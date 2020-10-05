Ни одни выборы в Украине не приносили еще улучшения ситуации в стране и жизни людей. Ожидать этого от местных выборов-2020 вряд ли приходится. К власти на местах уверенно идут самые алчные и хищные группировки. Центр обуздать их не в силах и вынужден искать контакт

Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, резюмируя свою поездку в Киев, написал: «Президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды, граждане все ждут, что он воплотит свои обещания о реформах и переменах, на основе которых он был избран. В мае он продемонстрировал лидерство в продвижении двух важных и сложных реформ, а именно земельной реформы и банковского закона». Звучит красиво, но не очень убедительно.

Есть ли жизнь после местных выборов? Украина отвечает по-своему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский остается «источником надежды» для Европы, для украинцев — уже нет. Не исключаю, что для кого-то из них он, растеряв былую привлекательность, еще не стал полностью отрезанным ломтем, а перешел в разряд «contra spem spero» («без надежды надеюсь»). Большинство же в нем, увы, сильно разочаровалось. Как «источник» он для них засох, им теперь нужен новый, не из кино, а из жизни, из их собственной жизни. Есть, полагаю, немало тех, кто рассчитывает на успех таких поисков в ходе выборов в местные органы власти. Оправдаются ли расчеты?

Начать поиск ответа на этот и другие, связанные с ним, вопросы стоит, видимо, с того, что избирательная кампания протекает весьма напряженно. Борьба за победу развернулась нешуточная, конкуренты друг с другом не церемонятся, о соблюдении принципа «fair play» думают единицы, основная же масса кандидатов и их штабов исходит из того, что все средства хороши. В еще большей степени градус напряжения повышается в связи с тем, что выборы в местные органы власти проходят в ситуации крайнего обострения отношений между центром и регионами. Явная и всем очевидная слабость центра и центральной власти подтвердилась. Власть вынуждена играть от обороны, пытаясь удержать то, что еще можно удержать, спасти то, что можно спасти. Инициатива на стороне региональных элит и «местных группировок». Их конкуренцию с центром не стоит ни в коем случае представлять как борьбу Добра со Злом. Добра совсем немного как в одном, так и в другом лагере и в его отдельных «углах». Природа противостояния иная. Интересы одних конкурируют с интересами других. «Схемы» одних — со «схемами» других, «договорняки» одних — с «договорняками» других.

«Моя миссия выполнена»: Добкин снял свою кандидатуру в мэры Харькова в пользу Кернеса © Facebook, Михаил Добкин

Избирательная кампания по местным выборам-2020 отличается особой остротой и активным применением самых разных «грязных» приемов. Уже открыто более сотни производств по фактам нарушения законодательства. Если учесть, что в полиции идут на подобный шаг только в самом крайнем случае, можно себе представить, сколько таких случаев уже имело место.

Показательным примером недобросовестной, нечистоплотной борьбы может служить история регистрации для участия в выборах мэра Умани Александра Цебрия, которого выдвинула партия «Пропозиция». Сначала территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры сразу двух его однофамильцев, потом в самый последний момент самого Цебрия к выборам не допустили. «Банда. Преступная группировка. Причины абсолютно надуманные», — заявил по этому поводу сам мэр. Лидер «Пропозиции», мэр Днепра Борис Филатов высказался еще более жестко: «Парламентским фракциям придется за это ответить. И ни гарант Конституции, ни Баканов (глава СБУ. — П.Р.), ни ЦИК не отсидятся!»

Полицейские разоблачили «съедобную» схему подкупа избирателей в Луганской области Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Станислава Клименко, выдвинутого партией «Слуга народа».

Одесса и область уверенно идет в первых рядах по интенсивности применения «грязных» технологий. Тут и однофамильцы (на выборах городского головы Одессы зарегистрирован один однофамилец Геннадия Труханова и сразу два Олега Филимонова). В небольших городах с богатым земельным ресурсом много тех, кто изъявил желание голосовать не по месту прописки. «СН» в Одессе собрал в свой список «солянку». В нем оказались и люди Петра Порошенко, переметнувшиеся к новому победителю, и птенцы гнезда Михаила Саакашвили, и представители местных влиятельных кругов, включая криминальные. Проблема своих собственных кадров, остро стоящая перед «слугами» по всей стране, сильно ощущалась и в этом регионе.

Еще одна отличительная особенность этой кампании — продажа мест в партийных списках. О том, что такое имело место при составлении списка «Слуги народа» в Киевской области, публично заявил депутат Верховной Рады от этой партии Николай Галушко. Эта персона — еще тот борец с политической коррупцией, однако его сигнал от этого не становится менее значимым, тем более что он оказался далеко не единственным. Журналисты одного из киевских интернет-изданий обнародовали переписку депутатов в зале заседаний Рады: «А где наша гарантированная квота?» — «Она уже продана». Анна Скороход, в свое время вышедшая из фракции «СН», сказала, что у ее мужа одалживали 20 000 долларов, чтобы заплатить их за место в списке партии в одном из городов Киевской области.

Два Зеленских и четыре Филимонова: ЦВК закрыла двойникам доступ на выборы в Одессе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Децентрализация в Украине до сих пор шла в основном «сверху», из центра. На местах ее принимали и воспринимали, изредка ершась и пробуя на прочность ограничения, с ней связанные. После местных выборов-2020, очевидно, децентрализация активно пойдет «снизу». Для Киева это, может, и будет нести новые риски и угрозы, хотя бы потому, что центральная власть крайне слаба и продолжает слабеть. Это сказывается на ходе и характере избирательной кампании на местах, играя на руку местным элитам. Кроме того, общенациональные политические партии и проекты тоже слабы, никто из них не предлагает единой повестки, вокруг которой можно было бы выстраивать агитацию и мобилизацию электората в регионах. Фрагментарность их позиций усиливает региональные группы.

Местные выборы-2020, скорее всего, не принесут особых сенсаций и неожиданностей, зафиксировав положение дел, сложившееся в отношениях центра и регионов, центров регионов и власти на местах на данный момент. Показать свою силу центральной власти не удастся по той простой причине, что этой силы уже явно недостаточно для того, чтобы диктовать свою волю.

По новому избирательному законодательству существенно возросла роль политических партий, механизм же самовыдвижения кандидатов стал, наоборот, гораздо менее значимым и функциональным. Но это в теории. На практике в целом ряде, если не в большинстве, случаев речь идет о феномене, который можно назвать «условной партизацией». Участники кампании на местах идут «под крышу» той или иной партии по чисто меркантильным соображениям, не связывая себя с ней никакими обязательствами. Как только результаты голосования будут узаконены, связь многих из них с «крышей» превратится в простую формальность, о которой никто не вспомнит.

Партия Шария стала восприниматься как новые, альтернативные «зеленые» - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

И последнее. В Украине на выборах в местные органы власти по давней традиции совершалось множество нарушений избирательного законодательства. Отследить все нарушения было невозможно, тем более что в их сокрытии были, как правило, заинтересованы сильные украинского мира и в Киеве, и на местах. Выборы-2020 проводятся по новому закону. Он очень сложен, так что в то, что всеми его тонкостями досконально овладели все члены всех избирательных комиссий, верится с трудом. Положа руку на сердце, совсем не верится. Это обстоятельство открывает огромные возможности для манипуляций и фальсификаций. Если раньше местные выборы у нас проходили «почти по закону», то эти пройдут как попало.