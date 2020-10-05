Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, резюмируя свою поездку в Киев, написал: «Президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды, граждане все ждут, что он воплотит свои обещания о реформах и переменах, на основе которых он был избран. В мае он продемонстрировал лидерство в продвижении двух важных и сложных реформ, а именно земельной реформы и банковского закона». Звучит красиво, но не очень убедительно.
Говоря так, Боррель передергивает карты, лукавит. Приводимые в качестве позитива законы, якобы отвечающие надеждам граждан Украины, на самом деле отвечают не им, а интересам Запада, под давлением которого их и принимали. Возможно, Владимир Зеленский остается «источником надежды» для Европы, для украинцев — уже нет. Не исключаю, что для кого-то из них он, растеряв былую привлекательность, еще не стал полностью отрезанным ломтем, а перешел в разряд «contra spem spero» («без надежды надеюсь»). Большинство же в нем, увы, сильно разочаровалось. Как «источник» он для них засох, им теперь нужен новый, не из кино, а из жизни, из их собственной жизни. Есть, полагаю, немало тех, кто рассчитывает на успех таких поисков в ходе выборов в местные органы власти. Оправдаются ли расчеты?
Начать поиск ответа на этот и другие, связанные с ним, вопросы стоит, видимо, с того, что избирательная кампания протекает весьма напряженно. Борьба за победу развернулась нешуточная, конкуренты друг с другом не церемонятся, о соблюдении принципа «fair play» думают единицы, основная же масса кандидатов и их штабов исходит из того, что все средства хороши. В еще большей степени градус напряжения повышается в связи с тем, что выборы в местные органы власти проходят в ситуации крайнего обострения отношений между центром и регионами. Явная и всем очевидная слабость центра и центральной власти подтвердилась. Власть вынуждена играть от обороны, пытаясь удержать то, что еще можно удержать, спасти то, что можно спасти. Инициатива на стороне региональных элит и «местных группировок». Их конкуренцию с центром не стоит ни в коем случае представлять как борьбу Добра со Злом. Добра совсем немного как в одном, так и в другом лагере и в его отдельных «углах». Природа противостояния иная. Интересы одних конкурируют с интересами других. «Схемы» одних — со «схемами» других, «договорняки» одних — с «договорняками» других.
Основная же проблема и главная беда в том, что региональные элиты и «местные группировки» не хотят и не собираются брать на себя всю полноту ответственности за положение дел в зонах своего пребывания, точно так же, как центральная власть не берет на себя ответственность за жизнь страны. Местная власть с завидной регулярностью выходит за рамки своей законной компетенции, не обращая внимания на власть центральную, которая, со своей стороны, предпочитает делать вид, что не замечает самоуправства. Если же такие действия приводят к негативным результатам, мэры во многих случаях стараются переложить ответственность на центр, и это неплохо получается. История с карантинными мероприятиями и ограничениями показала эту особенность взаимоотношений центра и регионов со всей очевидностью.
Избирательная кампания по местным выборам-2020 отличается особой остротой и активным применением самых разных «грязных» приемов. Уже открыто более сотни производств по фактам нарушения законодательства. Если учесть, что в полиции идут на подобный шаг только в самом крайнем случае, можно себе представить, сколько таких случаев уже имело место.
Показательным примером недобросовестной, нечистоплотной борьбы может служить история регистрации для участия в выборах мэра Умани Александра Цебрия, которого выдвинула партия «Пропозиция». Сначала территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры сразу двух его однофамильцев, потом в самый последний момент самого Цебрия к выборам не допустили. «Банда. Преступная группировка. Причины абсолютно надуманные», — заявил по этому поводу сам мэр. Лидер «Пропозиции», мэр Днепра Борис Филатов высказался еще более жестко: «Парламентским фракциям придется за это ответить. И ни гарант Конституции, ни Баканов (глава СБУ. — П.Р.), ни ЦИК не отсидятся!»
Цебрий все-таки был зарегистрирован кандидатом в мэры Умани после того, как Центризбирком отменил решение территориальной комиссии. Но это единичный случай, в большинстве других провокации работают. Как это случилось, например, в Затоке Одесской области, населенном пункте, известном дорогой землей и большими скандалами, связанными с раздачей земельных участков. Тут 25 сентября, в последний день регистрации, из-за неких «сложностей» с документами избирательная комиссия не допустила к участию в выборах партийные списки «Батькивщины» и «За будущее», а также нескольких кандидатов в сельские головы, включая — внимание — Станислава Клименко, выдвинутого партией «Слуга народа».
