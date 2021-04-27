Владимир Зеленский валяет дурака, информируя публику о том, что Владимир Путин согласился встретиться с ним и что он уже дал поручение главе своего Офиса Ермаку проработать вопрос

На самом деле президент Украины явно лукавит, утверждая, что его российский коллега выразил желание с ним пообщаться. Речь идет о принципиально разном видении тем, которые должны и могут обсуждаться на рандеву двух лидеров.

Песков назвал предполагаемые темы для беседы Путина и Зеленского © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Глава российского государства не стал обращать внимания на беспардонную стилистику обращения и ответил на предложение двумя днями позже. «В последнее время руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы можем только приветствовать», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции. При этом он сделал важное уточнение: «О чем будем говорить? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если же Зеленский хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, то мы готовы принять его в Москве в любое удобное для него время».

Не переговоры с РФ: Кремль назвал единственный правильный шаг для Киева по Донбассу © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Поедет ли президент Украины в российскую столицу для урегулирования двусторонних российско-украинских отношений? Уже есть варианты ответа на этот вопрос. Наиболее ясный из них дал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 24 апреля. «Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — сказал он в эфире одной из украинских телепрограмм. Днем раньше в этом же духе высказался глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 23 апреля. «Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна», — сказал он. Все решили, что такова официальная позиция Киева. Сегодня выясняется, что Зеленского вовсе не пугает предложенное Путиным место встречи и он готов к переговорам.

Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Таким образом, президент Украины вновь вводит публику в заблуждение, как он уже неоднократно это делал. Пока при исходных позициях сторон перспективы встречи в Москве так и останутся нулевыми. Кремль не станет ничего обсуждать, кроме заявленной тематики, пока Киев не покажет, что он может совершать конструктивные шаги в направлении мира, а не только бесконечно рассуждать об этом.