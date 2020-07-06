На месте самого старого книжного развала в истории Украины появится очередной ТРЦ

Киевские власти заявили о намерении ликвидировать крупнейший украинский книжный рынок «Петровка». Его демонтируют в ближайшие месяцы, до конца текущего года. «Бульдозеры за день все снесут, и рынка здесь не будет. На этом культовом месте теперь планируют возвести очередной торгово-развлекательный центр», — сообщил об этом один из местных продавцов Владислав Трубицын, отмечая, что решение чиновников лишит рабочих мест тысячи киевлян и подорвет книготорговлю во всеукраинском масштабе. Ведь не секрет, что на этом книжном закупаются оптовыми партиями продукции книготорговцы со всей страны.

Книжный рынок возле станции метро «Петровка», известной теперь под декоммунизированным названием «Почайна», действительно является для киевлян знаковым и культовым местом. Он образовался в самом начале девяностых годов, когда в Киеве один за другим умирали знаменитые книжные магазины советского времени, которые оперативно перепрофилировались в рестораны и бутики. В то время за книгами ездили почти исключительно на «Петровку», где можно было купить и лучшие издания советской эпохи, и модные книжные новинки, привезенные из России. Здесь приобретали буквально все — философские трактаты и детективы, фантастику и инженерные справочники, редкие антикварные книги и «дамские романы» с романтическими парами на обложках. Прочь из СССР. Директор «Украинского института книги» хочет декоммунизировать… книгу © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

Доход от торговли книгами превышал выручку расположенного рядом вещевого рынка, а потому «Петровка» изначально находилась под контролем местного криминала, взимавшего мзду у работавших здесь торговцев. Вдобавок рынок превратился в главный центр торговли пиратской продукцией — видеокассетами, компакт-дисками и компьютерными программами. В 2008 году Министерство торговли США включило киевский книжный рынок в число мировых лидеров по продаже контрафактной продукции, которые наносили наибольший ущерб собственникам интеллектуальной продукции. Что, впрочем, не повлияло на его процветание. До такой степени, что продавцы «Петровки» сбывали с рук взломанные базы Таможенной службы Украины — по бросовой цене пятьсот долларов за диск.

Но главной спецификой киевского книжного рынка всегда оставалась торговля российскими книгами. Изначально в этом не было ни малейшего политического подтекста. Российское книгоиздательство всегда лидировало в сравнении с немногочисленными украинскими конкурентами — причем нередко они сами издавали свои книги в Москве, из-за более низких цен на печать и бумагу. В РФ выходило множество специализированной литературы, которая в принципе не печаталась в Украине. Вплоть до нулевых годов все это реализовывали именно на «Петровке», и только потом в Киеве начали появляться крупные книжные сети, отбивавшие у нее постоянную клиентуру. И тогда начали говорить, что старый книжный развал наверняка доживает свои последние времена.

Но затем грянул Евромайдан. Среди прочих достижений в области достоинства и свободы он привел к беспрецедентному расцвету политической цензуры, совершенно неуместной для демократической европейской страны — каковой с гордостью позиционирует себя Украина. 1 января 2017 года Верховная Рада запретила ввозить из России книги без разрешения специальной комиссии, которая изучала эти издания на предмет «антиукраинского содержания». А во главе этого цензурного органа поставили фанатичного националиста, поклонника дивизии СС «Галичина» — так что неудивительно, что список запрещенных ко ввозу российских книг стабильно растет уже третий год кряду.

Согласно информации украинского Государственного комитета телевидения и радиовещания, в течение 2019 года власти официально запретили ввозить из России свыше ста пятидесяти печатных изданий общим тиражом около миллиона экземпляров. Среди них — работа известного биржевого экономиста Росса Геддеса, популярная книжка историка-медиевиста Джона Хейвуда, мемуары американского астронавта Скотта Келли, сборник рассказов запрещенного в СССР писателя Сергея Довлатова, грузинские кулинарные рецепты, справочник пчеловода, детские сказки и те самые любовные «романы для женщин». Под запрет подпадала продукция целых издательств, которых обвиняли в подрывной деятельности против Украины. Ну а издания на политическую тематику пополняют черный список практически поголовно — уже только по факту упоминания российских политиков или государственных деятелей советской эпохи.

Казалось бы, все это должно привести «Петровку» к полному краху. Но вышло ровно наоборот. Знаменитый книжный рынок стал центром контрабандной торговли — здесь можно было купить запрещенные книги, которые больше не продавались в официальных магазинных сетях. Согласно расследованиям украинских журналистов, их завозили в страну в автомобилях и поездах, а потом продавали на рынке — иногда открыто, а иногда — из-под полы. Однажды это даже привело к курьезному скандалу с генеральным прокурором Юрием Луценко, который ненароком затарился на «Петровке» нелегально завезенными книгами. Патриотическая общественность регулярно указывала на факты продажи контрабандных новинок, однако доносы не помогали — поскольку книготорговцы всегда умели найти подход к неподкупным украинским правоохранителям.

Новость о ликвидации «Петровки» уже вызывает радость у этих профессиональных борцов с запрещенной литературой. Они надеются остановить поток привозных книг из страны-агрессора — хотя спрос на них все равно остается, а это значит, что торговцы все равно обеспечат его предложением. Что же касается киевской власти, ее цели куда более прозаичны — в районе метро планируется построить еще один гигантский торговый центр, несмотря на то, что подобные объекты переживают сейчас не самые лучшие времена из-за вялотекущего карантина. Конечно, у Кличко уже обещают, что в новом ТРЦ обязательно откроется книжный. Но всем ясно, что в нем гарантированно не будет «неправильной» российской литературы. А значит, остается только дождаться, в каком уголке Киева возникнет новый книжный развал, где будут реализовывать новые и старые книги из Москвы и Санкт-Петербурга. Тайник в поезде из Москвы: российские книги и журналы не доехали до украинских читателей © Госпогранслужба Украины

Впрочем, книготорговля на «Петровке» тоже окончательно не умрет. Застройщика интересует территория самого рынка, непосредственно прилегающая к метро. Между тем, за ее пределами процветает стихийный блошиный рынок, растянувшийся вдоль железнодорожных путей на расстояние не менее километра. Там продают с рук старые книги и разный домашний хлам, а мировые агентства систематически публикуют шокирующие снимки маневровых локомотивов, которые пробираются между торгующих пенсионеров — причем один из продавцов уже поплатился за это жизнью. Чиновникам нет никакого дела до их судьбы, а беднякам нужно будет заработать свою копейку. А это значит, что они будут и дальше распродавать здесь содержимое собранных в советское время библиотек.

Похоже, это единственная стабильность, которая осталась в нынешней Украине — где закрывают даже книжные рынки.