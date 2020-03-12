В день рождения Тараса Шевченко Зеленский обратился к нации с речью. «Уважаемые украинцы, мы воюем за нашу державу, за нашу культуру, потому что культура это и есть государство, это и есть наш народ. Слава Украине!» — этой бандеровской кричалкой завершил Зеленский своё выступление на церемонии вручения Нацпремии Украины имени Тараса Шевченко

В шевченковские дни торжество культуры на Украине ощущается особенно остро. Местный «24 канал» даже поведал телезрителям, что при своей жизни великий Кобзарь яростно боролся с советской властью: «Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды [тоже новость] находился в ссылке». Странно, почему умолчали о его членстве в ОУН-УПА.

То, что все нынешние памятники Тарасу Шевченко на Украине построены коммунистами, сатрапов никак не спасёт — ныне действующий вятрович (новый директор УИНП Дробович) рассказал о начале особой «креативной декоммунизации». Видимо, именно в её рамках Министерство культуры Украины отказалось вернуть родственникам прах легендарного разведчика Николая Кузнецова. «В условиях российско-украинской войны, которая продолжается, любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременно», — говорится в сообщении Минкульта. История одного издания. Как на русские деньги в Швейцарии контрабандный «Кобзарь» напечатали © НТУУ "КПИ"

То есть клянчить газ у агрессора целесообразно, войну объявлять ему преждевременно, а манипулировать человеческими останками нужно и должно. Тем более Николай Кузнецов (как и освободитель Киева от нацистов генерал Ватутин) пал от рук бандеровцев, а они сегодня национальные герои. Так, в «культурной столице» Украины лихо осадили евреев, которые имели наглость указать, будто украинские националисты приложили руку не только к убийствам советских военнослужащих, но и к Холокосту.

Представители национальной интеллигенции в комментариях львовскому изданию «Вголос» строго указали евреям их подлинное место. Например, глава научно-идеологического центра имени Донцова Олег Баган подчеркнул: «Проблема не в украинцах, а в евреях, которые почему-то не хотят выходить из диких, пещерных пропагандистских стереотипов советчины. Включилось давнее правило евреев, которые действуют в чужих странах: постоянно обвинять неевреев в каких-то выдуманных антиеврейских действиях, чтобы иметь от этого определенную политическую выгоду. Такая политика всегда приносила евреям большие дивиденды».

Политтехнолог Олександр Антонюк: «Если бы мы сейчас говорили про представителей еврейского народа во власти СССР, то вопрос стоял бы по-другому. Не забываем, кто такой Берия и какие он делал спецоперации. К геноциду целых народов причастны представители еврейской общины». То есть Лаврентий Берия все-таки не мегрел, а еврей? Как же мы сразу не догадались! Депутат Киевсовета Юрий Сиротюк: «Мы бы очень хотели, чтобы еврейская община больше обращала внимание на грабеж Украины своими представителями, то есть олигархами. Грабились банки, выводились капиталы, но все молчат. Евреи почувствовали, что в Украине к власти пришли люди, далекие от украинской национальной идентичности, поэтому пошли в атаку на нашу историю».

Однако наша история и культура неприкосновенны, несмотря на то что к ней все время пытаются прильнуть не только евреи, но и русские. В интервью «5 каналу» знаменитая авторка Оксана Забужко обратила особое внимание на опасность российского проникновения: «Лезть будут в двери, окна, в щели, форточки, из-под плинтуса — отовсюду! А это означает, что украинцам нужно объединяться для того, чтобы защищать свою территорию». Вторит ей ещё одна гениальная поэтесса, Анастасия Дмитрук, в интервью «Обозревателю» назвавшая жителей Донбасса и Крыма «паразитами на теле Украины», которые «вызвали раскол и войну».

«Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время», — заявило юное дарование и добавило, что её соотечественники обязаны говорить на украинском языке, «нравится это кому-то или нет». Видимо, в знак солидарности с Дмитрук иной яркий представитель украинской культуры, певица и нардеп София Федына, в суде (который определял ей меру пресечения за озвученные угрозы жизни президента Украины), обращаясь к судьям, внезапно заговорила по-английски. Неожиданный переход с мовы соловьиной на соросиную символизировал, по-видимому, глубокое душевное волнение. Но это всё же культурней, нежели подвиг очередного патриота в Приморском суде города Одесса, который вдруг выхватил гранату, взял в заложники присутствовавших в зале заседаний судей и ещё несколько человек. Хорошо хоть выхватил из шароваров не атомную бомбу, которую коллега Федыны по Раде Никита Потураев уже пообещал сбросить на Москву. Шевченкиана и кобзареведение: брендообразующее значение кожуха и папахи

Пока же — в рамках упреждающих ударов — приходится работать по мелочам. Так, высококультурная директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль призвала к уничтожению советских книжных фондов. Подобные меры помогут сделать библиотеки, как выразилась госпожа Коваль, «приятным местом» для пребывания людей и «их коммуникации о литературе на украинском языке». Тем более что народные мастерицы Олена Медведева и Ганна Тимошок уже вышили крестиком издание шевченковского «Кобзаря» на аутентичных тряпочках с сохранением всех знаков препинания. «Важно отметить, — сообщает украинская пресса, — что стихотворения вышиты мовой оригинала».

В рамках продолжающейся десоветизации в киноклубе Киево-Могилянской академии запретили показ снятого в 1986 году культового фильма «Курьер». Основания более чем серьёзны: «Режиссер ленты, Шахназаров Карен Георгиевич, внесен в список людей, которые создают угрозу нацбезопасности; позитивных героев играют люди правоохранительных органов страны-агрессора; в фильме напрямую ставится под сомнение целостность Украины». Какая целостность Украины в 1986 году и какое тогда государство-агрессор, предусмотрительно не сообщается. Зато после высказывания продюсера канала «1+1» Алёны Еремеевой, будто мелодрамы на украинском языке смотрятся менее убедительно, нежели комедии, на нее оперативно открыли дело о дискриминации по национальной и расовой принадлежности (статья 161, часть 1 УК Украины).

В общем, европейская нация не сдаётся. В то же время, когда господин Зеленский рассказывал о защите украинской культуры, протестующие против страны-агрессора украинские патриоты забросали поезд «Львов-Москва» камнями, просто чудом никто не пострадал. Потому что в Россию ездить не нужно, о чем самый знаменитый гей Украины Виталий Портников дополнительно поведал на встрече с киевскими студентами: «Каждый из вас, который пересекает российско-украинскую границу с украинским паспортом, в глазах россиянина превращается в домашнее животное <…> К представителям страны, которые приезжают и говорят: "Ой, как мы хотим с вами дружить, дорогие братья", они могут относиться только как к нелюди. Каждый из вас, который ездит туда и пытается разговаривать, должен помнить, что еще никто не держит его не только за собеседника, а как за человека». В этот момент, полагаю, студентам стало особенно страшно.

Во избежание когнитивного диссонанса надо ездить в охваченную короновирусом Европу. Как предупреждал великий Кобзарь, «боритесь и поборете» — и вот уже в Ватикане обнаружены следы истинной тяги украинцев к европейским ценностям: выцарапанная прямо на фреске Рафаэля надпись «Лена. Тамара. Винница». Это маленькая закорючка для всего человечества, но конкретный диагноз для отдельно взятой нации. Именно такую культуру мы защищаем, и именно этой культуры мы достойны.