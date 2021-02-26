Владимир Зеленский решил больше не изображать из себя демократического правителя. Он включил режим авторитарного лидера, получив на это одобрение Вашингтона и Брюсселя

Получится ли у Зеленского стать украинским Пиночетом? В этом есть большие сомнения. Главу украинского государства ожидает очень непростая весна. На страже немногочисленные, но крайне агрессивные праворадикалы, готовые в любой момент закатить новый майдан.

На Украине президента не выбирают — Марков © РИА Новости, Нина Зотина Петр Порошенко с его 14 процентами. Проблема катастрофического падения популярности руководителя Украины предельно проста: во время предвыборной кампании он анонсировал себя как защитника интересов русскоязычной общины Украины. Но, придя к власти, он встроился в курс своего предшественника, в чем-то даже превзойдя Петра Порошенко.

В общем, в конце прошлого года Зеленский отбросил всякие условности и начал вести себя как диктатор, хотя его способность реально играть эту роль вызывает большие сомнения. Пиночет мог забить стадионы десятками тысяч и отстреливать неугодных. Для этого у него был необходимый силовой ресурс: послушная и абсолютно управляемая армия. Ничего подобного у украинского президента нет. Ни одно из силовых подразделений (полиция, армия, пожарные войска) не выполнят приказа о ликвидации представителей оппозиции. Сторонники Пиночета считали, что его власть навсегда и поэтому им не грозит уголовная ответственность, на Украине понимают, что каденция Зеленского может завершиться даже ранее срока. И тогда наказание неотвратимо.

Пустота на троне. Зеленский в шапке-невидимке © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Но нет, не может. Даже обвинение в измене родине, выдвинутое против популярного блогера Анатолия Шария, без всяких сомнений, окажется очередным анекдотом. Такая тяжелая статья в нормальном государстве должна влечь очень серьезные последствия. Крайне сомнительно, что в данном случае произойдет что-то серьезное.

Пять уголовных дел, доказывающих, что на Украине деспотия © Андрей Лубенский

Сможет ли Зеленский вырулить на откровенное людоедство? Крайне сомнительно. Убивать людей — та еще задача. Глава украинского государства явно не тянет на роль бесстрашного злодея. То, что он решил сменить образ, заявив о себе как об украинском Пиночете, не значит ровным счетом ничего. Можно объявить себя и Гитлером, но если ты не Гитлер, то вывеска так и останется пустым местом.