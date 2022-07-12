«Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки. Он заставил целые страны оценивать эффективность политики не традиционными индикаторами — рост экономики, социальная стабильность, культурный уровень и прочей "хренью" — а сценической мимикой, характером придыханий, колкостью шуток, имитацией слезы. Он сегодня безусловный капитан западного "клуба не очень веселых и не всегда находчивых" лидеров», — заявил эксперт.
Он добавил, что два года назад команда Зеленского предлагала неплохую награду за встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А теперь не только он, но и даже канцлер Германии Олаф Шольц «выклянчивают ее».
Выдрин добавил, что сам Зеленский при этом сменил сценическое амплуа, превратившись из героя-неудачника «Служебного романа» в брутального мачо из «Военно-полевого романа».
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.