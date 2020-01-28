76 лет снятия Блокады: «они умерли, чтобы мы жили»

Так уж получилось, что одновременно с 75 годовщиной Холокоста по времени совпала и 76-ая годовщина снятия блокады с Ленинграда. А еще по времени совпали не только даты, но и ответы всем тем, кто пеытается исказить, перевернуть и опорочить нашу историческую память

В этом году в Ленинградской области стоит аномально теплая зима — но даже в такую погоду на берегу Ладожского озера промозгло и сыро. Поселок имени Морозова находится в истоке Невы, где большая полноводная река вытекает из Ладоги, устремляясь к балтийским водам. 76 лет назад она была линией фронта — в сентябре 1941 года нацистские войска захватили Шлиссельбург, и от поселка их отделяла только река. Тогда стоял сильнейший мороз, и в этих условиях, под непрерывным обстрелом и бомбардировкой, пришлось мостить дорогу прямо по озерному льду, спасая от гибели окруженный врагами город.

Так появилась Дорога Жизни — единственный путь снабжения блокадного Ленинграда. Нацистские стратеги считали такую операцию немыслимой, и она действительно не знала исторического аналога. Однако, Дорога работала — по ней ежедневно подвозили продукты, медикаменты, боеприпасы, увозя на Большую Землю детей, раненных и больных, а также продукцию ленинградских заводов, фабрик и мастерских, не прекращавших свою работу даже в блокадные времена.

Украинская блокада Ленинграда © скриншот с видео "Національний Корпус" Александра Дейнеки. Их почти вслепую, без света, набирал ленинградский профессор-мозаичист Владимир Фролов, который скончался от истощения сразу после выполнения этой работы. А станцию «Новокузнецкую» впоследствии украсили мраморные барельефы в память о Великой Отечественной войне — вместе с мемориальной доской о подвиге мозаичиста Фролова.

Дорога Жизни полна различных памятных знаков — но важно то, что память о Блокаде сохраняется у людей — в новых поколениях жителей города, которые знают о страшной борьбе, которую вели когда-то их предки. 75-летие со дня снятия Блокады ныне было отмечено множеством памятных акций, где собрались десятки тысяч людей. Несмотря на плохую погоду, горожане приняли участие в марафоне по исторической Дороге Жизни — от черты города и до берегов Ладожского озера.

Забег длиной в двадцать пять километров стартовал около мемориала «Цветок жизни», созданного в память о погибших детях блокадного Ленинграда. Рядом с ним расположен траурный курган «Дневник Тани Савичевой», где установлено восемь каменных стел в виде больших страниц. На них высечены слова из дневника погибшей во время Блокады девочки, которая скупыми словами рассказывали о смерти своих родных.



Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г

Лёка умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г.

Дядя Вася умер 13 апр в 2 ч ночи 1942 г.

Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г

Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня

Маршрут марафона следовал до монумента «Разорванное кольцо», где прошел большой митинг. На него привезли тех, кто пережил блокаду — в основном еще в детском возрасте. Ровесницы и ровесники Тани Савичевой не говорили ничего пафосного. Они тоже вспоминали о смерти своих родственников, друзей и близких — и много, искренне плакали. А приехавшие с ними дети и внуки старались утереть эти слезы. Память о Блокаде привита им с малых лет, и эти люди с гордостью носят в этот день зелено-оливковую полоску ткани — Ленту Ленинградской Победы. Ее цвета символизируют собой жизнь и победу, повторяя цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» — боевой и гражданской награды блокадников.

На Пискаревское кладбище — самый большой некрополь Европы, где похоронены 490 тысяч блокадных жертв — тоже приходили целыми семьями. Люди целиком заполнили помещение небольшого музея, принесли с собой целое море красных гвоздик. И выстроились в очередь, чтобы положить цветы к мемориалу погибшим, украшенному знаменитыми словами блокадной поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто».

Эта фраза давно стала для многих дежурной. Но в контексте Ленинградской Блокады она возвращает себе подлинный смысл. Новые поколения жителей города на Неве помнят о той цене, которая была заплачена за его спасение. И хорошо помнят, что стояло на кону проходившей в те дни борьбы. Я разговаривал об этом со многими людьми, которые нередко имели украинские фамилии и украинские корни — ведь Ленинград всегда был большим многонациональным городом, а в его обороне принимали участие представители всех народов бывшего СССР. Все они знают, какую судьбу готовили осажденной северной столице нацисты.

«На основании указаний высшего руководства приказываю: Окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требование о капитуляции не выдвигать. Для того чтобы избежать больших потерь в живой силе при решении задачи по максимально быстрому уничтожению города запрещается наступать на город силами пехоты… Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться, при необходимости — с применением оружия», — приказал28 августа 1941 года командующий группы армий «Север».

«Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать как крупный город», — заявил 11 сентября 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти, беседуя в германским посланником в Хельсинки.

«Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица Земли. После поражения Советской России, дальнейшее существование этого крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса… Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сровнять его с землёй. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения — говорится об этом в директиве «Будущее города Петербурга» за подписью начальника штаба военно-морских сил Германии № 1601 от 22 сентября 1941 года.

Современные европейские политики пытаются снять с себя ответственность за преступление перед человечеством, которую представляла собой блокада огромного города — хотя в ней принимали участие не только немцы и финны, но также нацистские добровольцы из Бельгии, Швеции, Испании, Дании, Норвегии и других государств «свободного мира». Пропагандисты пытаются обвинить в трагедии самих ленинградцев, которые решились оборонять свой город. А украинские журналисты регулярно поносят советское руководство — за то, что оно не сдало город и предотвратило уничтожение Ленинграда.

«Они умерли для того, чтобы мы жили» — отвечают им слова юной участницы митинга в память о снятии Блокады — на берегу Ладожского озера, возле мемориала «Разорванное кольцо». И это лучшая отповедь попыткам исказить и переписать память о нашей истории.