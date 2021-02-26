Получится ли у Зеленского стать украинским Пиночетом? В этом есть большие сомнения. Главу украинского государства ожидает очень непростая весна. На страже немногочисленные, но крайне агрессивные праворадикалы, готовые в любой момент закатить новый майдан.
Рейтинг президента совершил обвальное падение — с 73 процентов, которые Зеленский набрал на выборах, до нынешних 22. На пятки ему наступает Петр Порошенко с его 14 процентами. Проблема катастрофического падения популярности руководителя Украины предельно проста: во время предвыборной кампании он анонсировал себя как защитника интересов русскоязычной общины Украины. Но, придя к власти, он встроился в курс своего предшественника, в чем-то даже превзойдя Петра Порошенко.
В общем, в конце прошлого года Зеленский отбросил всякие условности и начал вести себя как диктатор, хотя его способность реально играть эту роль вызывает большие сомнения. Пиночет мог забить стадионы десятками тысяч и отстреливать неугодных. Для этого у него был необходимый силовой ресурс: послушная и абсолютно управляемая армия. Ничего подобного у украинского президента нет. Ни одно из силовых подразделений (полиция, армия, пожарные войска) не выполнят приказа о ликвидации представителей оппозиции. Сторонники Пиночета считали, что его власть навсегда и поэтому им не грозит уголовная ответственность, на Украине понимают, что каденция Зеленского может завершиться даже ранее срока. И тогда наказание неотвратимо.
На фоне нарастающей слабости президент пытается продемонстрировать свою несуществующую силу. Он распускает Конституционный суд, накладывает санкции на Виктора Медведчука, закрывает телеканалы и свыше 400 сайтов. Критерии неясны, скорее всего все это делается с целью показать, что масштабные запретительные решения в его силах. Что он может позволить себе стать настоящим диктатором.
Но нет, не может. Даже обвинение в измене родине, выдвинутое против популярного блогера Анатолия Шария, без всяких сомнений, окажется очередным анекдотом. Такая тяжелая статья в нормальном государстве должна влечь очень серьезные последствия. Крайне сомнительно, что в данном случае произойдет что-то серьезное.
Все, что бы ни делал президент, рассчитывая представить себя серьезным диктатором, выглядит несерьезно. До тех пор, пока его силовые структуры не ликвидировали хотя бы одного политического оппонента, о диктатуре не может идти и речи. Украины по хорошему счету вообще не существует без поддержки Запада. Если вдруг она в какой-то момент закончится, то ровно в это мгновение перестанет существовать и страна, поскольку ее государствообразующая идея (пещерный национализм) глубоко архаична. Она не позволяет строить современное и актуальное государство. Например, Россия, по словам Владимира Путина, исходит из необходимости сбережения человека. В такой идеологии могут и должны применяться самые совершенные технологии. Когда речь идет о человеческой жизни, то предела совершенству технологическим приемам нет.
Сможет ли Зеленский вырулить на откровенное людоедство? Крайне сомнительно. Убивать людей — та еще задача. Глава украинского государства явно не тянет на роль бесстрашного злодея. То, что он решил сменить образ, заявив о себе как об украинском Пиночете, не значит ровным счетом ничего. Можно объявить себя и Гитлером, но если ты не Гитлер, то вывеска так и останется пустым местом.