленский хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, то мы готовы принять его в Москве в любое удобное для него время».
Позиция Кремля Зеленскому и до этого была прекрасно известна. Москва настаивает на том, что мир в Донбассе возможен лишь как итог прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. Об этом же говорится в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений. Но украинские власти твердят, что на это они не пойдут ни при каких обстоятельствах. В очередной раз Зеленский подтвердил, что его позиция по этому вопросу не изменилась, в интервью The Financial Times несколько дней назад.
Поедет ли президент Украины в российскую столицу для урегулирования двусторонних российско-украинских отношений? Уже есть варианты ответа на этот вопрос. Наиболее ясный из них дал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 24 апреля. «Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — сказал он в эфире одной из украинских телепрограмм. Днем раньше в этом же духе высказался глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 23 апреля. «Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна», — сказал он. Все решили, что такова официальная позиция Киева. Сегодня выясняется, что Зеленского вовсе не пугает предложенное Путиным место встречи и он готов к переговорам.
Но вопрос относительно их предмета так и остается камнем преткновения. Совершенно очевидно, что президенту Украины нужен разговор на тему конфликта в Донбассе. Владимир Путин точно не станет его вести по указанной выше причине, а кроме того, российский лидер полагает, что нужно сначала подготовить конкретные договоренности, которые будут исполняться. Зеленский же продемонстрировал, что он не способен отвечать за собственные слова, отказавшись от выполнения согласованных всеми сторонами на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году решений.
Таким образом, президент Украины вновь вводит публику в заблуждение, как он уже неоднократно это делал. Пока при исходных позициях сторон перспективы встречи в Москве так и останутся нулевыми. Кремль не станет ничего обсуждать, кроме заявленной тематики, пока Киев не покажет, что он может совершать конструктивные шаги в направлении мира, а не только бесконечно рассуждать об этом.