Одесса и область уверенно идет в первых рядах по интенсивности применения «грязных» технологий. Тут и однофамильцы (на выборах городского головы Одессы зарегистрирован один однофамилец Геннадия Труханова и сразу два Олега Филимонова). В небольших городах с богатым земельным ресурсом много тех, кто изъявил желание голосовать не по месту прописки. «СН» в Одессе собрал в свой список «солянку». В нем оказались и люди Петра Порошенко, переметнувшиеся к новому победителю, и птенцы гнезда Михаила Саакашвили, и представители местных влиятельных кругов, включая криминальные. Проблема своих собственных кадров, остро стоящая перед «слугами» по всей стране, сильно ощущалась и в этом регионе.
Еще одна отличительная особенность этой кампании — продажа мест в партийных списках. О том, что такое имело место при составлении списка «Слуги народа» в Киевской области, публично заявил депутат Верховной Рады от этой партии Николай Галушко. Эта персона — еще тот борец с политической коррупцией, однако его сигнал от этого не становится менее значимым, тем более что он оказался далеко не единственным. Журналисты одного из киевских интернет-изданий обнародовали переписку депутатов в зале заседаний Рады: «А где наша гарантированная квота?» — «Она уже продана». Анна Скороход, в свое время вышедшая из фракции «СН», сказала, что у ее мужа одалживали 20 000 долларов, чтобы заплатить их за место в списке партии в одном из городов Киевской области.
Ничем иным, как продажей кандидатских «вакансий» и мест в списках партий, нельзя объяснить кадровый состав «команды», которую ведет на местные выборы-2020 правящая партия «Слуга народа». Он переполнен случайными людьми, «порошенковцами», кумовьями и собутыльниками, а также, что еще хуже, представителями откровенно криминальных кругов. Владимир Зеленский и «Слуга народа» формально взяли власть в свои руки, но стать реальной властью так и не сумели. Вот и приходится им заключать сделки с теми, кто этой реальной властью обладает. Соглашаясь при этом на любые условия «партнеров», включая самые неблаговидные.
Децентрализация в Украине до сих пор шла в основном «сверху», из центра. На местах ее принимали и воспринимали, изредка ершась и пробуя на прочность ограничения, с ней связанные. После местных выборов-2020, очевидно, децентрализация активно пойдет «снизу». Для Киева это, может, и будет нести новые риски и угрозы, хотя бы потому, что центральная власть крайне слаба и продолжает слабеть. Это сказывается на ходе и характере избирательной кампании на местах, играя на руку местным элитам. Кроме того, общенациональные политические партии и проекты тоже слабы, никто из них не предлагает единой повестки, вокруг которой можно было бы выстраивать агитацию и мобилизацию электората в регионах. Фрагментарность их позиций усиливает региональные группы.
Местные выборы-2020, скорее всего, не принесут особых сенсаций и неожиданностей, зафиксировав положение дел, сложившееся в отношениях центра и регионов, центров регионов и власти на местах на данный момент. Показать свою силу центральной власти не удастся по той простой причине, что этой силы уже явно недостаточно для того, чтобы диктовать свою волю.
По новому избирательному законодательству существенно возросла роль политических партий, механизм же самовыдвижения кандидатов стал, наоборот, гораздо менее значимым и функциональным. Но это в теории. На практике в целом ряде, если не в большинстве, случаев речь идет о феномене, который можно назвать «условной партизацией». Участники кампании на местах идут «под крышу» той или иной партии по чисто меркантильным соображениям, не связывая себя с ней никакими обязательствами. Как только результаты голосования будут узаконены, связь многих из них с «крышей» превратится в простую формальность, о которой никто не вспомнит.
Центру стоило бы безотлагательно приниматься за разработку новой модели отношений с регионами, которая бы учитывала новую реальность. Если это будет сделано, ситуацию удастся удержать под контролем, пусть и с определенными потерями для центральной власти и перераспределением ряда полномочий и компетенций в пользу регионов. Если не будет, центру не останется ничего другого, кроме как закрывать глаза на своеволие регионов. Оно же будет нарастать, в еще большей мере усиливая ситуацию «условного централизма», в рамках которой регионы в открытую не перечат центру или делают это нечасто, но живут своей жизнью и играют свою игру. Украине грозит фрагментация, разделение на части, пусть до поры до времени не формализованное, но вполне реально имеющее место быть. Ничего хорошего такое развитие событий стране не принесет.
И последнее. В Украине на выборах в местные органы власти по давней традиции совершалось множество нарушений избирательного законодательства. Отследить все нарушения было невозможно, тем более что в их сокрытии были, как правило, заинтересованы сильные украинского мира и в Киеве, и на местах. Выборы-2020 проводятся по новому закону. Он очень сложен, так что в то, что всеми его тонкостями досконально овладели все члены всех избирательных комиссий, верится с трудом. Положа руку на сердце, совсем не верится. Это обстоятельство открывает огромные возможности для манипуляций и фальсификаций. Если раньше местные выборы у нас проходили «почти по закону», то эти пройдут как попало.