76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»

В этом году в Ленинградской области стоит аномально теплая зима — но даже в такую погоду на берегу Ладожского озера промозгло и сыро. Поселок имени Морозова находится в истоке Невы, где большая полноводная река вытекает из Ладоги, устремляясь к балтийским водам. 76 лет назад она была линией фронта — в сентябре 1941 года нацистские войска захватили Шлиссельбург, и от поселка их отделяла только река. Тогда стоял сильнейший мороз, и в этих условиях, под непрерывным обстрелом и бомбардировкой, пришлось мостить дорогу прямо по озерному льду, спасая от гибели окруженный врагами город.

Так появилась Дорога Жизни — единственный путь снабжения блокадного Ленинграда. Нацистские стратеги считали такую операцию немыслимой, и она действительно не знала исторического аналога. Однако, Дорога работала — по ней ежедневно подвозили продукты, медикаменты, боеприпасы, увозя на Большую Землю детей, раненных и больных, а также продукцию ленинградских заводов, фабрик и мастерских, не прекращавших свою работу даже в блокадные времена.

Украинская блокада Ленинграда
Украинская блокада Ленинграда
© скриншот с видео "Національний Корпус"
Так, в 1942 году через Ладогу вывезли готовые эскалаторы для московской станции метро «Новокузнецкая», вместе с предназначенными для нее мозаиками, изготовленными по эскизам художника Александра Дейнеки. Их почти вслепую, без света, набирал ленинградский профессор-мозаичист Владимир Фролов, который скончался от истощения сразу после выполнения этой работы. А станцию «Новокузнецкую» впоследствии украсили мраморные барельефы в память о Великой Отечественной войне — вместе с мемориальной доской о подвиге мозаичиста Фролова.

Дорога Жизни полна различных памятных знаков — но важно то, что память о Блокаде сохраняется у людей — в новых поколениях жителей города, которые знают о страшной борьбе, которую вели когда-то их предки. 75-летие со дня снятия Блокады ныне было отмечено множеством памятных акций, где собрались десятки тысяч людей. Несмотря на плохую погоду, горожане приняли участие в марафоне по исторической Дороге Жизни — от черты города и до берегов Ладожского озера.

Забег длиной в двадцать пять километров стартовал около мемориала «Цветок жизни», созданного в память о погибших детях блокадного Ленинграда. Рядом с ним расположен траурный курган «Дневник Тани Савичевой», где установлено восемь каменных стел в виде больших страниц. На них высечены слова из дневника погибшей во время Блокады девочки, которая скупыми словами рассказывали о смерти своих родных.

76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук

Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г

Лёка умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г.
Дядя Вася умер 13 апр в 2 ч ночи 1942 г.
Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г

Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня

Маршрут марафона следовал до монумента «Разорванное кольцо», где прошел большой митинг. На него привезли тех, кто пережил блокаду — в основном еще в детском возрасте. Ровесницы и ровесники Тани Савичевой не говорили ничего пафосного. Они тоже вспоминали о смерти своих родственников, друзей и близких — и много, искренне плакали. А приехавшие с ними дети и внуки старались утереть эти слезы. Память о Блокаде привита им с малых лет, и эти люди с гордостью носят в этот день зелено-оливковую полоску ткани — Ленту Ленинградской Победы. Ее цвета символизируют собой жизнь и победу, повторяя цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» — боевой и гражданской награды блокадников.

На Пискаревское кладбище — самый большой некрополь Европы, где похоронены 490 тысяч блокадных жертв — тоже приходили целыми семьями. Люди целиком заполнили помещение небольшого музея, принесли с собой целое море красных гвоздик. И выстроились в очередь, чтобы положить цветы к мемориалу погибшим, украшенному знаменитыми словами блокадной поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто».

Эта фраза давно стала для многих дежурной. Но в контексте Ленинградской Блокады она возвращает себе подлинный смысл. Новые поколения жителей города на Неве помнят о той цене, которая была заплачена за его спасение. И хорошо помнят, что стояло на кону проходившей в те дни борьбы. Я разговаривал об этом со многими людьми, которые нередко имели украинские фамилии и украинские корни — ведь Ленинград всегда был большим многонациональным городом, а в его обороне принимали участие представители всех народов бывшего СССР. Все они знают, какую судьбу готовили осажденной северной столице нацисты.
«На основании указаний высшего руководства приказываю: Окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требование о капитуляции не выдвигать. Для того чтобы избежать больших потерь в живой силе при решении задачи по максимально быстрому уничтожению города запрещается наступать на город силами пехоты… Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться, при необходимости — с применением оружия», — приказал28 августа 1941 года командующий группы армий «Север».

76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук
76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»
© Андрей Манчук

«Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать как крупный город», — заявил 11 сентября 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти, беседуя в германским посланником в Хельсинки.

«Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли. После поражения Советской России, дальнейшее существование этого крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса… Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сровнять его с землёй. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения — говорится об этом в директиве «Будущее города Петербурга» за подписью начальника штаба военно-морских сил Германии № 1601 от 22 сентября 1941 года.

Современные европейские политики пытаются снять с себя ответственность за преступление перед человечеством, которую представляла собой блокада огромного города — хотя в ней принимали участие не только немцы и финны, но также нацистские добровольцы из Бельгии, Швеции, Испании, Дании, Норвегии и других государств «свободного мира». Пропагандисты пытаются обвинить в трагедии самих ленинградцев, которые решились оборонять свой город. А украинские журналисты регулярно поносят советское руководство — за то, что оно не сдало город и предотвратило уничтожение Ленинграда.

«Они умерли для того, чтобы мы жили» — отвечают им слова юной участницы митинга в память о снятии Блокады — на берегу Ладожского озера, возле мемориала «Разорванное кольцо». И это лучшая отповедь попыткам исказить и переписать память о нашей истории.